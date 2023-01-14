Повязанные Апокалипсисом. Как СССР и КНР замышляли захват планеты

Война в Украине, которая сопровождается рассчётливой апокалиптической истерикой путинских пропагандистов, а также угроза КНР захватить Тайвань, заставляет вспомнить предшественников нынешних диктатур в Москве и Пекине. В конце 1940-х - начале 1950-х они твёрдо рассчитывали совместно поработить человечество.

Ключевой сделкой на пути к этому стал советско-китайский советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи 14 февраля 1950 года. Сейчас из широких слоёв общественности мало кто вспоминает о нём, в отличие от, скажем, Пакта Молотова-Риббентропа. Хотя, его последствия, проявившееся, как и в случае со сговором Сталин-Гитлер, уже в том же самом календарном году, стали не менее кровавыми — по крайней мере в краткосрочной перспективе. Что же касается замысла его автора, то мощь этого документа, пожалуй, должна была превышать совокупное значение двух сделок, открывших дорогу Второй Мировой войне в Европе и на Тихом океане — упомянутого пакта усатых тиранов плюс договора Молотова-Мацуока 1941 года.

Предысторию этого события можно начать с того грозового лета, когда Вермахт спутал карты Сталину на западном направлении его экспансии. Тем не менее, даже в те недели кремлёвский горец думал не только об обороне. Историк Александр Панцов нашёл в особых папках Политбюро постановление 3 июля 1941 года: отпустить исполкому Коминтерна «один миллион американских долларов для оказания помощи ЦК компартии Китая». И это в тот день, когда деспот обратился к задавленному им же народом с панически-слезливым обращением «Дорогие братья и сёстры...».

В ходе Второй мировой войны и сразу политика Сталина в Китае была двурушнической. Он поддерживал одновременно обоих злейших врагов — как Чан Кайши, так и Мао Цзедуна в их борьбе против Японии, но делал это крайне осторожно, чтобы не вызвать ответных мер Страны восходящего солнца прямо против СССР.

15 апреля 1945 года в беседе с вождём посол США в Китае Патрик Хэрли порадовал собеседника: «Китайские коммунистические войска лучше обучены и лучше сражаются, чем войска национального правительства». В ответ на это Сталин похвалил единомышленников: «Это верно. Китайские коммунистические войска менее корруптированы (т. е. коррумпированны. - ред.), чем войска национального правительства».

Кроме того, в 1944 году Кремль принял решение о повторном вторжении в Восточый Туркестан, где местный царёк — ставленник советов Шэн Шицай — в 1941 году под шумок отскочил от «старшего брата». Если в 1930-х годах посланцы Сталина душили малой кровью на чужой территории уйгурское движение за независимость, то в 1944 году, наоборот, поддержали тюркских мусльманских повстанцев в их борьбе за автономию — против «ренегата» Шицая.

Foto: Autoriaus archyvas

9 июля 1945 года премьер-министр Китя Сун Цзывень на личной аудиенции попросил вождя содействовать в прекращении беспорядков в Синьцзяне, на что Сталин отреагировал наглой насмешкой: «Что подразумевается под этой помощью — посылка войск?» Собеседник, проглотив колкость, уточнил — остановить поставки боеприпасов, которые он дипломатично назвал «контрабандой». Невозмутимый Сталин возразил, что вряд ли таковые осуществляются, и огрошил собеседника вопросом: «Не проникает ли это оружие из Индии?», а потом вообще договорился до того, что «возможно, оружием торгуют сами китайские чиновники, ибо подобная торговля может дать хорошую прибыль».

Но в целом, что Чан Кайши, что Мао спокойно смотрели на красных «зелёных человечков» вокруг далёкого Урумчи, потому что были заняты борьбой друг с другом, и в этом вопросе оба зависели и от Кремля. 14 августа 1945 Сталин даже заключил с Гоминьданом договор о дружбе и союзе.

Поддержка СССР коммунистов в Китае в 1945-1948 годах была ограниченной — Кремль не хотел вызвать ответные меры США, что могло привести не только к скорой победе Чан Кайши, но и к последующему размещению в Поднебесной баз американских ВВС, нацеленных на военные заводы Сибири.

