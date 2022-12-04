Утилизация идет по плану. Согласятся ли россияне на всеобщую мобилизацию?

Играть в политического провидца и эдакого военного синоптика в духе одиозного российского политолога Валерия Соловья — вещь неблагодарная и неблагородная. К тому же стоит проговорить еще раз: логика геронтократий, как правило, лишена главного — логики. Объявит ли Владимир Путин всеобщую мобилизацию, попробует ли свести войну к замороженному конфликту, сделает ли вид, что февраля 2022 года и вовсе не было, зальет мир кровью и закружит радиоактивным пеплом — мало кому известно, включая самого обезумевшего диктатора. Да, последнее время Z-каналы стали разгонять предположения о грядущей всеобщей мобилизации, якобы запланированной на декабрь-январь. Ежели все так и случится, то предтечей мобилизации всеобщей вполне может стать та сентябрьская реакция россиян на мобилизацию псевдочастичную.

Обратите внимание на заголовок данного текста. Точнее, на формулировку вопроса. Не "решится ли Кремль на всеобщую мобилизацию?" или "объявит ли Путин всеобщую мобилизацию". Именно — "согласятся" и "россияне". Нет, дальнейший ход мыслей не пойдет по модной ныне тенденции смещать ответственность за преступления с акторов (кремлевской ОПГ, военкомов, чиновников, активных пособников) на статистов (всего населения, включая той части, что воевать не хочет и не готова). Тут есть еще одна грань заданной темы.

База путинского режима — это не столько оголтелые разжигатели войны, коллаборанты, добровольцы, идейные и фанатичные. Напротив — данная группа населения Кремлю краткосрочно полезна и долгосрочно враждебна, так как власть не всегда поспевает за накалом идеологического людоедства подобных личностей. И ежели не поспевает, то начинает подвергаться ожесточенной критике со стороны тех, кто вместо сдачи Херсона хотел ядерные грибы над Варшавой. Как пишет военкор Владлен Татарский: «Русские недовольны только когда их правительство недостаточно сильно убивает врагов» (еще бы персонажу с каноничным красно-ордынским псевдонимом, содержащим в каждой букве квинтэссенцию русофобии, разглагольствовать от лица всех русских). Не удивительно, что в середине осени по Z-каналам прокатилась волна негодования, в связи с некими инсайдами из российских силовых структур. Источники гласят: наиболее ярых патриотических военкоров могут привлечь по уголовной статье о дискредитации вооруженных сил РФ. "Военкоры — это Родина. Народу на них не наплевать. Они бьются за страну, за ребят на фронте, хотят изменить ситуацию. Им больно видеть, как по дурости и чванству гибнет наш генофонд. Дискредитируют МО не военкоры, а вы сами, своими действиями", — пишет наивная zетожурналистска Анастасия Кашеварова. Наивная — ибо всерьез думает, что народу на нее не плевать, и Родине она нужна.

Постиндустриальный век с запредельной дневной нормой новостных гигабайт вкупе с реалиями Бандитской Нефтедырной Федерации, где не нужны имена, а нужны безликие единицы, дает закономерный и циничный результат — никто не вспомнит о каких-то там военкорах, танкистах, связистах уже на следующий день, со сменой новостной повестки. Именно поэтому за 9 месяцев войны в российском инфополе не появилось ни одной личности уровня Зои Космодемьянской или хотя бы своих новых панфиловцев (разве что одно время поэксплуатировали «бабушку с флагом», но та начала есть украинскую гуманитарку и сетовать на разбомбленный дом, посему замяли). Одно мясо, "героически уничтожившее 300 украинских националистов в рукопашную" сменяется на другое. Очередное фото мимолетного героя примерно день украшает страницы провластных телеграм-каналов, а после исчезает. Как был, так и не был. Тут уж надеяться, что кому-то может быть дело до чистки так называемых «инициативщиков», по зову сердца исповедующих наиболее оголтелый вариант путинизма — просто смешно. Тем более, когда этот вариант не стыкуется с вариантом официальным, партийным и единственно верным. Что самое опасное для Кремля, адепты Новороссий и ЛДНРов порой смеют проявлять субъектность, рваться в командиры ополчений и идеологи, а это уже недопустимая конкуренция. Поэтому кого-то есть резон подорвать в сепаратистской рюмочной, кого-то прокатить в расстрелянном авто, кому-то приготовить статью о дискредитации.

Отсюда и следует, что истинная база Кремля — это, напротив, те, с кем нет подобного хитросплетения полезности и опасности. Путинизм базируется на самых пассивных, равнодушных, безыдейных — безыдейных, самое главное. Которые не имеют ни политических предпочтений, ни собственного мнения. В пирамиде чувств, потребностей, согласия и отрицания их личные ощущения всегда будут стоять ниже приказа Начальника. И каждым решением Путин попутно прощупывает пассивную массу, оценивая последствия — надломится ли его фундамент али выдержит. В этом контексте частичная мобилизация показала — выдержит. Потому что та самая пассивная часть общества послала Кремлю самый главный сигнал: мы готовы все оплатить. Дважды.

