Российская вина: немецкие уроки, украинские ожидания и видение антиимперской оппозиции

После Второй мировой войны зараженная нацизмом Германия была подвергнута денацификации, которая включала наказание военных преступников, санкции для функционеров режима, сотрудников карательных органов, освобождение немецкого общества от влияния нацистской идеологии. Но ответственность за нацистские преступления понесли все немцы, осознав «немецкую вину» и немецкую ответственность, избавившись от имперского сознания.

Украинские власти и российская антиимперская оппозиция утверждают, что жители России также должны осознать "российскую вину" и отказаться от имперского пути развития.

В ноябре 1944 года, когда исход Второй мировой войны не вызывал сомнений, живущая в эмиграции Ханна Арендт написала статью "Организованная вина", в которой констатировала, что, несмотря на очевидное поражение, народ сплачивался вокруг власти и давал повод к идентификации немцев с нацистами. "Узнать, кто в Германии нацист, а кто антинацист, сможет лишь тот, кто способен заглянуть в сердце человека, куда, как известно, человеческому взгляду не проникнуть", – утверждала Арендт.

По ее мнению, преступления нацистов опирались на готовность среднестатистического немца, "доброго семьянина" поступиться убеждениями, честью и человеческим достоинством ради гарантированных режимом материальных благ. При этом люди оправдывали свои действия тем, что просто выполняли приказы.

В 1946 году прозябавший всю войну на грани ареста философ Карл Ясперс опубликовал "Вопрос о вине" – курс лекций, которые он читал в университете Гейдельберга. Вину немцев он разделил на четыре вида.

Уголовная вина карается по решению суда. Мера ответственности определяется за конкретные преступления человека.

Политическая вина заключается в поступках государственных деятелей, которым подчиняется каждый гражданин и потому ответственен за их действия. Ответственность устанавливает власть и воля победителя, которую ограничивают нормы международного права. Речь может идти о компенсации за причиненный ущерб. Примером политической ответственности также является депортация немцев из Восточной Европы.

Моральная ответственность распространяется не только на собственные действия, но и на политические и военные приказы, которые исполнял гражданин. Недостаточно просто сказать: «я исполнял приказ», так как преступление остается преступлением, даже, если оно совершено по приказу. Человек отвечает перед своим сознанием и своими близкими, а формой ответственности становится раскаяние.

Метафизическая вина является следствием бездействия во время совершения преступления. Ответственность проявляется, как изменение человеческого самосознания, слом национальной гордости (в христианском понимании – гордыни).

Путь немцев к осознанию своей ответственности был длинным и сложным. Карл Ясперс не был понят и скоро навсегда оставил Германию. Не вернулась и Ханна Арендт. В конце 1952 года 37% опрошенных жителей ФРГ заявляли, что стране будет лучше без евреев, в 1965 году таких было 19%. Многие оценивали Нюрнбергский трибунал, как правосудие победителей.

Настоящее преодоление прошлого началось во время Франкфуртского процесса 1963–1965 годов над палачами Освенцима, в ходе которого было доказано, что подсудимые добровольно несли службу в лагере, осознавали, что целью было массовое уничтожение евреев и участвовали в достижении этой цели.

А окончательный поворот в сознании произошел в конце 1960-х, когда на арену общественной жизни вышло послевоенное поколение, не желавшее иметь ничего общего с нацистским прошлым поколения своих родителей. Но даже, когда канцлер Вилли Брандт 7 декабря 1970 года склонил колени перед памятником героям Варшавского гетто, многие немцы не приняли этого жеста.

Только в конце 1980-х годов в результате так называемого "спора историков" были отвергнуты попытки снять ответственность с немецкого народа, прекратить каяться и начать возрождать чувство национальной гордости. Восторжествовала идея, что немецкая вина распространяется на все военное поколение немцев и их потомков.

Немецкий опыт показывает, что только спустя десятилетия общество приняло идеи интеллектуалов и осознало свою ответственность за нацизм. Важную роль в этом сыграл фактор оккупации Германии войсками союзников, не позволившей распространяться реваншистским настроениям, как это случилось после Первой мировой войны и как это происходило в России 2000-х.

Российская антиимперская оппозиция предлагает учесть немецкий опыт в будущей России. На Третьей антивоенной конференции в Вильнюсе, организованной Форумом Свободной России, вопрос «русской вины» (на мой взгляд, корректнее говорить о российской вине) стал темой отдельной дискуссии с участием Гарри Каспарова и писателя Виктора Ерофеева.

Прелюдией к их дебатам прозвучал вопрос журналиста Дмитрия Семенова о вине к участникам дискуссии на тему: «По законам военного времени: что делать оппозиции в новых условиях».

