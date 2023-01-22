Интеллектуальный фронт: Новогодние страсти по Бандере

1 января в Украине – не только Новый год, но и день рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. В Киеве и других городах националисты проводят традиционные факельные шествия. В нынешнем году из-за военного положения эти мероприятия не состоялись. К тому же, многие лидеры и активисты националистического движения сейчас на фронте.

В современной войне все большее значение приобретает информационная составляющая. Успех в информационном пространстве часто имеет не меньший эффект, чем победа на поле боя. Это хорошо видно на примере российско-украинской войны. В рубрике «Интеллектуальный фронт» украинский историк доцент Юрий Латыш анализирует актуальные интеллектуальные дискуссии вокруг российско-украинской войны.

Демарш Моравецкого и травля Грицака



Потому жаркие баталии вокруг Бандеры развернулись в СМИ и соцсетях. Полемика началась с публикации 1 января в твиттер-аккаунте Верховной Рады Украины фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного возле портрета Бандеры. Рядом с фото был размещен текст: «Полная и окончательная победа украинского национализма наступит, когда Российская империя перестанет существовать. Борьба против российской империи происходит сейчас. И наставления Степана Бандеры хорошо известны главнокомандующему Вооруженными силами».

На твит немедленно отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что Польша критически относится к любому прославлению Бандеры и пообещал в следующем разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем поднять этот вопрос. После демарша Моравецкого 2 января скандальный твит был удален.

7 и 8 января во французской газете «Le Monde» появились две большие статьи: Тома д’Истрия «Степан Бандера, прославленный украинский антигерой после российской агрессии» и Ассмы Маад «Война на Украине: миф о Бандере и реальность нацистского коллаборациониста».

Авторы пытались дать критический, но в то же время сбалансированный разбор личности Бандеры, и собрать комментарии специалистов. В частности, французский историк Адриан Нонжон назвал Бандеру и его последователей «наивными коллаборационистами», которые верили, что нацистская Германия будет доминировать в Европе, а потому нужно сотрудничать с сильным.

Авторы также стремились доказать, что украинские власти никогда не зацикливалась на фигуре Бандеры и идеях национализма. А его последователями являются исключительно члены ультраправых партий и организаций.

Рост симпатий к Бандере после российского вторжения 24 февраля 2022 года бывший глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович объясняет тем, что проводимая под его руководством политика национальной памяти позволила консолидировать украинскую нацию.

А шведский историк Пер Андерс Рудлинг полагает, что украинцы плохо знают собственную историю. И если бы они знали о роли ОУН в убийствах евреев и поляков, то никогда бы не стали использовать Бандеру как символ.

Украинский профессор Ярослав Грицак высказал мнение, что для одной части Украины он является героем, а для другой – нацистским коллаборационистом.

Последнее высказывание вызвало гнев и возмущение украинских националистов. На своей странице в Фейсбуке «культуролог», бывший народный депутат от националистической партии «Свобода», бывший сотрудник Службы безопасности Украины и бывший офицер полка «Азов» Юрий Михальчишин потребовал привлечь Грицака к ответственности за государственную измену.

Всеукраинскую известность Михальчишин получил в 2011 году, когда возле памятника Бандере во Львове заявил, что «наша бандеровская армия» перейдет Днепр и войдет в Донецк. В среде ультраправых он считается авторитетным интеллектуалом. Михальчишин глубоко изучал теорию и практику итальянского фашизма, германского нацизма и даже переводил тексты Бенито Муссолини и Йозефа Геббельса.

По мнению Михальчишина, публикации в «Le Monde» дискредитируют и демонизируют Бандеру, а также имеют далеко идущую цель – остановить поставки оружия из Франции в Украину.

К сонму критиков Грицака присоединилась и жена бывшего посла Украины в Германии, а ныне – заместителя министра иностранных дел Украины Светлана Мельник. В комментариях к посту Вятровича она написала: «К сожалению, это в очередной раз подтверждает очевидный и опасный для нашего государства факт – господин Грицак на службе у западной исторической политики, тесно спаренной с российской историографией. Досадно, что он не понимает или не хочет осознавать, что его хитро используют для того, чтобы он от имени якобы украинских историков подтверждал выгодные другим государствам нарративы… С такими историками нельзя идти в будущее».

Грицак был вынужден оправдываться, заявив, что культ Бандеры является символом сопротивления российской агрессии.

Бандера: человек и миф



Сама историческая фигура Степана Бандеры выглядит менее значительной, чем созданный вокруг нее миф. Он прославился организацией убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 1934 году и смелым поведением на суде.

Начало Второй мировой войны Бандера встретил в польской тюрьме. Освободившись после падения Польши, он возглавил радикальную фракцию ОУН, спровоцировав раскол организации.

30 июня 1941 года во время вступления вермахта во Львов соратники Бандеры провозгласили восстановление Украинского государства в союзе с нацистской Германией. Однако нацисты не захотели признавать самозванное правительство и арестовали его членов и Бандеру. До осени 1944 года он содержался в заключении, в том числе и в Заксенхаузене.