Впервые общество заплатило своими налогами. Львиная доля которых, учитывая непомерный оборонный бюджет, все эти годы шла в профильное министерство. Точнее, номинально в казну, фактически — на безбедную жизнь генеральских любовниц и чиновничьих детей. Выяснилось, что рассекающие по парадам «Арматы» существуют только на девятомайской агитке, а не на фронте, мультфильмы про супероружие слабо коррелируются с реальностью, где ржавеющие «мосинки» со сталинскими гаубицами внезапно оказываются на фронтах высокотехнологичной войны 21 века. Масштабам такого воровства позавидовала бы аргентинская хунта вкупе с африканскими царьками. Посему мобилизованные и их семьи принялись снаряжаться на собственную погибель за свой счет — вновь. Теперь уже без посредников в виде налоговой.

С сентября по сей день листаем публикации. От деревни Большекрепинская Ростовской области до лощеной северной столицы, от южно-российской мамы до петербургской идет закупка бронежилетов и обуви для мобилизованных сыновей — за свой счет, естественно. В свердловской Елани или сибирском Искитиме всем миром скидываются на медикаменты и одежду. Мобилизованные тюменцы даже после номинального губернаторского "разберемся" снаряжают и кормят себя сами. Как пишут местные СМИ, "представители губернатора посетили только офицеров, которые живут гораздо лучше, чем рядовые". В конце ноября еще и завирусилось видео, предположительно от мобилизованного из Кузбасса, которого вместе с другими кандидатами в двухсотые поселили в барак. Где, цитируя автора ролика, "кровати сломаны, все разломано, воняет мочой, печек вообще нету, а на улице сегодня минус 25 градусов".

Ну и как тут без классики "русского мира", где славяне с поеденными коррозией штыками записывают очередное видеообращения к пятому заместителю секретаря Мухосранской области. Кавказские же «мобики» время на прошения не тратят и добывают себе броню самостоятельно. Отвешивая тумаки видеообращающим и забирая у них даже эти штыки. Так, в инстаграм-сообществе Serdalo_Ingushetii был опубликован рассказ ингушского бойца, который с 13 мобилизованными находился на передовой в составе воинской части из Троицкой. Вопрос оснащения, по традиции, решается в пользу тех, кто занимает реальную вершину этнической иерархии в России. Далее цитата мобилизованного ингуша: "Здесь мы сами забрали осколочные бронежилеты и каски у танкистов со скандалами и драками. Нам дали разваливающийся пулемет, два-три раза выстрелили из него и сломался. Нам даже патронов на автоматы не выдали. Клянусь, мы эти патроны добывали, как могли, что-то со склада украли, что-то у других отобрали, кто тут находится. Гранаты также добыли себе сами у тех ребят, которые здесь были". Сколько уже историй приводят нас к красноречивому выводу, что Кремль несет Украине не "русскость", а тотальную деславянизацию вкупе с коммунизацией и кадыризацией. Где русских "кузьмичей" в драных штанах гоняют чеченцы, экипированные с иголочки на дотационные деньги из русских регионов, где замглавой «народной милиции ЛНР» назначается командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов, где по Украине восстанавливают памятники красным палачам, а бойцов из ДНР, некогда мечтающих о чем-то родном и русском, внезапно насилуют солдаты из Чечни.

И если этот ад, муки, кредиты на бронежилеты и прокладки на материнскую пенсию кремлевская база вытерпела, значит, вполне можно повышать ставки. По крайней мере, если Кремль решит продолжить эту войну по принципу «после нас хоть потоп» (собственно, по этому же принципу он ее начал и ведет прямо сейчас), то можно предположить: к этому решению их вполне могло подтолкнуть понимание, что затравленный и пассивный электорат даже под угрозой смерти не готов эволюционировать из покорного телка на на привязи в Человека Достойного. Собственно, вышеупомянутые военкоры, несмотря на вроде бы как идейность и попытку казаться актором происходящего, во многом наступают на те же грабли всеобщей пассивности. Военкор Семен Пегов, пересказывая удручающие для Z-общественности инсайдерские данные, тогда написал: «Выразим недоумение, как, например, в нежелательных для освещения СВО каналах оказался тот же Рыбарь. Или, например, Подоляка — к которому, конечно, можно относиться по-разному, но человек, на минуточку, собрал 200 миллионов рублей на помощь фронту (то есть, кто-то в Минобороне украл, не снабдил фронт, а он собрал и снабдил, и теперь в списке не заслуживающих доверия».

Инициативщики, рядовые разжигатели войны, покорные сборщики гуманитарки и бегающие по военторгам жены не поняли главного: система не скажет вам спасибо за то, что вы покрываете ее коррупционные дыры. Она просто сделает вывод, что вы их покрываете. А значит, можно позволить себе больше дыр. Хоть в казне, хоть в подконтрольных организмах. Превратив Россию в тотальный пушечный мясокомбинат, где будущий фарш сам оплатит заточку лезвий.

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