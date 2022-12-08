Андрюс Ужкальнис. Бедную Россию опять обидели

В наше время не знаешь, что веселее: когда официальные представители Кремля рассказывают о боевых видах комаров, выращиваемых в Украине, или когда непросыхающий экс-президент России Дмитрий Медведев (бывший глава страны) во всеуслышание называет США "Пиндостаном" и рассказывает о том, как американцы кладут на что-то свой половой орган (фантазию, как известно, не пропьешь), или когда большинство прогрессивных и либеральных российских интеллигентов и журналистов объединились для защиты канала "Дождь", который наступал на грабли в Латвии так много раз, что теперь грабли раскололи то место, где должна быть голова.

Напомню, что это независимый (насколько вообще возможна независимость) канал, который уехал из Москвы, где его преследовали, как и все независимые СМИ, обосновался в Латвии, там оплошал, действуя нагло, непрофессионально и халатно, и лишился лицензии на кабельное вещание в Латвии (в интернете они смогут и дальше вещать, а вид на жительство и разрешение на работу у журналистов никто не отнимал).

Теперь "Дождь" наматывает сопли на кулак как незаслуженно пострадавший за правду, а толпы российских либеральных элит, обосновавшихся по всему миру, подняли такую бурю, что сами рискуют простудиться на этом ветру и сорвать свои возмущенные голоса.

"Позор Латвии", "такое решение на руку Путину", "ничего, мы не боимся и стран посильнее Латвии" (уже с подтекстом: "танки выехали, ждите, шпроты проклятые") – проклятия в адрес Латвии и стран Балтии в целом, а также Европы свистят, как свисток сломанного паровоза: поезд сошел с рельсов, пассажиры разбежались, а пар из котла до сих пор издает страшный звук, такой, что везде слышно, даже в ушах звенит.

Напомню, как все было. Уже во время войны телекомпания "Дождь" была закрыта и переехала в Латвию со всей своей заносчивой компанией, полной крикливых, драматичных и очень самодовольных московских персонажей, где они, недолго думая, начали пинать пчелиные ульи. Началось с типично российской великодержавной истерии по поводу памятников советским воинам-оккупантам, которые Латвия сносила. Латышам это не понравилось (нам бы тоже не понравилось, потому что вы о своих памятниках заботьтесь), но нарушения не было, поэтому и телеканалу предупреждений не было.

Потом была карта с Крымом как российской территорией, показанная в новостях "Дождя" (мы слышим оправдания: "всё ведь очень быстро делается на телевидении, ну не досмотрели" – а что такая карта вообще на вашем канале делает, зачем вы ее держите, может на будущее, думаете, пригодится? –. Получили предупреждение.

Потом была громкая барабанная дробь о том, какие противные эти прибалты (потом – поляки, потом – финны), не пускают к себе русских, спасающихся от мобилизации, а могли бы красиво стелить ковровые дорожки, как казахи, армяне и грузины. Нарушения не было, Латвия свободная страна, можно критиковать решения властей, поэтому власти молчали.

Наконец, все взорвалось, когда один из ведущих, видимо, забывшись, начал рекламировать адрес электронной почты, по которому зрители могли сообщать телеканалу о реальной ситуации в российской армии, нападающей на Украину, – потому что "нашим ребятам" не хватает одежды, еды и обуви. Первоначальная версия была такая, что журналисты хотят рассказать всю правду о том, что творится в российской армии.

Оказалось, что есть и другая версия – журналист объяснил, что таким образом, общими усилиями, мы добьемся того, чтобы наши солдаты были хоть немного лучше оснащены.

Все: "Что?"

Оппозиционный, либеральный, независимый канал обеспокоен тем, что армии агрессора недостаточно тепло и комфортно расстреливать украинцев, на чью землю они вторглись? Серьезно? Журналиста уволил сам канал, запись удалили, объяснив это тем, что ведущий просто не так выразился.

Он не хотел сказать плохого, ну, так вышло. Ну, язык заплелся. Некоторые персонажи даже рассказывали не очень связные и непоследовательные истории, как это бывает на телевидении, что думаешь об одном, говоришь о другом и такую ​​ерунду там несешь, что не дай Бог, надо смотреть на эти вещи спокойнее.

Далее буря риторики со стороны российской либеральной интеллигенции двигалась с большой скоростью – к сожалению, ее хотелось направить прямо туда же, куда ранее был отправлен русский военный корабль.

