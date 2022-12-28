Ужкальнис. Еще один такой год мы бы не выдержали

Помнит ли кто-то из вас, какие настроения были ровно год назад? Ничего хорошего. Две пандемии Covid-19 и тяжелый выход из них, финансовые убытки для всех и государство, не имеющее больше сил и эмпатии, превратившееся в суровую мачеху, у которой сдали нервы и которая списывала со счетов выплаты, отложенные на время пандемии.

Движение семей, марш семей и другие темные личности, благодаря своей большой энергии, почуяв возможность, почувствовали себя на волне, и настроения в Литве местами, особенно в мелком и давно не чищенном углу интеллектуального бассейна, похоже, скатываются в сторону Камбоджи (во времена красных кхмеров) или Китая во время Культурной революции, где людей ненавидели (в лучшем случае) только за то, что они носили очки или читали книги. Помню, я прилетел в Вильнюс из Сицилии, чтобы сделать очередную прививку, и пассажир в самолете, услышав, почему я возвращаюсь, посмотрел на меня с пренебрежением и разочарованием. Должно быть, он знал из моих текстов, что я вообще-то безупречен, но не представлял, что все может быть так плохо.

Президент России Владимир Путин еще только собирал силы у границ с Украиной, и все в состоянии коллективной наивности и самоутешения болтали языком, что "Путин не нападет, потому что ему это совершенно не выгодно, Запад введет адские санкции и российская экономика рухнет, он просто нас пугает". Президент Украины Владимир Зеленский легкомысленно воспринимался как актер или просто клоун, не имеющий ни опыта, ни понимания, пришедший во власть как на сцену. Бедная Украина, шагает в пропасть с таким лидером, говорили даже не враги, а доброжелатели.

Соседняя Беларусь, опустошенная и поруганная после подавленных неудавшихся протестов, с тысячами репрессированных и замученных людей, выглядела безнадежным адским болотом без всякой надежды, а безысходность ситуации подчеркивала победительница президентских выборов, которой никто даже не собирался давать мандат, Светлана Тихановская, уехавшая в Литву. Слушать ее было скучно, потому что она либо проповедовала инфантильные банальности, либо лепетала, что единственная надежда белорусов – Путин, которого она называла мудрым. Литва, предоставившая Тихановской убежище по гуманитарным соображениям (конечно, не из-за ее политического потенциала), деликатно молчала, как и любая западная страна, которой иногда приходится принимать преследуемых людей такими, какие они есть.

Даже все то, что произошло в Беларуси, не убедило большую часть литовцев в необходимости присоединиться к санкциям. Было много таких, кто говорил, что мы не должны вмешиваться, а тихо побыть в стороне, и, может быть, с нами ничего не случится.

Прошел только год, который вместил в себя очень много. 24 февраля, когда началась масштабная агрессия против Украины. Неудачная попытка нападения на Киев. Санкции, которых мир не видел, которые, впрочем, не сломили Россию, потому что те, кто валяется в грязной луже, не боятся встать на колени. Военные преступления в Буче и Ирпени. Мариуполь, трагедия которого настолько ужасна, что до сих пор многие не осознали, что там произошло. Отговорки Запада, а затем осознание того, что Украина победит и что ей нужно помочь, иначе это будет стоить дороже. Постоянные предательства и проволочки Германии, Франции, Италии при подсчете, во сколько обойдутся энергоресурсы.

Мы видели печальные образы наших деятелей культуры: Вишняускас, выступавший перед минскими военными преступниками, был не первым: были еще и Туминас, и Дапкунайте, которые так и не поняли, что выкрутиться не удастся. И что "нет войне" – неподходящий ответ: допустимо только "вместе с Украиной – до победы".

Была мобилизация в России, побег призывников, и страны Балтии узнали, что все самое плохое, чего они ожидали от русских людей, даже самых дружелюбных, сбывается. Литва, Латвия и Эстония услышали все проклятия, которые только могли вообразить, и некоторые, о которых даже не думали. Выяснилось, что мы не знаем и не понимаем, как устроена Россия, и поэтому не впускаем призывников, убегающих от мобилизации, как это услужливо делала Грузия, которая в очередной раз показала, что если уж Бог не дал хребет, то никто его не вырастит.

Затем в странах Балтии разразился скандал вокруг российского телеканала "Дождь", который оказался высокомерной, мерзкой, бестолковой и беспринципной помойной ямой московской имперской политики, собирающей поддержку для оккупационной российской армии в Украине, телеканалом, который охотно набирает очки за патриотизм, показывая русскому населению, как он готов презирать Латвию, а заодно Литву и Эстонию, лишь бы в глазах русских выглядеть своим.

Развеялись последние иллюзии о том, что придет "прекрасная Россия будущего", которая будет к нам дружелюбна и рациональна. Нет, мы для этой страны только глупая и мелкая, второсортная "национальная окраина", которая стоит ровно столько, насколько мы можем показать зубы и вцепиться ими в посягающую на нас руку.

Конечно, и в Литве не все и не всё поняли. Левые политологи, повторяющие песенку не пойманных кедайняйских княжон, еще пару недель назад писали, что Украине нужно идти на переговоры и уступить территории ради мира. Все уже это восприняли, просто пожав плечами. Удивления больше нет, осталась только усталость.

Литва приближается к рождественскому застолью очень усталая, уже не в силах злиться, только упрямо и отчаянно цепляясь зубами за жизнь и принципы. Мрачная решимость не сдаваться напоминает то, что было три десятилетия назад, после баррикад 13 января, блокады, холодных батарей и равнодушного мира, который нас учил, что "нельзя вредить Горбачеву".

Теперь мы немного спокойнее и увереннее в себе. Мы – не герои Украины, но тоже жутко много пережили. Урок на ближайшие годы: еще меньше слушать окружающих и помнить, что револьвер и доброе слово помогают достичь большего, чем просто доброе слово. Нам остается вооружаться, никому не доверять, кроме себя, и понять, что друзей вокруг очень мало, можно сказать, нет совсем.

Дорога будет длинной, но в ближайшие годы иллюзий станет меньше. Это наша жизнь, и никто за нас ее не проживет, никто не поможет и чудес не будет. Но светлая сторона в том, что то, что наше – то наше, и никто не отнимет у нас право решать и силу поступать так, как мы считаем нужным.

Еще один такой год мы бы не выдержали. Хорошая новость в том, что нам и не придется. Мы уже сделали выбор.

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