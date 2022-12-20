300 дней вторжения. Российско-украинская война далека от завершения

300 дней продолжаются небывалые после 1945 года полномасштабные боевые действия в Европе. Российские планы по молниеносному захвату Киева и завоеванию всей Украины, ликвидации ее государственности или насаждению марионеточного правительства потерпели крах.

Украинцы сумели отбить атаку на столицу, а затем начали освобождать оккупированные территории. "Вторая армия мира" была оттеснена от Харькова, вынуждена покинуть Херсон. Шапкозакидательские тирады российских пропагандистов о взятии Киева за три дня сменились паническими воплями о Гааге, ожидающей якобы даже кремлевского дворника. Однако в обозримом будущем не приходится говорить об окончании войны. Она может растянуться на годы и даже десятилетия.

Это понимают стороны конфликта, политики и эксперты. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович недавно заявил, что мы имеем дело с затяжным конфликтом, который не закончится и за полгода.

Ранее он говорил, что вялотекущий конфликт между Россией и Украиной может продолжаться до 2035 года, с периодической вспышкой крупных столкновений каждые семь – восемь лет.

Полковник запаса российской армии Владимир Трухан сформулировал проще: "эта бодяга лет на десять".

Экс-директор ЦРУ США Дэвид Петреус считает, что в войне России и Украины не будет военного победителя. Конфликт завершится путем переговоров. Это произойдет, когда цена войны окажется для России непомерно высокой, как это было в случае с вторжением СССР в Афганистан.

Папа Римский Франциск тоже не видит окончания войны в ближайшее время, "потому что это – глобальная война. Не будем забывать об этом. Много рук мешают котел войны".

Украинский план победы

План, как Украина может победить превосходящего противника, еще в июне изложил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, путь к столу переговоров лежит исключительно через поражения России на полях сражений. Для этого Украина должна получить оружие, «которое докажет, что Запад стремится помочь нам действительно победить, а не просто не дать нам проиграть», а также постоянно усиливать санкции. Таким образом Украина сможет говорить с Россией с позиции силы и искать справедливое дипломатическое урегулирование с ослабленной и более конструктивной Россией.

Кулеба также подверг критике западных политиков, опасающихся делать слишком много для помощи Украине из-за возможной эскалации конфликта вплоть до использования ядерного оружия. По его мнению, "Путин не самоубийца; украинская победа не приведет к ядерной войне".

Украина и западные союзники в целом следовали этому плану, что дало возможность освободить Херсон. Но это не заставило Владимира Путина согласиться на вывод войск из Украины. Вместо этого он пополнил потери мобилизованными и начал атаковать инфраструктурные объекты, стараясь погрузить Украину во тьму или, по словам кремлевских пропагандистов, "вбомбить в каменный век".

Несмотря на прекращение украинского контрнаступления на фронте и трудности гражданского населения, риторика Украины ужесточается. Она не готова идти на заключение новых «минских соглашений».

Президент Владимир Зеленский заявил, что война закончится "тогда, когда мы победим или когда этого захочет Российская Федерация".

Выход на рубежи подконтрольных Украине территорий на 24 февраля 2022, по его мнению, года не будет финалом войны. Переговоры с Россией возможны только после освобождения всех оккупированных регионов.

Владимир Зеленский традиционно озвучивает только популярные тезисы. А 55% опрошенных украинцев говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории для Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% считают, что победой в войне станет уничтожение российской армии и содействие распаду России. Только 9% готовы поступиться Крымом.

В то же время украинские генералы вновь говорят о возможности российского наступления на Киев, о всеобщей мобилизации в России и о том, что самые жестокие бои этой войны еще впереди. Многие считают, что эти слова обращены к западной аудитории, и генералы сгущают краски намеренно, чтобы добиться поставок новых видов оружия.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупреждает, что без западной помощи в необходимых объемах Украина может быть вынуждена пойти на заключение мирного договора с потерей оккупированных территорий, как это сделала Финляндия в 1940 году. Но вряд ли этот вариант сейчас серьезно рассматривается в Киеве.

Все чаще украинские лидеры говорят не только о границах 1991 года, но и о проведении судебного процесса над российскими военными преступниками, выплате репараций, отказе России от обладания ядерным оружием.

Однако применить к России опыт денацификации Германии после Второй мировой войны практически невозможно. Обладание ядерным оружием исключает возможность полного военного разгрома и оккупации России, как это произошло с Германией. Поэтому Украина и западный мир могут надеяться лишь на внутренний взрыв по образцу революции 1917 года и последующий распад России.

Хотят ли русские войны?

По мнению журналистов "New York Times", Владимир Путин не собирается сейчас сдаваться и останавливать войну. Газета приводит данные своих источников с недавней встречи главы ЦРУ Уильяма Бернса и шефа российской внешней разведки Сергея Нарышкина.

"По словам присутствовавших высокопоставленных чиновников, г-н Нарышкин сказал, что Россия никогда не сдастся, сколько бы солдат она ни потеряла на поле боя", – пишет газета.