"Это по-христиански жалеть всех, кому плохо, ну, это наша армия, наши люди, они там не по своей воле, их заставили, и их жаль". Орда агрессоров, насильников, убийц начала (и продолжает) ожесточенно гуманизироваться, а так называемые либералы отняли все любимые карты у самых крутых кремлевских пропагандистских ведьм, пресс-атташе Министерства иностранных дел России Марии Захаровой и руководителя канала Russia Today, одиозной Маргариты Симоньян: "а так как же эта ваша европейская свобода слова?", "ну что, видимо, вам неудобно в Европе, когда мы придерживаемся ваших ценностей".

"Вас не устраивает наша совесть" – типичное проявление пассивной агрессии: есть даже такой литовский персонаж по имени "Неудобный писатель", который дает понять, что если его кто-то не любит, то только за то, что он говорит правду. "Дождь" тоже включил сирены и маяки мучеников. Смотрите, мы страдаем за настоящую журналистику.

Вы начните с того, чтобы на чужбине подчиняться действующим там законам, и вспомните, что вас защищают суды, и вам стоило бы не кидаться дерьмом на страницах Твиттера и не хаять Латвию в бесконечных интервью на бывшей газпромовской радиостанции в три этажа, а воспользоваться возможностью отстоять свои интересы в суде и, если с вами обошлись несправедливо (или вам так кажется), подать апелляцию – и вас выслушают. Только, будьте добры, приходите с переводчиком, потому что "Дождь" уже, кажется, был удивлен, что госучреждения в Латвии хотели с ними разговаривать на латышском. Какие странные эти латыши, неужели не могут просто общаться по-русски, так ведь всем легче?

Есть даже тонкие и сложные философские объяснения со стороны российских интеллектуалов о том, что российский независимый телеканал пострадал из-за идеалистического понимания своих журналистских принципов и хотел совершенной журналистики. Перевод: хотел не подчиняться законам принимающей страны, потому что этого требует мифологизированная модель доблести.

Советский Союз имеет давнюю традицию "революционной справедливости" и пламенной партизанской журналистики, где для хорошей истории ничего не жаль и все продается и покупается: идеалом был американский писатель Эрнест Хемингуэй, с его бородой и суровой военной правдой (только там была не правда, а инфантильный протест против всего), и грязный флаг стандартов высоко поднял некий Александр Проханов, превратившийся впоследствии в помешанного сталиниста, дружка исламских террористов и сербского кровопийцы Слободана Милошевича, гастролируя по Северной Корее и рассказывая, как великая социалистическая страна движется в будущее и все, что ей мешает, это американские слуги.

Теперь все латыши, оказывается, служат Путину, потому что осмелились применять свои законы на своей земле согласно своей юридической практике. Они ведут себя неправильно, а если они хотят знать, как вести себя правильно, они должны спросить у представителей России, для которых границы их страны нигде не кончаются и которые могут объяснить любому в мире, как правильно действовать в соответствии со своим пониманием и принципами.

Что делать Литве? Не стоит громко кричать и ругаться, даже если очень хочется. Нужно спокойно слушать и записывать фамилии в тетрадку, чтобы не случилось так, что через год-другой, когда мы пригодимся и когда придут какие-то люди, виляя хвостами, наша память снова будет дырявой, как решето. Мы должны знать, кто наши друзья, а кто сейчас плюется и харкает, и давайте запишем их имена, чтобы не забыть.

Как мы когда-то записали, как наш собственный коммунист Альгирдас Бразаускас называл литовский триколор "той тряпкой".

Напомню: суперпатриот Украины, гранд телеинтервью и такой правильный Дмитрий Гордон, интервью которого полюбились многим и который во время войны развернул виртуальный флаг Украины и машет им повсюду, ругал и оплевывал не только Зеленского. Ничего такого, просто политическая полемика. Его личным другом, среди прочих отморозков (например, Иосифа Кобзона, называвшего грузин говнюками), был русский комик шовинистского дна Михаил Задорнов. Вам следовало бы послушать (если вы знаете русский язык, не составит труда, эти записи до сих пор гуляют по интернету), как Дмитрий Гордон с Задорновым издеваются над странами Балтии и какими словами оскорбляют ту же Латвию.

Давайте не ссориться. Не надо гнева, это навредит нам самим. Давайте держать друзей рядом с собой, но врагов – еще ближе, как объяснил дон Корлеоне, влиятельный итальянский деятель в Америке из книги "Крестный отец".

"Будьте хитры, как змеи, и бесхитростны, как голуби", – учил Христос, и этот совет коучинга двухтысячелетней давности я могу повторить и сейчас. Просто нужно внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг нас. Мы без колебаний будем различать друзей и врагов, тем более что враги сейчас сами проявляют себя очень отчетливо.

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