Мнения разошлись. Дмитрий Гудков признал, что оппозиция делала ошибки, но он лично вины не чувствует.

Евгения Чирикова эмоционально воскликнула, что оппозиция делала все, что могла: «Что мы еще должны сделать? Харакири на Красной площади?»

Максим Резник отметил, что чувство вины (понимаемой как общей ответственности общества) не является уничижительным, а выступает стимулом для дальнейшей борьбы, поэтому он вину осознает.

Диалог между Виктором Ерофеевым и Гарри Каспаровым не был острым и продемонстрировал почти полное согласие сторон. Оба спикера проводили параллели между нынешним хозяином Кремля и Гитлером. Поделившись впечатлениями от прочитанного труда Ясперса, Ерофеев сказал, что по сравнению с Путиным нацизм – это "пустяк". А Каспаров утверждал, что Путин двигался тем же путем, что и Гитлер, но медленнее, и лучшими иллюстрациями этапов этого пути служат картинки разрушенных Грозного, Алеппо и Мариуполя.

Русский народ, полагает Ерофеев, "отравился" литературой, которая убеждала, что он прекрасен и лучше других. А Путин только потакал и пользовался подобными настроениями. Писатель рассказал, как Борис Немцов ходил в Кремль с подписями против возвращения мелодии советского гимна, на что получил ответ: "Какой народ, такие и песни".

По мнению Каспарова, российское общество приняло Путина, потому «сегодняшняя Россия – это Путин». Общество стало заложником образованной части, не оказывая сопротивления интеллектуальным идеям, и это привело к коллективной ответственности каждого. И только поражение в войне даст шанс выйти из этой "мертвой петли", перестать быть империей.

На других локациях конференции поднимался вопрос, как антиимперская оппозиция может "искупить" российскую вину. Речь шла о помощи легиону "Свобода России" в составе ВСУ, поддержке украинских беженцев, оказавшихся на территории России, восстановлении учебных заведений, разрушенные российскими обстрелами, в частности университета в Мариуполе, говорилось о проекте "Вернем тепло и свет Украине", занимающемся доставкой печей и генераторов, пожертвования на которые собирают россияне.

Немецкий политик (Партия зеленых) Ральф Фюкс написал о будущем России следующее: "Поражение России в Украине является необходимым, но недостаточным условием для ее обновления. Это также требует болезненного столкновения с собственной историей насилия как внутреннего, так и внешнего, развития гражданского сознания, прав и обязанностей, уважения к закону и дальновидных реформ пенитенциарной системы и армии как рассадников насилия. Этот процесс займет время, и на него можно повлиять только ограниченно". Применить к России немецкий опыт будет очень сложно, так как только немногие россияне (в основном эмигранты) готовы повторить жест Вилли Брандта в Буче или Мариуполе.

Украинские власти тем временем не только не хотят вести диалог с нынешней кремлевской властью, но и требуют ответственности поддержавшего агрессию российского общества. Ноябрьский опрос "Левада-центра" показал, что 42% россиян "определенно поддерживают", а 32% "скорее поддерживают" действия российских вооруженных сил в Украине.

Лидер парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что на пути к миру Россия должна покинуть территорию Украины, выплатить репарации, наказать всех военных преступников и добровольно сдать ядерное оружие.

Как точно подметила Энн Эпплбаум, идея о том, что возможна другая Россия, которая является национальным государством, а не империей, не пользуется популярностью в Украине. Напротив, многие украинцы считают, что российская оппозиция является империалистической и несет ответственность за войну.

Выражение "хороший русский" стало мемом в украинских соцсетях, подразумевая, что хороших русских не бывает. И казус Коростелева только добавляет убежденности сторонникам такой точки зрения.

Украинский историк и публичный интеллектуал Василий Расевич считает, что завершение войны должно включать ответственность российского народа, который добровольно отрекся от наследия 1990-х в обмен на "желание завоевывать и покорять. Шантажировать энергоносителями, пренебрегая экономической составляющей. Расстреливать и убивать, не понеся за это никакого наказания".

По его мнению, угрозу Украине представляет не только российская власть, но и оппозиция. Нельзя допустить "формирования образа России, как жертвы путинского режима". Такая угроза, полагает Расевич, исходит из лагеря российских либералов, которые стремятся заменить собой Путина, ничего не меняя, потому выступят против идеи коллективной вины и коллективной ответственности.

У "хороших русских" остается мало времени, чтобы убедить украинцев в искренности своих намерений. Окно возможностей для них закрывается.

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