Владимир Путин, породивший девяностые: как война может привести к новой криминальной революции

Амплуа путинского режима на внешнеполитической арене мало чем отличается от ролевой модели мелкого уголовника. Тот всеми силами стремится взять окружающих "на понт", изображая опасного неадеквата, перечить которому — себе дороже, ибо слишком непредсказуемыми могут быть последствия. При этом он (и режим, и уголовник) вполне осознаёт (не столько логически, сколько инстинктивно) свою незначительность, так как в округе всегда водится рыбка покрупнее, с которой считаться все же придется. Поэтому при первых же признаках отпора агрессивные выпады и истеричные угрозы сменяются оправданиями и попытками разрядить обстановку.

Впрочем, стоит агрессору вновь почуять слабину (а слабиной подобные персонажи могут посчитать любую модель поведения, отличную от их собственной), как маска дипломатичности вновь убирается в стол, обнажая частично дутую и наигранную, а частично вполне искреннюю гримасу буйного. И причина подобного поведения кроется в криминальном генезисе самого режима. Движимые жаждой наживы, эти люди проложили себе дорогу к власти с помощью обмана, подкупа, связей и прямого насилия. На протяжении десятилетий они разворовывали всё, до чего могли дотянуться, покупали тех, кто продавался, и избавлялись от тех, кого купить не получалось. Угрожали тем, кого считали слабыми, льстили тем, кто падок на лесть (вспомним Путина и Медведева, нарядившихся в спортивки и поехавших пить пиво с футбольными фанатами после беспорядков на Манежной площади), и пресмыкались перед теми, кого находили сильными. Такого рода модель поведения, десятилетиями оттачиваемая внутри страны, казалась естественной, единственно верной и для политики внешней. Иная схема действий, отличная от действий вылезшего на международную арену жулика и вымогателя, явно видится нынешним властителям России попросту не заслуживающей внимания.

Будучи криминальным по сути, происхождению и образу действий, путинский режим, однако, провозглашает победу над криминалом одним из величайших своих достижений. 90е годы изображались пропагандой как беспросветный ад, из которого железной рукой страну вывел "сильный лидер", уничтожив преступность и подарив народу долгожданную стабильность. О стабильности в свете всем известных событий последние месяцы стыдливо умалчивают, равно и как о некогда любимой присказке множества россиян "хоть бы не было войны". Сейчас и война есть, и стабильности нет, но пропаганда все так же старается рисовать образ несгибаемого вождя народов, наводящего образцовый порядок всюду, куда устремляется его царственный взор. Есть основания полагать, что этот миф не только предназначен для скармливания электорату, но для самого стремительно теряющего связь с реальностью диктатора.

Впрочем, утверждение, что "Путин победил лихие 90е", звучит столь же логично, как "Ленин победил Гражданскую войну". Скорее, Путин победил в (подчеркиваем — "в") 90е, забравшись на самую вершину государственной и, стало быть, криминальной иерархии страны (что в случае РФ фактически одно и то же), подарив себе и друзьям неограниченный доступ к бюджетной "кормушке". Масштаб "победы" над криминалом, равно как и вклад в оную правящего режима, на практике оказывается далеко не столь уж впечатляющим. Повсеместный рэкет, с которым у многих и ассоциируются "лихие 90е", возник на волне первоначального накопления капитала с его бешеными сверхприбылями и закономерно пошёл на спад, когда взрывной рост частного сектора экономики сменился сначала стагнацией, а затем и упадком. Очень сложно кормиться с процентов от прибыли, когда значительная масса частных предпринимателей существует на грани рентабельности своих бизнесов, а порой и вовсе работает в минус. Уровень же насильственных преступлений, тот самый "беспредел", коим так любили пугать путинские СМИ, претерпел определённое снижение в масштабах, вполне соответствующим мировым тенденциям. Бонусом, это снижение так же было обусловлено общемировыми причинами — например, банальным развитием технологий в сфере криминалистики, распространением камер наблюдения и средств распознавания лиц. Но даже эти тенденции не повсеместны. Так, уровень убийств в Республике Тыва практически в два раза превышает таковой в Мексике — стране, охваченной жестоким многолетним противостоянием между конкурирующими наркокартелями.

