Николай Марченко. Проигрывая в Украине, Путин дестабилизирует Карабах

Украинские политики развенчивают российскую пропаганду о "блокаде", "голоде" и "гуманитарной катастрофе" в регионе, чтобы предотвратить новую войну в Европе.

Москва раскачивает лодку в Карабахе и других сепаратистских регионах, таких как Приднестровье и Абхазия, чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине, в которой она теряет всякую инициативу. Об этом заявил сопредседатель группы по межпарламентским связям с Азербайджаном в Верховной Раде Украины Владимир Крейденко.

Статьи по теме: Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы в разрешении конфликтов

Возникшая напряженность в отношениях между Азербайджаном и Арменией возникла после того, как в ноябре 2022 года Москва отправила российско-армянского миллиардера и медиамагната Рубена Варданяна, печально известного международным делом «Тройка Диалог», возглавить непризнанный анклав Нагорно-Карабахскую Республику («НКР»). .), практически контролируемые Москвой и Ереваном территории.

Формальный повод – протесты азербайджанских экологов, возмущенных тем, что сепаратисты в Карабахе и власти Армении занимаются незаконной добычей полезных ископаемых и инертных материалов в неспокойном регионе. Поэтому они регулярно перекрывают дорогу между Карабахом и Арменией, чтобы грузовики с ископаемым топливом не выезжали из региона.

Поэтому переговоры по двустороннему мирному договору, которые ведутся с момента двухнедельной войны между двумя странами в ноябре 2020 г., приостановлены, однако в декабре 2022 г. переговоры были приостановлены из-за отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться с Алиевым в Санкт-Петербурге при посредничестве Российской Федерации, которая, по его словам, не привлекала против «блокады» Баку своих миротворцев.

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" - еще один политик в Киеве, который бьет тревогу по поводу безответственного поведения Кремля, поддерживающего власти Еревана и Степанакерта в нарастающей эскалации конфликта с Баку.

На днях и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о попытках Москвы дестабилизировать регион с целью возможного создания второго фронта в Европе, добавив, что Россия и ее сателлиты пытаются расшатать ситуацию в других оккупированных регионах. Кремлем и его союзниками.

Блокады нет, но напряжение растет

Степанакерт и Ереван продолжают заявлять о «блокаде» Карабаха. Рубен Варданян не перестает бить тревогу по поводу «ограничений» проезда автомобилей с миротворческими и гуманитарными функциями на дороге Лачин-Ханкенди.

«Мы не получаем ничего, кроме того, что Красному Кресту и российским миротворцам удается провезти контрабандой... У Красного Креста всего два грузовика и 15 легковых автомобилей. Количество продуктов и лекарств, которые привозят российские миротворцы, также ограничено», — сказал Варданян Би-би-си.

Несмотря на заявления Пашиняна и Варданяна, данных о реальной «блокаде» дороги между Карабахом и Арменией со стороны Азербайджана нет.

Министерство иностранных дел Азербайджана регулярно сообщает о количестве автотранспорта, проехавшего по дороге Лачин-Ханкенди, в т.ч. миротворческих сил России и международных гуманитарных организаций.

Ранее МИД Азербайджана сообщал, что Баку инициировал 18 января 2023 года первый межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Бернской конвенцией, направленной на обеспечение охраны дикой флоры и фауны и их среды обитания, в рамках которого требует от Еревана компенсации за разрушение окружающей среды и биоразнообразия в период оккупации международно признанных территорий Азербайджана - Карабаха и Восточного Зангезура.

В рамках арбитражного процесса Азербайджан требует обязать Армению прекратить все продолжающиеся нарушения Бернской конвенции и выплатить полную компенсацию за разрушение окружающей среды на ранее оккупированных территориях. «Вместо того, чтобы сохранить биоразнообразие и окружающую среду во время незаконной оккупации, Армения уничтожила их», - заявил Мамедов, слова которого приводит британская The Guardian.

Однако Лачинский коридор настолько сложен, что вмешательство мировых держав было необходимо. Вашингтон и Париж явно не хотят, чтобы армяне и азербайджанцы снова обстреливали окраины Европы, пока в войне на Украине задействованы беспрецедентные силы НАТО. Неудивительно, что 23 января 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву, чтобы выразить обеспокоенность по поводу неуверенной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. "На дороге Лачин-Ханкенди не было блокады", — заверил Ильхама Алиева Блинкен.