Тем не менее, даже оказанная советская помощь стала решающей. Хрущёв вспоминал: «Мы решили оказать прямую помощь Мао Цзэдуну и Народно-освободительной армии в борьбе за государственную власть. В результате разгрома Японии ее Квантунская армия, сложив оружие, оставила нам огромное количество трофеев. Значительная их часть, особенно боевая техника, была передана китайским коммунистам. У нас имелась договоренность насчет этого оружия с союзниками в том смысле, что мы не имели права передавать его ни одной из воюющих в Китае группировок. Поэтому его надо было передать Мао так, чтобы не создалось впечатления, что мы нарушили обязательство. И вот мы его куда-то завозили, люди Мао якобы „похищали“ его и вооружали свою армию». Добавим, что передача оружия шла несмотря на то, что с Чан Кайши Кремль только что подписал дружественно-союзное соглашение.

После ряда побед красных над войсками Гоминьдана в 1946-47 годах Сталин поверил в силу Мао, и 10 февраля 1948 года, согласно дневниковой записи Георгия Димитрова, рассказывал об этом лидерам болгарских и югославских коммунистов с определённой самокритичностью: «Я тоже сомневался, что китайцы будут иметь успех, и советовал им временно договориться с Чан Кайши (о перемирии. - А. Г.). Они формально согласились с нами, но на деле продолжали свою линию, продолжали мобилизовывать силы китайского народа. После этого открыто поставили вопрос: будем продолжать бороться, народ нас поддерживает. Мы сказали: хорошо, что вам нужно? Оказалось, что почва у них чрезвычайно благоприятна. Они оказались правы, мы оказались не правы».

Поддержка Сталиным НОАК принимала всё более открытый характер, он подбадривал Мао, у которого тогда не было сколько-нибудь серьёзных ВВС и ПВО, перед лицом США. Весной 1949 года Вождь отправил телеграмму руководителю советских военных специалистов в Китае Ивану Ковалёву для передачи китайской стороне: «Война не выгодна империалистам. Кризис у них начался, они воевать не готовы. Атомной бомбой пугают, но мы её не боимся. Материальных условий для нападения, для развязывания войны нет».

А вот к тому, чтобы развязать кровопролитие самому, Сталин прилагал все усилия. Историк Анатолий Торкунов опубликовал протокол его переговоров 5 марта 1949 года с Ким Ир Сеном и министром иностранных дел КНДР Пак Хен Еном. Основатель чучхе попросил старшего брата о содействии морским вооружением, на что получил больше ожидаемого: «Тов. Сталин говорит, что в этом можно оказать помощь, и что Корее нужно иметь военные самолёты (о которых Ким тогда как раз не просил. - А. Г.).

Тов. Сталин спрашивает, проникают ли они в южнокорейскую армию, имеют ли там своих людей.

Пак Хен Ен отвечает, что они проникают, но пока себя там не проявляют.

Тов. Сталин говорит, что это правильно что сейчас проявлять себя не нужно...».

Одновременно кремлёвский горец, не раскрывая все карты перед новым огромным союзником, уже подумывал о том, как использовать китайцев для возможной агрессии в Корее. 26 мая 1949 года в телеграмме Ковалёву, среди прочего, он указал на то, что не следует стягивать все войска к границам Индокитая, Бирмы и Индии: «Выделить из главных сил НОА[К], идущих на юг, две хорошие армии, перебросить их в район Тяньцзиня и Циндао (недалеко от границы с Кореей. - А. Г.), пополнить их и держать в готовности для предупреждения высадки войск врага… Не сокращать пока численности войск НОА[К]». При этом в нападение американцев на Китай, как показывает, среди прочего, приведённая «атомная» телеграмма Ковалёву, он не очень верил.

С поступлением в войска МиГ-15 атомный контрудар со стороны США стал для СССР не столь страшен, как ранее. Поскольку и американцы развивали радары и реактивные истребители, то и советская ядерная бомба, испытание которой состоялось 29 августа 1949 года, на тот момент являлась скорее психологическим козырем, нежели оперативным средством. Её взрыв для наглядности записали на киноплёнку и показали высоким гостям из Пекина.

Foto: Autoriaus archyvas

Сталин неизменно видел в красном Китае ударный инструмент против мира демократии, что показывают его переговоры с Мао 16 декабря 1949 года в Москве, куда великий кормчий приехал уже полноправным правителем Поднебесной. Войска Гоминьдана ушли на Тайвань, КНР была провозглашена за полтора месяца до этих бесед. Синьцзян тоже достался КПК полностью, включая вчерашних союзников СССР - уйгурских повстанцаев, которых коммунисты быстро усмирили.

Мао Цзедун, вероятно, имея в виду мировую революцию, намекнул Сталину, что не следует начинать её уже завтра: «Китай нуждается в мирной передышке продолжительностью в 3-5 лет». Кремлёвский горец дал понять, что этот вопрос — в руках собеседников: «Что касается Китая, то непосредственной угрозы для него в настоящее время не существует: Япония ещё не стала на ноги, и поэтому она к войне не готова; Америка, хотя и кричит о войне, но больше всего войны боится; в Европе запуганы войной; в сущности, с Китаем некому воевать...».