При этом наивно полагать, будто такие атрибуты "лихих 90х", как вымогательства, рейдерские захваты и, конечно же, вооружённые разборки «хозяйствующих субъектов» исчезли как явления. Кровавое выяснение отношений между преступными группировками, пусть порой имеющими официальный статус "охранных предприятий" или "управляющих компаний", до сих пор явление достаточно обыденное и зачастую не менее кровавое, чем в проклинаемую пропагандой эпоху "беспредела". Так, 7 октября 2019 года в Ленинском районе города Новосибирска произошло массовое столкновение между членами организованной преступной группировки "Тамерлан" и среднеазиатскими торговцами, с которых данное ОПГ и собирало дань. В ходе противостояния, где участвовало более 200 человек, использовались не только камни, палки и кирпичи, но также охотничье и автоматическое оружие. Как минимум пятеро участников были госпитализированы с различными ранениями, а несколько автомобилей были разгромлены и сожжены. На видео с места событий отчётливо слышно, как участники столкновений кричат "Аллаху акбар!". Так привычные криминальные разборки приобрели лёгкий окрас религиозного экстремизма. Не лишним будет вспомнить и знаменитое побоище на Хованском кладбище Москвы 14 мая 2016 года, приведшее к смерти троих и ранениям более тридцати человек. Тогда противостояние развернулось между работавшими на кладбище мигрантами из Таджикистана и членами «Здоровой Нации», военно-патриотической организации, оказавшейся, несмотря на название, достаточно многонациональной и включавшей в свой состав как местных активистов, так и спортсменов с Кавказа и Средней Азии. Ряд членов организации были задержан и осужден, но её лидер Георгий Макарьев чудесным образом избежал наказания. Перебравшись в Луганск, он создал на контролируемой сепаратистами территории новую организацию, являющуюся фактической копией «Здоровой Нации» – «Народную Армию Донбасса», или, сокращённо, «НАДО». Сейчас организация продолжает заниматься сепаратистской и пропутинской пропагандой, рассказывая, как Европа страдает и замерзает без российского газа, а сам Макарьев раздаёт интервью, повествуя о грандиозных успехах и воистину наполеоновских планах "победоносной" армии РФ.

С началом полномасштабного вторжения на территорию Украины ситуация в тылу у агрессора ничуть не изменилась. Государство, рвущееся "наводить порядок" у соседей, обеспечить этот самый порядок у себя в тылу не только не может, но, вероятно, и не желает. Впрочем, ничего и не располагает к снижению криминальной активности: напротив, ухудшающаяся экономическая и социальная атмосфера в обществе подталкивает определённых личностей к не совсем законным и не слишком этичным путям улучшения собственного благосостояния. Возможно, для отдельных преступников, не слишком обременённых инстинктом самосохранения, поощряющим фактором стала возможность избежать длительного тюремного заключения, завербовавшись в ряды ЧВК "Вагнер" или формируемые из зэков подразделения Министерства Обороны РФ. Как следствие, различные криминальные инциденты продолжаются. Так, 25 ноября 2022 года в Екатеринбурге произошло вооружённое нападение на бизнес-центр "Манхэттен". Возглавляемая братьями Хасаном и Амирханом Юсуповыми управляющая компания "Аурус", проиграв в суде право на управление бизнес-центром, попыталась решить вопрос силовым путём. Бойцы "Ауруса", вооружённые дробовиком и травматическими пистолетами, ворвались на территорию БЦ, открыв огонь по своим конкурентам, охране из УК "Кировское". В результате два человека получили огнестрельные ранения. И, хотя подобные происшествия не вызывают особого удивления сегодня, стоит полагать, что вскоре их число может лишь возрасти. По некоторым данным, уже сейчас на территорию России из зоны боевых действий хлынул поток нелегального армейского вооружения по крайне низким ценам. А за потоком оружия, несомненно, хлынет и поток участников этих самых боевых действий — голодных, озлобленных и психологически травмированных. Отдельные же инциденты со стрельбой и вооружённым дезертирством происходят и ныне, являясь лишь первой ласточкой грядущей криминальной революции. Стоит ли удивляться подобному развитию событий, когда само государство является криминальным по самой сути, выбрав средством внешней политики запугивание и банальный рейдерский захват?

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