Он привел статистику, согласно которой с 12 декабря 2022 года по этой дороге обеспечен проезд около 980 автомобилей, 850 из которых принадлежат российским миротворцам и 120 - Международному комитету Красного Креста. Кроме того, по словам Алиева, Международный Красный Крест перевез на лечение в Армению около 90 больных, проживающих в Карабахе.

Президент Азербайджана Алиев считает, что Ереван инициировал кризис на границе с разработкой месторождений полезных ископаемых в 2021 году. По его словам, важно остановить «незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы». ". С этой целью он призвал предоставить властям Азербайджана доступ с целью «непрерывного мониторинга» к месторождениям в Карабахе.

26 января 2023 года президент Азербайджана дал разъяснения по ситуации в ходе встречи с послом Франции в Баку Анной Буйон. По его словам, на данный момент обеспечен проезд около 1000 автомобилей в обе стороны.

Шашлык и стейки. Эксперимент показал отсутствие голода в Карабахе

В карабахском регионе нет не только «блокады», «гуманитарной катастрофы», но и «голода», как бы ни утверждала обратное пропаганда прокремлевского режима в Степанакерте. Так, народный депутат Украины Владимир Крейденко инициировал развенчание российской пропаганды о «голодоморе» в Карабахе из-за якобы «блокады» Баку посредством социального эксперимента.

С этой целью украинский депутат организовал заказ еды в ресторанах города Ханкенди, столицы Карабаха, который армяне называют Степанакертом.

Таким образом, заказы были размещены в 10 заведениях, ресторанах, кондитерских Ханкенди/Степанакерта и ни в одном из поставок не было отказано. Оказывается, не было проблем с заказом ужина на 7 человек с любым пунктом меню. Например, заказ 14 порций шашлыка, 7 порций стейка из говядины, салатов «Арцах», «Цезарь» и «Табуле», красного вина и лимонадов стоит 140 000 армянских драмов или 355 долларов. Средние цены на пиццу составляют 3,5 тысячи драмов (около 9 долларов), а форель на гриле стоит около 5,8 тысяч драмов или 15 долларов за порцию.

Что показал эксперимент? На видео об эксперименте видно, что местные заведения общепита в Ханкенди предлагают широкий ассортимент блюд на любой вкус и работают без ограничений по времени и количеству посетителей.

Таким образом, эксперимент показывает, что информация о том, что в регионе начали вводить ограничения на работу предприятий общественного питания в связи с якобы «отсутствием продуктов питания» и необходимостью «сбережения энергии», является абсолютно ложной.

"Мы видим социальный эксперимент, который распространяется на YouTube — активистам без труда удается заказывать еду в Карабахе, что наглядно показывает, что никакой гуманитарной катастрофы нет", — сказал Крейденко.

Путин и его второй фронт в Европе

За счет этого весь мир может наблюдать «настоящую гуманитарную катастрофу, организованную самой Россией» на временно оккупированных территориях Украины, заявил депутат от партии Зеленского. «Мы видим жертвы, гуманитарную катастрофу, разрушенные жилые дома и инфраструктуру — в результате вторжения и контроля Российской Федерации на территории независимого государства», — категоричен Крейденко.

Украинский депутат считает, что для предотвращения такой гуманитарной катастрофы в Карабахе Азербайджан выступает против любых попыток РФ дестабилизировать ситуацию в регионе, в том числе через информационное пространство.

По словам депутата, Баку продолжает поддерживать Украину «в борьбе за демократические ценности свободного цивилизованного мира».

В своем интервью Би-би-си Варданян отказался осудить агрессию президента России Владимира Путина против Украины, что является еще одним доказательством его лояльности режиму в Москве.

"На фоне своей полномасштабной войны против Украины Россия через своего сателлита в лице Армении не допускает попыток вмешательства во внутренние дела Азербайджана", - резюмировал по теме Крейденко. Он категоричен в том, что немедленные кризисы, которые Москва последовательно создает в Приднестровье (Молдова), Карабахе, Абхазии и Южной Осетии (Грузия), Крыму и Донбассе, — это способ, которым Россия приносит настоящий «голод и разруху» на постсоветское пространство.