Тем не менее, он вовсе не настраивал нового союзника на беззаботную жизнь. Когда Мао сообщил «старшему брату» - страны Запада опасаются вторжения НОАК, подошедшей к границам независимой Бирмы, а также Лаоса и Вьетнама — французских колоний, - Сталин не советовал их успокаивать: «Можно было бы пустить слух, что Вы готовитесь перейти границу и таким образом попугать империалистов».

Foto: Autoriaus archyvas

Кроме того, в качестве одного из рабочих вариантов Джугашвили предлагал и удар по Тайваню: «Можно было бы отобрать роту десантников, распропагандировать их, забросить на Формозу и через них организовать восстание на острове».

Да и земли, находящиеся под прямой юрисикцией Британии, рассматривались как одна из болевых точек, где можно нагнетать международное напряжение: «Если, например, понадобится нажать на Англию, то это можно сделать, прибегнув к конфликту Гуандунской провиции с Гонконгом. А для урегулирования такого конфликта в качестве посредника мог бы выступить Мао Цзедун».

Кроме того, 22 января 1950 года в ходе встречи с Великим кормчим он похвалил его замысел агрессии против независимой горной теократии: «Это хорошо, что Вы готовитесь к наступлению. Тибетцев надо взять в руки».

Всё это было отнюдь не маниловщиной. В ходе январских переговоров вождь обещал контрагенту весомую помощь штабными работниками, военными инструкторами, кораблями для обучения кадров ВМФ, а также трёхсотмиллионный долларовый кредит — в первую очередь, для закупки смертоносных товаров у самого СССР. На основании советских моделей КНР начала стремительно создавать свои ВВС, вскоре ставшие третьими по мощи в мире.

Просчитывая разные варианты натиска на «буржуев», Сталин в эти месяцы склонялся к нанесению основного удара в Корее, о чём пока что уведомлял Мао не в полной мере. За пять дней до подписания договора Вышинский — Чжоу Эньлай московский деспот направил послу в КНДР Терентию Штыкову телеграмму: «Посетите Ким Ир Сена и устно скажите ему, что ...могут приступать к формированию добавочных трёх дивизай. Он может обратиться с просьбой об использовании в 1950 году кредита, отпущенного на 1951 год».

Пакт Вышинский — Чжоу Эньлай номинально носил антияпонский характер, но по сути был направлен против США. Последние тогда являлись основной силой, оккупировавшей Страну восходящего солнца, у которой до 1952 года был даже де-юре ограниченный суверенитет. А умышленно расплывчатые формулировки документа 14 февраля позволяли записать в пособники «самураев» вообще кого угодно: «Обе Договаривающиеся Стороны обязуются, что ими совместно будут предприниматься все имеющиеся в их распоряжении необходимые меры в целях недопущения повторения агрессии и нарушения мира со стороны Японии или любого другого государства, которое прямо или косвенно объединилось бы с Японией в актах агрессии. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны Японии или союзных с ней государств, и она окажется, таким образом, в состоянии войны, то другая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами».

Соглашение вступило в силу спустя два месяца - 11 апреля, а ещё через месяц Сталин направил советскому послу в Пекине телеграмму для Мао: «В беседе с корейскими товарищами Филиппов (один из псевдонимов Джугашвили. - А. Г.) и его друзья высказали мнение, что в силу изменившейся международной обстановки (читай — вступление в силу договора КНР-СССР. - А. Г.) они согласны с предложением корейцев приступить к объединению». Великий кормчий, полностью зависимый от советских поставок станков и военной техники, поддержал предложение.

25 июня ровно в четыре часа поезд с вооружёнными солдатами 6-й дивизии въехал прямо с территории «северян» в занятый «южанами» город Кэсон — за ночь коммунисты по-тихому восстановили железнодорожные пути на разграничительной полосе; артподготовка превратила 38-ю параллель в реку огня, а уже три дня спустя лязг Т-34 разадался на улицах Сеула. Так началась Корейская война, число жертв которой в 1950-1952 годах превысило число погибших в Европе за первые два года Второй мировой. Мадьярский диктатор Матьяш Ракоши вспоминал, что Сталин одобрил идею оказания Ким Ир Сену негласного содействия в мясорубке: «Для работы в госпитале в Корею выехали и наши врачи. В дальнейшем выяснилось, что его работа оказалась очень эффективной. Госпиталь постоянно расширялся, мы заботились о том, чтобы непрерывно посылать туда необходимое оборудование. В ходе войны… через наш госпиталь прошли десятки тысяч корейских раненых и больных».

