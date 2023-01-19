Глава профсоюзов: пенсионное накопление в фондах II ступени – афера века

Новый год – новая страда у "Содры" (Фонд социального страхования) и еще больше радости у частных пенсионных фондов. В частное пенсионное накопление в фондах II ступени автоматически включены новые участники: не только те, кто раньше никогда не участвовали в накоплении, но и те, кто уже отказывался от участия в накоплении. Если вы не проявите внимание, не успеете отказаться от участия в этом процессе, – с июля вы станете клиентом фонда, к которому вас "прикрепит" "Содра", без всякой возможности на отказ. Правда, вы сможете остановить переводы, но только на год, за все время накопления.

Еще сможете поменять фонд, но за это придется заплатить. Об этом рассказала глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

По предварительным данным, убытки пенсионных фондов II ступени в 2022 г. составили почти 840 млн. евро. "Исключительная, внеочередная ситуация", "война", "инфляция", "экономический кризис" – такие причины убытков называют пенсионные фонды и уверяют, что надо потерпеть, подождать, и все изменится. Исполнительная власть успокаивает, но ничего менять не собирается, а недовольство жителей растет.

"Подписал по глупости, ничего не понимал, сейчас ни за что не согласился бы"; "думал, что отказался, когда было время, через "Содру", но, оказывается, сделал это неправильно, вот и влип", – пишут люди. Число недовольных будет расти, поскольку в этом году на 3% растет размер взносов в частные фонды. Если вы получаете среднюю зарплату, то в частные фонды уйдет почти 54 евро. Еще больше 28 евро переведет в эти фонды государство.

Только в 2021 г. "Содра" перевела в частные фонды больше 0,5 млрд. евро (517 000), из них 158 млн. евро – государственные деньги, т.е. деньги всех налогоплательщиков. На эти средства поддерживают частный бизнес и поддерживают тех, кто копит на пенсию в частных фондах, а ведь эти деньги могли бы выделять сегодняшним пенсионерам или потратить на обеспечение стабильности "Содры". Тут надо вспомнить, что в Литве на пенсии по старости выделяют всего 5,5% ВВП, а в ЕС - в среднем 8-9%.

Мало того, жителей вводят в заблуждение, будто с помощью практически обязательного накопления решается демографическая проблема и при частном накоплении пенсионеры практически не будут зависеть от числа работников. Правда в том, что независимо от того, как вы будете накапливать деньги на пенсию, если работников будет мало, пострадает экономика. Что вы сможете сделать со своими дополнительными 30 или больше евро, будет зависеть от числа работающих людей.

Золотые прииски для фондов

Эту систему уже давно раскритиковали ученые, в их числе – лауреаты Нобелевской премии, поэтому в развитых странах этой системы никогда не было. Ее навязали странам Центральной и Восточной Европы. Но от этого уже отказались Венгрия (полностью упразднила фонды II ступени), Чехия и Польша ir Lenkija (в этих странах средства национализировали и вернули инвесторам). С 1 января 2021 г. коррекции в похожую пенсионную систему внесла Эстония. Там люди добровольно могут становиться членами системы и покидать ее, кроме того, люди могут забрать сразу всю накопленную сумму.

Никто не сомневается в том, что надо готовиться к старости, чтобы она была достойной. Очень хорошо, что государство в том участвует, но зачем нашими деньгами "кормить" частные фонды, которые не принимают на себя никакой риск? Это средство, в народе часто называемое финансовым рабством, неадекватно и я сказала бы, преступно. Мы просто открыли золотые прииски для частных фондов, половина из которых принадлежит банкам (кстати, за 9 месяцев 2022 года в Литве чистая прибыль банков составила 343 млн. евро). Лучший бизнес и не придумаешь: гарантированный рост потока средств, никакой работы по поиску клиентов, не надо боятся, что их потеряешь и никакого риска! Деятельность прибыльна даже тогда, когда ее результаты неважные, поскольку взимается плата за администрирование.

