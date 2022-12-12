Кремлевская незадача: праздновать ли Новый год?

На фоне кровопролитной войны в Украине российские власти решали важный идеологический вопрос: праздновать ли Новый год.

Руководители российских регионов и городов всегда с особенным вниманием относились к подготовке новогодних праздников. На то есть несколько причин. Во-первых, у губернаторов и мэров, как правило, нет ни денег, ни полномочий, ни технологий для того, чтобы проводить на своих территориях какие-то реальные преобразования. Поэтому то, насколько хорошо украшен город к празднику, - один из немногих критериев, позволяющих местным жителям оценить работу властей и дать им хоть какую-то положительную оценку (в остальных сферах оценки обыкновенно даются не очень позитивные).

Иногда, конечно, случаются издержки. Так, несколько лет назад журналисты телеканала города Бийска, готовившие радостный репортаж об установке новогодней елки, спрашивали прохожих, нравится ли им она. Один из горожан ответил, что у него два высших образования, но он получает пенсию 10 тысяч рублей (сейчас это менее 200 евро) и весьма фигурально высказался о том, "нравится ли ему елочка". Запись (Лексика!), естественно, в эфир не попала, но была загружена в Youtube, где собрала миллионы просмотров и породила множество мемов.

Вторая причина особенной любви властей к организации праздников состоит в их высокой коррупционной емкости. Когда господряд заключается на что-то материальное, будь то строительство школы или закупка компьютеров, конченый результат всегда может быть проверен и оценен, а уголовные дела по итогам госзаказа в России последнее время — обычное явление. Но ни один следователь никогда не узнает, сколько на самом деле стоили выпущенные в новогоднее небо фейерверки и не сможет доказать, что гонорары артистов, выступавших с концертом на площади, были завышены. В общем, на такие мероприятия никогда не скупились.

Однако в этот раз в Кремле заволновались. С одной стороны, Россия вроде бы воюет. Причем воюет, по официальной версии, не с одной Украиной, а со всем блоком НАТО, так что дела идут тяжело и приходится отступать. Сколько гробов вернется к Новому году и какие в связи с этим будут настроения в обществе, особенно на фоне снижения уровня жизни, непредсказуемо. Поэтому веселье как будто ничего не случилось может вызвать в народе ненужное раздражение. Тем более, что тренд в обществе — на духовность, которая предполагает воздержание.

С другой стороны — все 22 года путинской власти кремлевская риторика сводилась к тому, что в стране установилась стабильность и жизнь год от года становится лучше. К этой риторике так привыкли, что разом отказаться от нее и признать наличие проблем очень страшно. А если вдруг не праздновать Новый год, то россияне заподозрят: что-то пошло не так. Наконец, гвоздь любой новогодней программы — телеобращение президента. Оно не должно быть на фоне тоски и уныния.

Еще до Кремля с этой проблемой столкнулись региональные начальники, которым надо было решать, объявлять ли торги на подготовку к празднику. 7 октября (как раз на день рожденья Путина) власти Ленинградской области и Нижнего Новогорода заявили, что отменяют все массовые мероприятия, а сэкономленные средства отправят на поддержку мобилизованных и их семей. Следом петербургский губернатор пообещал отменить концерты, фейерверки и новогодний прием, направив деньги на "приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных". При этом совсем от праздника обещали не отказываться — в частности, акцент делался на то, что детские утренники обязательно оставят.

Кремль эти инициативы явно застали врасплох. В тот же день государственное информагентство РИА "Новости" донесло до читателей: "источник в администрации президента России, комментируя сообщения об отмене мероприятий, связанных с Новым годом и Рождеством в Петербурге и ряде других городов, сообщил, что эта инициатива преждевременная и непроработанная". Миноборны тут же отказалось от помощи: спасибо, солдаты вооружены до зубов и "никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах нет". Однако, тщательно все обдумав, в Креме видимо признали инициативу регионов правильной. В принципе, она согласуется с основным мессиджем, который власти пытаются послать населению: "Россия воюет со всем миром, но нет поводов для беспокойства". Поэтому война официально именуется "специальной военной операцией", а мобилизация — обязательно с приставкой "частичная". Празднование Нового года таким образом тоже решили сделать частичным.

В середине ноября, когда эта позиция, видимо, была окончательно сформирована, московский мэр Сергей Собянин предложил москвичам выбрать, как организовать праздник. Но предварительно высказался сам. "Сегодня, когда тысячи парней, мужей, отцов и сыновей сражаются за независимость нашей родины, перед нами встает выбор. Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые не впадают в уныние, верят в победу – и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой", - написал он на своем сайте. Для пущей убедительности Собянин апеллировал к одному из штампов российской пропаганды о замерзающих без русского газа европейцах: "Сегодня из-за собственной безумной санкционной войны Европа погружается в темноту. Зачем нам делать то же самое? Из солидарности с европейцами?"

На сайте московской мэрии горожанам были предложены три варианта для голосования: праздновать "так же, как и в прошлые годы, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции", "сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые мероприятия, а вырученные средства направить на поддержку участников специальной военной операции" и "не украшать город и не проводить праздничных мероприятий". Последний вариант, видимо, так же предполагал отправить сэкономленное на военные нужды. Москвичи решили не впадать в уныние (тем более что мобилизация, по официальной версии, закончилась, и бояться им больше нечего) и проголосовали за праздник, но без концертов. Точнее сказать, такие результаты голосования были по итогам опубликованы на сайте. Так-то, может, они и с концертами хотели.

Следом потянулись и все остальные губернаторы, обещая отменить песни и салюты, но обязательно устраивать праздники для детей, особенно тех, чьих отцов они отправили умирать. "Никаких новых елок, у вас всё есть (из старых запасов — Ред.) , я запрещаю покупать все для праздников, не умрем без этого, проведем Новый год и так в хорошем настроении. Еще раз говорю, никаких артистов, хотите - сами берите гармошку и пойте", - напутствовал, например, своих подчиненных глава Башкортостана Радий Хабиров (правда, справедливости ради надо указать, что конкретно он выступил еще до Собянина). С идеологической точки зрения задача оказалось выполненной почти идеально. Праздник будет, и россияне не усомнятся в несокрушимости родины. При этом никто и не упрекнет власти в том, что они устраивают пир во время чумы: концерты-то отменили.

Правда, пропаганда, как обычно, не имеет ничего общего с практикой: отменив новогодние концерты, петербургские власти, например, потратят на праздничное оформление города около 10 млн евро — это на 20% больше, чем в прошлом году.

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