Ужкальнис. Простое предательство Украины у нас впереди

Уф, наконец можно выдохнуть и поговорить уже не о трагикомичной ситуации с растерявшимися русскими шовинистами с телеканала "Дождь", которые дали всему миру полезный урок о том, что нельзя идти на уступки России, и если кто-то выглядит как самодовольный нахал, так и не осознавший значения изменений, которые произошли после 24 февраля, то таков он и есть.

Страны Балтии, кажется, лучше других должны помнить, что бывает, когда наступаешь на грабли доверчивости и компромиссов, но что ж поделаешь, звук от рукоятки граблей, набивающих шишку, должен иногда прозвучать, как крик журавлей осенью или треск дров в камине.

Есть поговорка о том, кто лезет на алтарь, когда его впускают в церковь. В данном случае представители России на алтарь не только залезают, но и гадят там. Потом ничего не осознавшая директор русского телеканала Наталья Синдеева, громко рыдая, разыгрывает в эфире драму – такую комичную и жалкую (ой-ой, беда, заставили уволить человека), что это был единственный случай, когда можно было безнаказанно хихикать над женскими слезами.

Когда пресс-атташе Министерства иностранных дел России Мария Захарова падет в неравной борьбе с чарами зеленого змия, Синдеева точно сможет занять ее место.

Теперь новая тема, и риторика воняет так, что можно "Стингер" в воздухе вешать. От газеты (так она себя называет, хотя, с нашей точки зрения это еженедельный журнал), The Economist, целенаправленно полирующей кремлевские паркеты и языками вылизывающей Путину его постаревшую анатомию, до главного редактора "газпромовской" радиокомпании "Эхо Москвы", собутыльника путинского пресс-атташе Дмитрия Пескова (он сам рассказывал) и дружка преступной военной пропагандистки Маргариты Симоньян Алексея Венедиктова, накосячившего, прославляя электронное голосование в Москве, до арбузных литовских академических недоумков (внешне зеленые, красные внутри) – все как по команде затянули песню о том, как опасно стремление Украины вернуть Крым.

Раньше о том, что Украина должна отказаться от своих мечтаний о Крыме ради мира, говорил только какой-нибудь обкурившийся миллиардер Илон Маск или наша местная госпожа Иоланта из Кедайнай, а сейчас этот нарратив уже муссируют профессионалы, и есть даже такие, кто в это верит.

К счастью, украинцы уже опытные и поняли, что договариваться не о чем, пока все российские войска не будут выведены со всех захваченных территорий Украины. И тогда можно будет договориться о том, в какие тюрьмы кремлевское руководство предпочло бы попасть в обмен на сдачу под трибунал своих сообщников и спрятанных активов.

Что Украина может предложить взамен? Может, например, не превратить европейскую часть России в гигантский каток, похожий на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане после испытания водородной бомбы в 1961 году.

Вы говорите, у Украины нет ядерного оружия? Да, нет – после того, как она доверчиво отдала весь ядерный арсенал по Будапештскому меморандуму, который гарантировал Украине (а также Беларуси и Казахстану) безопасность и территориальную целостность в обмен на отказ от оружия. По сути это было похоже на то, как под мостом хулиган отнимает у школьника телефон, говоря: "я только посмотрю, не бойся, ничего не будет". Россия нарушила обещание, не в первый и не в десятый раз.

Если бы у Украины сейчас было ядерное оружие, не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, ни других ужасов. Путин сидел бы тихо и мечтал бы о чем-то другом (конечно, это другое могло быть еще страшнее).

Да, у Украины нет ядерного оружия, но год назад у нее не было еще и американских артиллерийских систем. Такие вещи иногда меняются.

А пока визг, который слышен от предателей и всяких Макронов ("России нужны гарантии безопасности" – что, Эммануэль?), чтобы даже не подумали забирать Крым и не пытайтесь дразнить и унижать Россию, однозначно напоминает – повторю еще и еще раз, – как три десятилетия назад они так же учили страны Балтии. Не раскачивайте лодку, не обижайте Горбачева, не просите слишком много, не хотите, чего не следует, умерьте аппетит, главное – стабильность и всеобщая безопасность, не только ваши желания.

Нет, Украина знает: когда чего-то хочешь, не обязательно все получаешь. Но если не попросишь, не потребуешь, не напомнишь – точно не получишь. Есть английская пословица: It’s the squeaking wheel that gets the grease, перевод: только скрипящее колесо получает смазку. Амбиций надо иметь много. Единственная причина, по которой Украина не будет стремиться занять территории до Уральских гор – потому что ей это не нужно: что ты будешь делать с этим голодным краем, где миллионы людей живут с деревенскими сортирами, потому что в доме нет канализации?

Какие тут хорошие новости от всего вышеупомянутого предательского лепета? Если все говорят о том, что Украина не должна пытаться вернуть Крым, то у Украины действительно есть реальный шанс его вернуть.

В заключение немного страшный и действительно мрачный, но тем не менее оптимистичный анекдот из будущего.

Разрушенная Москва после украинских бомбардировок. На Красной площади среди обломков башен Кремля – светящиеся от радиации лужи, валяются обрывки колорадских ленточек, на уцелевших куполах храма Василия Блаженного – большие буквы Z, а разлагающиеся тела наемников лениво поклевывают упитанные стервятники.

На улице, в очереди за водой ждут оставшиеся жители города – те, которых не выпускают за границу. Телевизионные пропагандисты, исполнители патриотической музыки и киноактеры. В очереди двое знакомых спрашивают друг друга: что новенького? "Нашу бабушку вчера током убило", – грустно отвечает тот.

Приятель завистливо: "Вот это да, фантастика, у вас уже свет включили?"