Между тем эта система, ориентированная якобы на достойную старость, по словам экономистов, даже невыгодна тем, у кого зарплаты ниже средних. А таких в Литве почти половина. Еще надо напомнить, что у людей слабое здоровье, если человеку больше 50–55 лет, он в Литве часто может стать инвалидом, чаще, чем в других странах ЕС. Люди, лишившиеся здоровья и работы до пенсии, даже не смогут забрать то, что накопили.

Надо сравнивать не с инфляцией, а с ростом зарплат

"Люди нерациональны, они не понимают, сами добровольно ничего делать не будут", – утверждают сторонники этой порочной системы. Конечно, когда ты сегодня не можешь свести концы с концами, сложно думать о будущем. Но вряд ли такой "автоматический" способ даст понимание или рациональность, ведь порядок не всем понятен. Многие ли знают, что даже после отказа, вас через три года снова автоматически включат в частные фонды, и так будет, пока вам не исполнится 40 лет. Мало того, расслабиться нельзя и тем, кто старше,поскольку люди, которые были участниками системы, а в 2019 г. остановили участие в системе, будут возвращены в нее через три года и так до 2028 каждых три года. Значит, вы должны оставаться бдительными, следить за информацией, чтобы успеть снова отказаться от того, от чего уже отказывались.

Лоббисты банков и фондов (даже так называемая Ассоциация участников пенсионных фондов) ежегодно активизируются, когда появляются разговоры о порочности системы и называют популизмом предложения о внесении изменений, дискредитируя "Содру" как ведомство, которое является недееспособным перед лицом демографического кризиса. Однако в популизме надо обвинить самих лоббистов фондов, которые используют для оценки своей деятельности показатель инфляции, говоря, что их результаты деятельности выше инфляции. Как метко заметил профессор Ромас Лазутка, показатель инфляции был бы важен, если бы средства пенсионных фондов вы использовали для покупки холодильник, машины или для финансирования ремонта.

Между тем при накоплении средств на пенсию, надо оценивать результаты с ростом зарплат. И тут пенсионные фонды, по словам профессора, безнадежно проигрывают "Содре". Средний рост фондов по сравнению с ростом зарплат за 19 лет (столько существует система дополнительного пенсионного накопления) составляет 4,7%, а рост содровских пенсий составил – 6,5%. Кроме того, содровские пенсии каждый год увеличивают, а частная пенсия расти не будет.

Предложения

Во-первых, надо отказаться от насильственного механизма (постоянное автоматическое возвращение в систему иначе не назовешь). У нас уже есть обязательство платить взносы по социальному страхованию, поэтому дополнительное накопление должно быть добровольным.

Для этого надо или постепенно корректировать систему (как в Эстонии), или упразднить ее. Выходом могут быть профессиональные пенсионных фонды, в которые деньги переводили бы работодатели и работники (на уровне компаний или отраслей), которые не были бы направлены на получение личной прибыли. Тем более, что уже принят закон о накоплении профессиональных пенсий, который, к сожалению, не работает. Госконтроль подсчитал, что в 2021 г. только всего 1,2% всех литовских работодателей участвуют в дополнительном накоплении пенсий работников. Поэтому государство вместо выделения средств на частные пенсии в частные фонды могло бы переводить их в такие ассоциации профессиональных пенсий, поощряя более здоровую и надежную систему, которая уже испытана в Скандинавских странах.

Что еще могли сделать власти и должны сделать, так наконец-то привести в порядок "скотный двор" (в Литве существует 72 класса налогов), который критиковал и Всемирный банк, и ввести реальную прогрессивную налоговую систему для доходов всех видов. Надо отказаться от порочной практики нашей страны, при которой жители с небольшими или средними доходами платят слишком много налогов, а те, у кого большие доходы – маленькие или вообще их не платят.

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