За это время деятели фракции ОУН, именовавшей себя революционной или бандеровской, организовали Украинскую повстанческую армию (УПА), которая совершила массовые убийства польского населения на Волыни. Польская Армия Крайова отвечала тем же в отношении украинского населения.

После освобождения Бандера сотрудничал с немцами, а после войны – с британской и американской разведками, поддерживавшими борьбу УПА против СССР. Его авторитет и влияние в ОУН сильно пошатнулись, организация пережила очередной раскол.

До конца жизни Бандера отвергал попытки демократизации ОУН, оставаясь на позициях «интегрального национализма», построения тоталитарного государства во главе с «вождем». В 1959 году он был убит советским агентом.

Бандера не создал выдающихся теоретических трудов. Из его публицистического наследия чаще всего вспоминают статью 1952 года с характерным названием «С москалями нет общего языка», в которой он отвергал попытки создать единый антисоветский фронт из представителей «белой» эмиграции и национальных движений.

В 1990-е годы Бандера и националистическое движение были локальными героями Западной Украины. У многих жителей региона сформировался идеализированный и героический образ Бандеры. Канадский историк Джон-Пол Химка вспоминал, что после его выступления во Львове о еврейском погроме в первые дни немецкой оккупации, его родственница услышала разговор двух молодых людей.

«Один сказал: “Из того, что тот профессор сказал, следует, что сам Бандера дал приказы, чтобы убивать евреев. Ты веришь в это?” А другой ответил: “Нет, я не могу в это верить”. Молодой человек не мог в это верить, потому что для него Бандера не человек, а своего рода святой. Бандера не мог ошибаться».

Люди, идеализирующие националистическое движение, выдвигают тезис о борьбе против «двух тоталитаризмов» (Москвы и Берлина). При этом они не желают замечать террористические методы борьбы, длительный период восхищения фашизмом и нацизмом, сотрудничество с Абвером, формирование батальонов в составе вермахта, участие в полиции на оккупированных территориях, наконец – причастность к уничтожению евреев и поляков. Все это оправдывается политической целесообразностью и идеей борьбы за независимую Украину.

Любая критика личности Бандеры воспринимается его адептами крайне болезненно, так как националистическое движение отождествляется ими со всей Украиной. Логика такова: если ты не националист, не поклонник Бандеры – то и не украинец, а если критикуешь Бандеру – то выступаешь против Украины. За этим следуют обвинения или в «работе на Кремль», или же (если критик – иностранец) в колониальном высокомерии по отношению к украинцам, которым якобы отказывают в праве самим писать свою историю и определять своих героев.

Для глорификации лидера ОУН больше других сделал Владимир Вятрович. По его мнению, представлять себе историю Украины XX века без Бандеры невозможно. При этом Вятрович призывает различать реального деятеля украинского националистического движения Бандеру и Бандеру мифического, ставшего символом борьбы за украинскую независимость.

Трудности написания биографии Бандеры



Когда немецкий историк польского происхождения Гжегож Россолински-Либе взялся написать биографию Бандеры, он подвергся не только критике, но и столкнулся с угрозами. В 2012 году члены националистической партии «Свобода» сорвали его научные лекции в нескольких городах Украины, и единственным местом, где он смог выступить, было посольство Германии.

Россолински-Либе утверждает, что после войны Бандера никогда не высказывал сожаления об участии украинских националистов в Холокосте, ни разу не упомянул убитых УПА поляков. И хотя до осени 1944 года он находился в Заксенхаузене, должен понести ответственность за преступления, совершенные его последователями, которые называли себя «бандеровцами».

Украинские историки обвиняют Россолински-Либе в плохом знании предмета, низкой квалификации и повторении советских стереотипов.

Но парадокс заключается в том, что переведенная и изданная в Украине в 2021 году книга Россолински-Либе «Жизнь Степана Бандеры. Терроризм. Фашизм. Геноцид. Культ» остается едва ли не единственной научной биографией лидера ОУН.

Практически все тексты о Бандере написаны либо его сторонниками, либо идеологическими оппонентами. С 2014 года в Украине проводятся ежегодные «Бандеровские чтения», в которых вместе с лидерами современных националистических организаций участвуют и ученые праворадикальных взглядов. Последние пытаются застолбить за собой монополию на исследование и толкование истории ОУН и УПА.

Независимые историки опасаются браться за политизированную тему, при исследовании которой можно легко подвергнуться остракизму.

В 1999 году при загадочных обстоятельствах погиб львовский профессор Виталий Масловский, который критиковал националистическое движение с просоветских позиций, исследовал Холокост в Галичине. В его адрес поступали многочисленные угрозы расправы, как через прессу, так и в личном общении. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма и перелом шейного участка позвоночника, вызванные падением в лестничный пролёт. Официальное расследование не нашло следов насилия.

В 2015 году Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против историков Виктора Якунина и Руслана Гулы за написание книги «Патриотизм и национализм: опыт и уроки истории», в которой критиковалась ОУН. В результате профессор Гула лишился работы и был вынужден переехать из Львова в Полтаву.