Какова цель игры Кремля на Южном Кавказе? Путин может вместе с Арменией вторгнуться в подконтрольный Азербайджану Карабах, предупредил советник президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу "Молдова 1".

Тогда он высказал мнение, что российский президент пытается отвлечь внимание общественности и СМИ всего мира от происходящего на Украине и «переключить» его на другие конфликты. По его словам, в данном случае Россия пытается решить эту задачу, реанимируя карабахский кризис и таким образом "разбавляя медийную повестку в Европе, где на первых полосах идет война в Украине".

Эксперты: протеже Путина срывает мирный процесс на оси Ереван-Баку

Москва и ее союзник, близкий к Владимиру Путину олигарх Рубен Варданян, пытаются подорвать мир в регионе. Маурицио Джери, бывший аналитик Объединенного командования НАТО и Генерального штаба Италии, сделал такой вывод в своей статье для Politico Europe.

Его материал озаглавлен «Новое российское участие на Кавказе» — в нем он напоминает, что Азербайджан и Армения были очень близки к мирному соглашению на их встрече в Праге осенью 2022 года. При посредничестве ЕС премьер-министр Армении Николас Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили, что они «взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга» и примут Соглашение 1991 года в качестве основы для пограничных споров наравне с Алматинской декларацией ООН.

Но вдруг ниоткуда появился Рубен Варданян и объявил себя премьер-министром Карабаха, пишет Geri.

«Чтобы узаконить отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана, администрация Варданяна опубликовала фальсифицированные данные о составе его населения — такая тактика использовалась Москвой для оправдания незаконной аннексии украинских территорий», — напомнил Гери.

По словам Маурицио Гери, война на Украине требует больших дипломатических, военных и политических усилий, поэтому «приостановка мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном дала бы Москве возможность оттеснить всех с дороги и вмешаться в конфликт, когда она может навязывать свои условия». «Таким образом, она сможет сохранить свою позицию международного арбитра на Южном Кавказе». Эксперт призвал международное сообщество как можно скорее организовать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

С Джерри согласен старший научный сотрудник Jamestown Foundation и автор книги «Несостоявшееся государство: Путеводитель по разрыву России» Януш Бугайски, проанализировавший конфликт между Ереваном и Баку в своем материале для американского издания The Hill.

«Кремлевский ставленник в Карабахе завышает цифры о населении анклава в три раза, утверждая, что число армян там превышает 120 тысяч, хотя по всем последним оценкам их около 40 тысяч», — написал Бугайский.

По словам эксперта, сам Варданян признал, что «чем хуже становится наше положение, тем лучше в мире слышны наши требования и наш голос». Бугайский напоминает, что этническая война не является чем-то новым для России: «Кремль разжигает сепаратистские группировки в Азербайджане, Грузии, Молдавии и Украине и использует их для усиления российского влияния».

После масштабного наступления Москвы на Украине в феврале 2022 года, по словам Бугайского, армянские националисты в Нагорном Карабахе вместе с политиками в Ереване стали призывать «к увеличению российского военного присутствия в регионе».

«Хотят провести референдум о присоединении к РФ по примеру незаконных референдумов в Крыму и на Донбассе», — также написал эксперт в The Hill. Бугайский высказывает и более зловещее мнение: контроль Путина над Карабахом и его намерения доминировать в правительстве Армении могут ввергнуть регион Южного Кавказа в конфликт с участием Турции, НАТО, России и Ирана.

Чтобы предотвратить полную дестабилизацию, Вашингтон и его союзники по НАТО и ЕС должны мобилизовать международную поддержку, чтобы заменить российские войска в Карабахе международной миротворческой миссией.

"Таким образом, они помогут заключить прочное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, основанное на территориальной целостности двух стран", — резюмирует эксперт.Удастся ли Путину в его новой кровавой авантюре, однако, зависит от международного сообщества - будет ли ООН, Совет Европы, ЕС и НАТО позволяют возглавляемым Москвой Степанакерту и Еревану эскалировать конфликт из-за заблокированной карабахской дороги, иначе они продолжат сдерживать страны на пути к переговорам об окончательном мирном соглашении.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!