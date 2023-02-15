Мнение: Кремль может ударить по европейской критической инфраструктуре

Якуб Вех, ведущий польский эксперт в области энергетической и информационной безопасности, в эксклюзивном интервью DELFI заявил о том, что нужно серьезно относиться к тому, что Москва может подготовить теракт в Европе и ударить по критической инфраструктуре энергетики. Эксперт также считает, что хотя Европейский Союз продолжит развивать производство энергии из возобновляемых источников энергии, уже в ближайшем будущем начнется возрождение атомной энергетики.

- Война против Украины, энергетическая, информационная война против Европейского Союза – Кремль ведет борьбу на многих фронтах. Пока в Украине идет традиционная война, последствия энергетической войны ощущает каждый житель Европы. Что происходит в энергетическом секторе – становится ли Союз независимым от российского сырья или нет?

- Европейский Союз в настоящее время находится на энергетическом перепутье. С одной стороны, налицо решительные шаги по снижению зависимости ЕС от российского сырья – эмбарго на импорт угля из России и на поставки российской нефти по морю уже вступили в силу, а первый плавающий терминал для приема нероссийского сжиженного газа уже прибыл в Германию. Многие страны ЕС также активизируют сотрудничество со странами Северной Африки, надеясь на их газ. Но пока этого недостаточно, чтобы говорить о полном замещении российских энергоносителей. Для достижения этой цели необходимо инвестировать значительные средства, что в свою очередь требует политической воли.

- Насколько эффективны санкции, нацеленные на российские нефть и газ? Как Кремль может попытаться обойти либо уже обходит эти санкции?

- Прошло слишком мало времени, чтобы обсуждать эффективность ограничений на российскую нефть, их ввели совсем недавно – 5 декабря, но первые последствия эмбарго ЕС уже видны (снижение ежедневного морского экспорта сырой нефти из России на 16%). Здесь, однако, стоит отметить, что введенный странами G7 потолок цен, позволяющий третьим странам освобождаться от эмбарго, может послужить в качестве черного входа на мировой рынок для российской нефти – потолок в 60 долларов за баррель представляется слишком высоким.

- Китай и Индия, похоже, не против увеличить импорт газа и нефти из России. Означает ли это, что, покупая у России все больше и больше, они будут экспортировать это сырье в ЕС, но только дороже?

- Нет, я, скорее, ожидаю увеличения потребления российской нефти в Китае и Индии за счет других экспортеров. Цены, предлагаемые россиянами индийским покупателям, например, могут показаться чрезвычайно низкими, а потому очень привлекательными, поэтому импорт с других направлений может сократиться, чтобы освободить место для более дешевой российской нефти, конечно, насколько это позволяют возможности транспортировки.

- Летом и осенью Кремль заявлял, что Европа без российского угля, газа и нефти замерзнет. Как вы думаете, что произойдет весной, летом 2023 года – столкнемся ли мы с драматической борьбой за газ, нефть, уголь не из России?

- В настоящее время ситуация не выглядит плохой. Европейский Союз подготовился к зиме и вступил в отопительный сезон с почти полными запасами газа, который является сырьем, вызывающим наибольшие проблемы в 2022 году. Тем не менее, уже нужно думать о том, что произойдет зимой 2023/2024 года, в которую, скорее всего, мы войдем практически полностью без газа из России. В этом году Европа все еще может некоторое время использовать российское сырье.

- Российская диверсия против энергетической инфраструктуры ЕС. Как вы думаете, возможна ли она? Куда они могут ударить? В Польше, Литве или в других странах ЕС?

- Да, такой удар со стороны России возможен по двум причинам. Во-первых, русские уже сделали это однажды, они уже атаковали критически важную инфраструктуру Европы и НАТО: в 2014 году специальная ячейка ГРУ совершила нападение на чешские склады боеприпасов. Возможно, также русские стоят за взрывом газопроводов “Северный поток”. Второе: Россия теряет возможности влиять на европейский энергетический рынок, и именно диверсия может стать таким инструментом, чтобы нанести удар по энергетике ЕС и нарушить ситуацию на рынке.

- Когда мы говорим о саботаже, может ли это, например, быть саботаж на действующей белорусской АЭС в Островце или на литовской АЭС в Висагинасе?

- Я не думаю, что русские будут целиться в атомные электростанции. Это бессмысленно - такие установки трудно саботировать. Гораздо более вероятен саботаж на транспортной инфраструктуре: кабелях, трубопроводах, газопроводах. Такую инфраструктуру практически невозможно защитить на сто процентов.

- Взрыв, разрушивший газопроводы "Северных потоков", был таким предупреждающим сигналом Путина Европейскому союзу и Соединенным Штатам?

- Скорее, я бы сказал, что, принимая версию о российском ударе, которую я считаю правдоподобной, за чистую монету – это скорее был крик отчаяния, а не сигнал предупреждения. Трубопроводы "Северных потоков" были пустыми. Первый трубопровод прекратил работу после инцидента с турбиной, второй так и не был введен в эксплуатацию. А тем временем ценовая ситуация на европейском газовом рынке возвращалась к норме. Поэтому российская атака на "Северный поток" могла быть отчаянным шагом, чтобы нарушить эту все более стабильную ситуацию.

- В Польше будут строиться атомные электростанции. С кем польское правительство заключило контракты на их строительство? Каково будет их влияние на энергетические системы соседних стран?

- На данный момент контракты не заключены. Постановление Совета министров лишь объявило компанию Westinghouse партнером в строительстве первой атомной электростанции, которая будет построена на площадке Любятово-Копалино. Также было подписано соглашение о намерениях по привлечению корейцев к строительству второй электростанции, которая в свою очередь будет построена в Понтнове. В Польше атомная энергетика будет развиваться в основном для внутренних нужд. Это связано с тем, что мы сталкиваемся с дефицитом мощностей, который после 2030 года может составить до 11 гигаватт.

- Становясь независимым от поставок газа из России, ЕС становится зависимым от поставок из стран, некоторые из которых далеко не демократические. Не означает ли это, что европейские страны вновь становятся зависимыми от прихотей местных правителей, которым до демократических ценностей так же далеко, как Земле до Луны?

- На данный момент приоритетом является разрыв энергетических связей с Россией, страной, которая развязала войну против Украины. Тем не менее, конечно же, следует помнить, что целью ЕС является отказ от использования ископаемых видов топлива, а значит, и прекращение импортной зависимости в этой области.

- Возобновляемые источники энергии - могут ли они стать для ЕС способом обрести энергетическую независимость? Или страны ЕС и, прежде всего, Германия откажутся от "зеленой сделки" и в ближайшие годы нас ждет ренессанс атомной энергетики?

- Возобновляемые источники имеют значительный потенциал для энергетической независимости, но производство может быть проблемой. Сегодня уже 9 из 10 модулей фотоэлектрических солнечных батарей, установленных в Европейском Союзе, поставляются из Китая, страны, которая использует для их производства людей, заключенных в трудовые лагеря, таких, как уйгуры.

С другой стороны, зеленая сделка вряд ли будет отвергнута. Она рассматривается как новая платформа для сплочения ЕС, поэтому я не думаю, что от нее будет легко отказаться. Что касается атомной энергетики, то ренессанс этой технологии уже произошел – поляки, болгары, британцы, чехи, финны, французы, румыны, словаки и шведы хотят построить новые реакторы. Страны, выступающие против ядерной энергетики, переходят в глухую оборону.

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