Тем временем на биографии Бандеры спекулируют публицисты, мифотворцы и даже детские писатели, создавая «произведения» в стиле «Ленин и дети». Например, в «Сказке о Степане Бандере и Красавице Воле Украинской» герой сражается с «Красным Зверем» и «Коричневым Зверем».

Культ Бандеры все более напоминает культ Ленина. Об этом свидетельствует советская монументальная эстетика памятников лидеру ОУН. Достаточно взглянуть на памятник Бандере во Львове, как две капли воды похожий на любой из памятников Ленину, стоявших на центральных площадях советских городов.

Бандера становится символом войны с Россией



До начала 2010-х годов Бандера оставался локальным западноукраинским героем. В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко перед вторым туром президентских выборов, в который он не попал, присвоил Степану Бандере посмертное звание Героя Украины. Это вызвало осуждение Европарламента. Впоследствии это решение было отменено судом на основании того, что Бандера никогда не был гражданином Украины.

В 2012 году только 22% украинцев положительно относились к Бандере, 58% – отрицательно. После Евромайдана тенденция изменилась. Оккупация Крыма и вторжение России на Донбасс заставили украинские власти искать исторических героев, которые боролись против России с оружием в руках. На эту роль Бандера подходил лучше других.

В России Бандера является важной частью идеологического мифа о Великой Отечественной войне, где ему отведена роль предателя. Еще с советских времен жителей Галичины, а иногда и просто украиноязычных, называли «бандерами», «бандеровцами». Многие из них воспринимали это с гордостью, как маркер своей идентичности.

Не исключено, что именно топорная активность советской, а затем российской пропаганды по демонизации Бандеры и «бандеровцев», породила обратную реакцию, когда многие украинцы стали симпатизировать националистам назло Москве. 12 января Тома д’Истрия написал новую статью, в которой утверждает, что именно российское вторжение в Украину превратило Бандеру в героя.

В 2018 году количество украинцев, которые относятся к Бандере положительно и отрицательно практически сравнялось (36 против 34%). Накануне президентских выборов 2019 года бандеровскую идентичность эксплуатировали сторонники тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, которых именовали «порохоботами». Они утверждали, что презрительные наименования «бандеровцы», «порохоботы» и пр. давали патриотам враги Украины. А сами патриоты должны гордиться этими прозвищами.

Осенью 2021 года, когда грядущее вторжение России в Украину уже не было секретом для украинских властей, но оставалось тайной для большинства украинцев, школьники начали массово выкладывать в TikTok видео, где исполняли куплет: «Отец наш – Бандера, Украина – мать, мы за Украину пойдём воевать!» (https://www.youtube.com/watch?v=R_wnvSUB-aM). Видео мгновенно стало вирусным. Возможно, к его распространению причастны украинские власти и спецслужбы, готовившие население к тому, что за Украину придется воевать.

Если Президент Владимир Зеленский старательно избегает упоминания о Бандере, ОУН и УПА, то премьер-министр Денис Шмыгаль и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не скрывают своих симпатий к лидеру ОУН.

В конце апреля 2022 года один из опросов показал, что положительно к Бандере относится 74% населения Украины. Также лидер ОУН занял пятое место среди выдающихся украинцев всех времен, получив 12,8% поддержки и уступив только Тарасу Шевченко, Владимиру Зеленскому, Лесе Украинке и Богдану Хмельницкому. Пока трудно прогнозировать, являются ли такие изменения долгосрочными или они вызваны шоком войны, а после ее окончания люди вернутся к своим довоенным взглядам.

После 2014 года, особенно во время российско-украинской войны, миф о Бандере вышел за пределы Западной Украины и становится одним из символов сопротивления российской агрессии. Недавно улица Бандеры появилась в освобожденном Изюме Харьковской области.

В Европу с Бандерой не войти

Культ Бандеры является огромной проблемой для Украины на международной арене. В Польше и Израиле он имеет репутацию военного преступника и нацистского коллаборанта.

Председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский когда-то сказал Петру Порошенко, «что с Бандерой они в Европу не войдут».

Демарш Моравецкого подтвердил, что в Польше не забыли эти слова. Российское вторжение заморозило украинско-польский исторический конфликт, но не преодолело его.

Героизация Бандеры омрачает украинско-израильские отношения. Экс-президент Израиля Реувен Ривлин заявлял о причастности ОУН к массовым убийствам и преследованиям евреев во время Второй мировой войны даже с трибуны Верховной Рады Украины.

Парадокс заключается в том, что Бандера в Украине существует не как историческая личность (о которой украинцы знают очень мало, так как исследование его биографии очень проблематично из-за стремления националистов монополизировать эту тему), а как символ борьбы с Россией, а следовательно – за европейский выбор. И в то же время героизация Бандеры (который в Европе имеет репутацию сторонника тоталитарной идеологии, коллаборациониста, причастного к преступлениям против евреев и поляков) является огромным препятствием на пути к евроинтеграции.

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