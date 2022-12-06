Римвидас Валатка. Хорошие русские, токсичный дождь

Соловей не может не петь. Макрон не может не скулить о гарантиях безопасности для террористического российского рейха. Добрые литовцы (не среднего ума) не могут понять, что это война России, а не Путина. Хорошие русские не могут называть русских солдат, разрушающих города, мародеров и насильников иначе как "наши парни".

Коростелев, ведущий телеканала "Дождь", нашедшего в Риге убежище от путинских репрессий, телеканала, который режим фюрера терпел до самой войны, обратился к россиянам с просьбой писать о страдающих бедных чмобиках.

"Отправляйте нам сообщения на "Дождь", – сказал хороший русский. – Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь с оснащением и элементарными удобствами на фронте".

Из прифронтового государства, в котором ты получил политическое убежище, по телевизору собирать средства на фашистские полчища – это что-то из разряда "высшей наглости". Примерно как подойти к двери президента Латвии, вызвать охрану и попросить туалетную бумагу.

Поднялся шум. Главный редактор "Дождя" Т. Дзядко отрекся от Коростелева как Петр от Иисуса. Это была ошибка. Это не мы. "Дождя" там не было. Повторял этот хороший русский фразы, которые мы уже где-то слышали. Коростелев был уволен.

Однако такое отречение от сбора помощи фашистской оккупационной армии не должно вводить в заблуждение. С одной стороны, это уже не первый реверанс "Дождя» имперской России из Риги. С другой, любой журналист, когда-то работавший в редакции, знает, что один ведущий программы не может сам по себе выскочить в эфир и начать кампанию по сбору средств. Даже если это помощь детям. Хотя бы потому, что без помощи редакции технически с такой задачей один ведущий не справится.

Проекты поддержки СМИ тщательно рассматриваются. Реклама, информационные треки, включение других программ – это только верхушка айсберга. Для разоблачения "Дождя" достаточно факта, что Коростелев использует в своем обращении местоимение "мы'.

Главред "Дождя" Дзядко врет. Более того. Хороший русский в Риге врет точно так же, как пропагандоны Симоньян и Соловьев в Москве.

На вопрос, чей Крым, хороший русский Дзядко 28 апреля 2014 г. в твиттере ответил по-имперски: "Крым, добро пожаловать в Россию!". Правда, этот твит уже удален, но рукописи не горят.

Это – не ошибка, не случайно вырвавшееся слово, это преднамеренное действие Коростелева и "Дождя", убежден российский тележурналист Е. Киселев, эмигрировавший из России в Украину после захвата Крыма.

По словам Е. Киселева (не путать с Д. Киселевым), суть даже не в том, что сказал Коростелев. Намного важнее, как на его увольнение отреагировали "хорошие русские". По утверждению Е. Киселева, эта история обнажила лицо путинской оппозиции. Она не хочет понять, что идет страшная война, поэтому то, что было хорошо до войны, сейчас уже не годится.

Проблема большинства так называемых русских либералов в том, что они пытаются стоять выше или рядом с войной. Не желают признать, что не Путин, а Россия ведет преступную, грабительскую войну. В такой войне у порядочного человека нет другого выхода, кроме как всеми силами поддерживать Украину. Собирающий оснащение для фашистских орд не порядочен.

На имперской корке "Дождя" поскользнулось большинство путинских оппозиционеров. Ошибкой было так говорить, но еще большей ошибкой было уволить Коростелева, вздыхают оппозиционные полки. Сломалось большинство хороших русских, в том числе А. Шендерович, который сказал, что Коростелев был прав, пытаясь помочь "Ваньке, которого бросают в холодный окоп", потому что Ванька для него живой человек.

Ремарк, кажется, в 1945 году описал трогательную историю Эрнста Гребера, немецкого солдата, брошенного в холодный окоп под Сталинградом (роман "Время жить и время умирать"). Однако ни Ремарку, ни Т. Манну, ни сотням других добрых немцев в эмиграции не пришло в голову обратиться к слушателям британского радио с целью сбора одежды и снаряжения для солдат вермахта.

Каким тупым политическим зверем надо быть, чтобы после Бучи и Мариуполя, после снимков из космоса, на которых вся Украина погружена в кромешную тьму, после фотографий изувеченных детей, называть солдат сотворившей все это армии "нашими пацанами", беспокоиться, чтобы им всего хватало на войне с защищающими свою свободу украинцами.

Хорошие русские, как бы критически они ни относились к Путину, не хотят обрывать пуповину, связывающую их с империей. Большинство, это можно почувствовать и на знаменитых конференциях в Вильнюсе, считают, что они представляют великую Россию. Охотно болтают о плане Маршалла для России, но ни словом не обмолвятся о репарациях Украине.

Их заметно раздражает тот факт, что они больше не могут продавать сказки о "большой стране" литовцам, латышам, финнам, полякам, чехам и уж совсем – украинцам. Даже Макрон, заикнувшийся о гарантиях фашистскому рейху, уже боязливо оглядывается по сторонам.

Из видного невооруженным глазом высокомерия хороших русских вытекает проблема политического мышления. Они отказываются понимать, что предоставленная им возможность свободно жить и работать в европейских странах – это не право, а привилегия. Как и большинство хороших русских, "Дождь" этого не понимает. Даже те, кто мысленно убежал от путинского режима, остались на баррикадах на стороне путинского режима.

Такого влияния на инструменты мышления хороших русских не замечают и многие литовцы. Исторически было бы варварством повторять вслед за Марцинкявичюсом: "я виню Церковь, которая научила литовцев смирению", но факт в том, что наше желание видеть Россию лучше, чем она есть, идет из самых глубин.

Литовцы склонны верить в доброту агрессора так наивно, как могут, наверное, только дети. Говоря о России, многие забывают факты. Их заменяют волшебными сказками, например, о Достоевском, не имеющем аналогов в мире, которого, в отличие от американских, французских, польских или чешских авторов, надо читать только на языке оригинала, хотя большинство и на литовском его не читало.

Путин плохой, а народ хороший, разглагольствует литовец. Но это тот случай, когда топор сочетается с топорищем.

Моя покойная мать, которая десять лет провела в Сибири, говорила, что русские – хорошие люди. Но все попытки выяснить, в чем это выражается, кроме того, что едва став совершеннолетней она с маленькой сестрой в ссылке сразу осталась сиротой, оканчивались безрезультатно.

Теперь считается, что это было только врожденное христианское желание судить о других по степени своей (не)испорченности. Русским повезло. Рядом с ними жили в основном хорошие люди. Россия этим беззастенчиво пользовалась до самой этой войны. Пытается и сейчас. И не без результатов.

Сколько фактов о хорошей России было проигнорировано. Первая чеченская война началась и проходила тогда, когда у власти были хорошие русские с Ельциным во главе. Путина россияне тогда еще не знали. Он был просто торпедой воровской шайки Санкт-Петербурга. Носильщиком чемоданчика хорошего русского Собчака.

Хорошие русские скрывали убийц ОМОНА, которые учинили экзекуцию в Медининкай. Защищали от литовского правосудия Райнского палача Раслана, генерала Науджюнаса и Касперавичюса из "Каспервизии" (вещание на литовском , а целые партии Сейма и философы с кирпичом в руке в то же время требовали передать "Мажейкю нафта" в лапы "ЛУКОЙЛа".

Слишком много людей слишком долго игнорировали факты. Верили сказке бедного Ваньки: "Это не мы, нас там нет, нас нигде нет, это провокация и не все так однозначно". Слишком часто бабушка засыпала перед токсичным концом этой сказки: "Да, это мы, и что, бл.., ты мне сделаешь?"

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