С помощью дипломатического трюка в Совете безопасности ООН Советский Союз заманил США в корейский капкан, о чём Вождь с удовлетворением писал Клементу Готвальду, и даже посвещал чехословацкого диктатора в свои ближайшие планы в Тихоокеанском регионе: «...Америка впуталась в военную интервенцию в Корее и тем растрачивает теперь свой военный престиж и свой моральный авторитет… Кроме того, ясно, что США отвлечены теперь от Европы на Дальний Восток...

Допустим, что американское правительство будет и дальше увязать на Дальнем Востоке и втянет Китай в борьбу… ...Америка… должна надорваться в этой борьбе… ...Борьба Америки с Китаем должна революционизировать всю Восточную Азию.

Даёт ли всё это нам плюс с точки зрения мировых сил? Безусловно, даёт».

На самом деле не Америка, а Сталин вскоре втащил в войну красный Китай путём мощного дипломатического давления. Мао колебался, понимая, что ответом на «братскую помощь» может стать ядерный контрудар. Ведь о мирной передышке в 3-5 лет он просил Джугашвили менее чем за год до этих осенних дней. В конечном итоге, Сталин всё же уломал его на вторжение. И главным аргументом стал как раз пакт Вышинский — Чжоу-Эньлай.

25 октября китайские «добровольцы» смяли войска ООН в приграничной зоне, и вскоре откинули их за 38-ю параллель. Операция стала столь успешной в значительной степени из-за полной внезапности — американская военная разведка упустила концентрацию НОАК в приграничной полосе. Поскольку советская помощь была ограниченной, сбросить в море американцев не удалось — противостояние стало кровавым патом и затянулось. Сталинская многоходовка в треугольнике Москва-Пекин-Пхеньян завершилась на этом этапе как по нотам.

Планета покатилась к светопреставлению.

Foto: Autoriaus archyvas

24 января 1951 года в меморандуме по итогам объединённого заседания штабов родов войск, проведённого в Пентагоне, были названы возможные сроки всеобщего столкновения: «Критическим периодом, с точки зрения относительной военной мощи, являются следующие два-три года. Если война начнется в этот период, хоть мы, вероятно, и не проиграем, но нам будет трудно её выиграть». Показательно, что сроки полностью совпали с тем, что Сталин назвал за две недели до этого сателлитам по Восточному блоку – начальникам «народных демократий» на тайном совещании в Москве, прошедшем всего за две недели до того - 9-12 января.

Принятое 8 августа 1951 года постановление совета национальной безопасности США № 114/11 отражало успех военно-экономической подготовки СССР к схватке с половиной человечества: «Данные из разных источников за прошедший год показывают, что советская военная продукция отличается высоким качеством - и более высоким качеством, чем предполагалось ранее».

В приложении к этому документу отмечалось, что если Кремль уже сейчас решит начать Третью мировую, то первый шаг её первого этапа – захват евразийского материка – станет красным блицкригом: “а. Советские вооружённые силы и вооружённые силы сателлитов сохраняют возможность захватить континентальную Европу, Ближний и Средний Восток (за исключением Индии и Пакистана) в течение относительно короткого периода. Как военные, так и невоенные запасы, за возможным исключением авиационного топлива, наличествуют в достаточном количестве и распределены таким образом, чтобы в целом обеспечить устойчивую военную операцию в течение этого периода, даже если все ядерные возможности США были бы полностью задействованы против стратегических целей в СССР.

б. На Дальнем Востоке, северокорейские и китайские коммунистические силы, с советской логистической и технической поддержкой, показали военные возможности большие, нежели чем оценивалось ранее. В случае всеобщей войны было бы не в интересах безопасности США вводить в бой наши силы для защиты материковой части Азии. Поэтому от коммунистических сил можно ожидать возможности завоевать Восточную и Юго-Восточную Азию…».

Таким образом, упомянутое в пункте «а» «исключение» - Индостан – должен был очутиться в советско-китайских жерновах, и вряд ли виделся Сталину тяжёлой добычей, особенно учитывая жёсткое индо-пакистанское противостояние тех лет. Очевидно, что и Северная Африка являлась одной из первоочередных задач Красной армии, чтобы обезопасить Европу и ближневосточную нефть от атомного контрудара как с её территории, так и с акватории Средиземного и Красного морей.

