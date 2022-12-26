Ротавирус: кто больше подвержен заражению и в чем опасность

Ротавирусная инфекция – это довольно распространенное вирусное заболевание. Лет 20 назад его еще называли "кишечным гриппом".

"Кишечным гриппом" это заболевание было названо по той причине, что вспышки болезни часто совпадают с эпидемиями гриппа, хотя на самом деле ротавирус никакого отношения к вирусу гриппа не имеет. Просто он достаточно хорошо переносит низкие температуры, а это как раз то время, когда организм человека наиболее восприимчив ко многим инфекциям. И в это же время возникают эпидемии "классического" гриппа.

При этом заболеть ротавирусной инфекцией можно в любое время года.

В основном страдают от ротавируса дети. Они, как правило, болеют тяжелее взрослых. При этом если кто-то из семьи заразился, то, скорее всего, переболеют все члены семьи, живущие в одной квартире.

Но не у всех членов семьи ротавирусная инфекция будет проявляться одинаково. Кто-то отделается легким недомоганием, болью в горле и насморком, а у кого-то, в той же семье, может возникнуть рвота, боли в животе, диарея и высокая температура. Тяжелые симптомы чаще встречаются у детей. Легкое течение болезни в большей степени характерно для взрослых.

Опасность заболевания вызвана именно наличием диареи и рвоты, что у детей младшего возраста может привести к обезвоживанию и потребовать госпитализации.

Дети в большей степени подвержены более тяжелому течению болезни из-за особенностей защитных возможностей их желудочно-кишечного тракта, в результате чего вирус получает большие шансы на успешное и массированное размножение.

Кроме этого, поскольку с ротавирусом человек встречается периодически на протяжении всей своей жизни, у взрослых "больше иммунитета" к этой инфекции, чем у детей. У части зараженных людей болезнь может протекать даже бессимптомно, но эти люди тоже могут являться источником заражения для окружающих.

На этой неделе Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил о том, что в Вильнюсском округе зафиксировано 611 случаев заболевания ротавирусной инфекцией. При этом в 85% случаев - среди детей.

НЦОЗ также сообщил о наличии в Литве пероральной вакцины от ротавирусной инфекции. Эффективность вакцины составляет 70%, а способ введения максимально щадящий и безопасный – через рот. Буквально несколько капель. Никаких уколов! Просто, эффективно и безопасно. Вакцинация проводится бесплатно.

ВОЗ рекомендует включение ротавирусной вакцины в национальные календари прививок.

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