Также издание располагает информацией, что российский президент готов смириться с гибелью или ранениями до 300 000 российских военнослужащих. "Мы большая страна и у нас есть терпение", – сказал российский президент экс-премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

Очевидно, Владимир Путин ожидает, пока Запад устанет и потеряет интерес к войне, поддержка Украины ослабнет, а к власти придут другие люди. В отличие от западных и украинских лидеров российские власти могут планировать свои действия на десятилетия вперед, так как не ограничены выборами.

Иногда российские чиновники делают противоречивые заявления. Так, в конце ноября Дмитрий Песков сообщил, что смена действующей власти в Украине не является целью "специальной военной операции". А спустя несколько дней Сергей Лавров сказал: "Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями". Но это вряд ли стоит рассматривать, как конфликт внутри российских элит. Скорее, это попытка выглядеть победителями при любом исходе.

А что же российское общество? Ноябрьский опрос "Левада-центра" показал, что 42% россиян "определенно поддерживают", а 32% "скорее поддерживают" действия российских вооруженных сил в Украине.

По данным телефонного опроса, среди россиян нет единой позиции по поводу того, на каких условиях возможен мир с Украиной. Чаще всего (17,9%) респонденты говорят, что Украина должна согласиться на все условия России. Но при этом 16,5% достаточно признания "ДНР" и "ЛНР" частью России, а 12.1% – только признания Крыма. 13,2% опрошенных согласны на любые условия, лишь бы не гибли люди.

Немецкие ученые Филипп Чапковски и Макс Шауб утверждают, что доверять опросам не стоит. Значительное число россиян выступают против войны, даже публично поддерживая ее.

Несмотря на то, что недовольство ходом "СВО" в России может нарастать, ожидать массовых народных выступлений и тем более участия в них солдат, как в 1917 году, в обозримом будущем не приходится.

Российское общество не готово и не способно поставить элитам ультиматум 1917 года, смысл которого емко изложил Игорь Северянин:

Должна быть кончена война,

Притом – во что бы то ни стало:

Измучилась моя страна,

Нечеловечески устала.

Конец мирной эпохи

Израильский историк Юваль Ной Харари считает, что вторжение России в Украину означает конец самой мирной эпохи в мировой истории и может привести к новому периоду войн, который поставит под угрозу само существование человечества.

В последние десятилетия благодаря либеральному миропорядку, основанному на международном праве, произошли важные психологические, экономические и культурные изменения.

Во-первых, мир стал восприниматься, как естественное состояние. Люди и государства перестали бояться вторжения агрессивных соседей, которые могут их уничтожить.

Во-вторых, доля военных расходов значительно сократилась. В США военные траты составляют 11% в то время, как Римская империя тратила 50–75% своего бюджета на армию, а военный бюджет Британской империи с 1685 по 1813 гг. никогда не опускался ниже 55%. Благодаря этому правительства смогли увеличить расходы на здравоохранение и образование.

В-третьих, в обществе перестала доминировать милитаристская культура. Вместо прославления войны, кровавых сражений, жестоких полководцев и захвата добычи современные творцы используют свой талант для разоблачения ужасов войны. Убить, ограбить, соседа, завладеть его женой и имуществом больше не считается доблестью.

К тому же в современном мире война перестала быть гарантией благополучия. Поверженные в последней мировой войне Германия, Италия, Япония сумели построить мощные экономики, а китайское экономическое чудо было достигнуто не благодаря военным успехам.

Харари обвиняет в атаке на мировой порядок не только власти России и Ирана, но и силы, подвергавшие нападкам веру в универсальные ценности и международные институты в угоду национальным интересам своих стран. Речь идет о властях Индии, Бразилии, Китая, Польши, бывшем президенте США Дональде Трампе, инициаторах Брексита. Большинство из них не задумывались о войне, как возможном последствии своих действий.

"Они утверждали, что каждое государство должно защищать свои священные традиции и развивать свою уникальную идентичность", – пишет Харари. В результате, как альтернатива международному сотрудничеству и универсальным ценностям, может возникнуть ряд «национальных крепостей", каждая из которых "хочет чуть больше земли, безопасности и процветания за счет соседей".

Вот почему нападение России на Украину, по мнению Харари, – поворотный момент в истории человечества:

"Если путинская авантюра увенчается успехом, ее результатом станет окончательное крушение мирового порядка и конец новой мирной эпохи. Диктаторы во всем мире поймут, что можно вновь вести захватнические войны, а демократиям придется милитаризировать общество, чтобы защитить себя. Мы уже наблюдаем, как российская агрессия заставила такие страны, как Германия, значительно увеличить оборонный бюджет, а в таких странах, как Швеция, вновь вводят воинскую повинность. Деньги, которые должны получить учителя, медсестры и социальные работники, будут потрачены на танки, ракеты и кибербезопасность. 18-летние граждане во всем мире будут призываться в армию. И весь мир будет похож на Россию – страну с раздутой армией и разваливающимися больницами. В итоге мир скатится в новый период войн, нищеты и болезней".

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