Американские правящие круги полагали, что захват Евразии – это только первый этап Армагеддона: «д. Советские военно-воздушные силы по-прежнему способны обеспечить адекватную тактическую поддержку всем наземным операциям… и одновременно предпринять стратегическое авиационное наступление против Соединённого Королевства и североамериканского континента.

e. Советский ядерный потенциал увеличился примерно такими же темпами, как и предполагалось в апреле 1950 года, но ожидается, что он станет расти в следующие три года быстрее, чем предполагалось ранее».

А тем временем полчища Мао истощали и сковывали силы США и их союзников в Корее. 20 августа 1952 года на переговорах с советской делегацией с участием Сталина Чжоу Эньлай сказал, что «...Китай готовится и к тому, что война может продлиться ещё 2-3 года». И попросил помощь авиацией, артиллерией и снарядами, на что вождь согласился: «Всё, что мы сможем, мы дадим».

На какую дату Сталин наметил первый удар? Пятая пятилетка заканчивалась в 1955 году. Тогда должно было быть завершено строительство ряда объектов стратегического значения — железных дорог и шоссе к Ледовитому океану для нападения на Америку через Северный полюс, туннеля на Сахалин для успешой атаки Японии, двух заводов по производству авиационного бензина, фабрики химического оружия в Кирове, канала Чёрное море — Дунай для обстрела Белграда и оборонительных сооружений Югославии артиллерией морских кораблей — и многого другого. При этом Сталин, благодаря разведке, знал, что страны НАТО более чем пристально наблюдают за его действиями, и могут либо встретить вторжение во всеоружии, тем самым сведя на нет преимущество внезапности, либо вообще нанести упреждающий удар. Поэтому не исключено, что атаковать он хотел до того, «пока последняя пуговица не будет пришита к шинели последнего солдата».

Наводит на размышление постановление Президиума ЦК ВКП(б) от 4 декабря 1952 года «О положении в МГБ», составленное при участии вождя и подписанное им. В этом документе, как отмечает историк Никита Петров, речь шла о том, чтобы перейти от «пассивной» оборонной тактики к «активным наступательным действиям» в разведывательной работе: «Многие чекисты прикрываются… гнилыми и вредными рассуждениями о якобы несовместимости с марксизмом-ленинизмом диверсий и террора против классовых врагов. Эти горе-чекисты скатились с позиций революционного марксизма-ленинизма на позиции буржуазного либерализма и пацифизма, забыли, что с озверевшим классовым врагом нельзя бороться в белых перчатках, оставаясь "чистенькими", не применяя активных наступательных средств борьбы в интересах социалистического государства, забыли указания Ленина о том, что классовая борьба - это жестокая борьба, а не пустая болтовня, не понимают той простой истины, что нельзя МГБ представлять без диверсий, проводимых им в лагере врага».

Foto: Autoriaus archyvas

Увы, большая часть этого постановления до сих пор красноречиво засекречена. Тем не менее, вряд ли вождь думал, что страны НАТО будут сидеть сложа руки, когда на их земле начнутся покушения на «классовых врагов» и взрывы складов боеприпасов.

Однако, 5 марта 1953 года Сталин умер, а его наследники отказались от лобового столкновения с США, хотя Мао настоятельно предлагал Хрущёву учинить ядерную бойню. На расширенном заседании военного совета ЦК КПК 11 сентября 1959 года великий кормчий подтвердил курс на универсальность коммунизма: «Мы должны покорить земной шар. Нашим объектом является весь земной шар. О том, как работать на Солнце, мы пока говорить не будем. Что касается Луны, Меркурия, Венеры — всех восьми планет, помимо Земли,— то можно будет еще исследовать их, побывать на них, если на них вообще возможно побывать.Что же касается работы и сражений, то, по-моему, важнее всего наш земной шар, где мы создадим мощную державу».

Несогласие по этому вопросу стало одной из причин того, что две диктатуры рассорились. А лезть на НАТО в одиночку не стали ни КНР, ни СССР.

Советский строй окончательно сгнил и развалился, а власти Китая после смерти Мао отказались от планового народного хозяйства, и, следовательно, глобального вооружённого экспансионизма. Правящий слой решил заняться обогащением. Что в России, что в Поднебесной реальный социализм потерпел крах сам собой, без войны.

Так и сейчас ни авианосцы, ни ядерные побрякушки — как показывает замедление китайской экономики и тлеющий в Гонконге бикфордов шнур освобождения — не спасут ни пекинский тоталитаризм, ни московский авторитаризм от поступи демократии.

Историк, исследователь сталинизма Александр Гогун.

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