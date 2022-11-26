Бандитский Паханат и война за Ипотечество. Система идет вразнос?

Оптимисты те, кто предсказывает России балканизацию — то бишь развал по аналогии с Югославией. В России, тем временем, неприкрыто идет процесс сомализации. И лучше бы от слова "сом", нежели куда более подходящего "Сомали". Вместо животрепещущего "распадется ли Российская Федерация", стоило бы начинать с другого вопроса. А можно ли считать Российскую Федерацию государством в полном смысле этого слова?

С некими институтами, имеющими конкретную политическую сферу влияния? Даже с поправкой на то, что современная РФ — это территория, подконтрольная нескольким влиятельным семьям, выкачивающим ресурсы во имя собственного благосостояния, в довоенное время мы могли рассуждать о банальном криминалитете, вписанном в формат некого государства. Но фронт, как это водится, полностью обнажил тыл. Это, господа, государство вписано в криминалитет. С выполняющими декоративную функцию картонными министерствами, бутафорскими администрациями, фальшивыми генералами, губернаторами и, кажется, даже президентом.

Так называемый повар Путина, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин когда-то казался всего лишь одной из прокладок между Начальником и некой сферой влияния. Кошельком, подставным лицом, холуем, подававшим салфетку. Такое представление о Пригожине органично вписывалось в видимую расстановку российских сил, где, грубо говоря, есть вертикаль, на вершине которой восседает Владимир Путин и приближенные ему закрытые кланы. И даже процесс суверенизации подсистем, где порой региональные царьки или чиновники каких-нибудь ведомств способны принимать решения в обход Кремля, казался вполне контролируемым и не угрожающим самой сути российской вертикали. Теперь же есть основания предполагать, что эта вертикаль существовала лишь в нашем представлении. Сугубо для упрощения. Ныне Пригожина можно считать полноправным субъектом войны. Который, ни больше ни меньше, субъектнее, чем уже не шибко рукопожатый Шойгу.

Как сообщила пресс-служба пригожинской компании "Конкорд", ЧВК "Вагнер" создаст "центры подготовки ополченцев" в Курской и Белгородской областях. Здесь нам стоит обратиться к прямой цитате Евгения Пригожина:

"На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того, чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес. Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 - половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу - одна неделя в окопах, три дома и на производстве.

Сами же центры подготовки ЧВК "Вагнер" будут полностью финансироваться мною. Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно. Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населённых пунктах и вне линия обороны".

То есть визуализируем. Некое лицо, которое, по собственному заявлению, "никаким образом не планирует формализировать свой политической статус", собирается на собственные средства создавать свои центры подготовки вооруженных ополчений, посредством сбора дани с частных предпринимателей и загона на убой местного населения. Да и свободное ношение оружия рабам не положено, как известно. При этом главарь ЧВК уже совсем не выбирает выражения, чтобы публично опозорить министра обороны Шойгу, который — что крайне примечательно — по-прежнему не принял ни малейших контрдействий для противостояния нападкам Кадырова и Пригожина. Обратимся к ярким цитатам последнего:

"Аналога сегодняшним боевым действиям не было уже 80 лет. Поэтому не думаю, что кто-то изучил данную войну по учебникам. Те бойцы, которые сегодня действуют эффективно, прошли десятки войн. А многие из тех, кто являются так называемыми "кадровыми", не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать".

"Мои люди находились в Африке и в других странах, защищали честь "российского оружия", так, чтобы оно блистало и звенело по всему миру и о нем слагали легенды. К парням относились как к мусору, расходному материалу, а они окровавленные и перебинтованные шли дальше. Мои люди прибыли на Украину в африканских панамах из тонкого ситца. И вступили в бой с колес, потому что они знали, что их ждет Родина, которой они благодарны по факту своего рождения".

А ведь какие были козыри — да что там, целая козырная колода — у Сергея Шойгу до того, как Кремль решил взять Киев за три дня, а уголовник-рецедивист, командующий бандой наемников, стал едва ли не ежедневно унижать его перед СМИ? В 2021 году, накануне думских выборов, влияние и публичность Сергея Шойгу резко нарастили обороты. Тот предлагал весьма амбициозные идеи: перенести столицу в Сибирь, построить от трех до пяти крупных научно-промышленных городов с населением до миллиона человек, брать на вооружение опыт крупных проектов строительства в СССР: БАМ, Саяно-Шушенская ГЭС, Комсомольск-на-Амуре. Заселять эти города Шойгу предлагал как "населением всей России, так и "нашими многочисленными соотечественниками в странах СНГ и дальнем зарубежье". Но учитывая реалии, при которых жители Москвы и русские эмигранты из Барселоны явно не поедут возводить БАМы, первоначально города планировали заселять гастарбайтерами. Какой же русский мир без мгновенной исламизации и тюркизации — причем сразу в масштабах свежевозведенных агломераций. В те времена было стойкое ощущение, что Шойгу готовят на царствие. Причем был возможен и как вариант "готовят", так и вариант "готовится" — то есть сам, в обход Путина. Война же, основательно разрушившая образ Шойгу и российской армии, перевернула все с ног на голову.

В последние дни Пригожин засветился благодаря нескольким цитатам. Первое — это призывом устроить "сталинские репрессии" против тех состоятельных людей, что не помогают фронту. "Должны быть включены рычаги и механизмы тотального "уничтожения" этих людей как бизнесменов. Им стало вообще всё по х*ю. Они видят свою безнаказанность и продолжают дальше плевать на тех, кто проливает кровь", — разразился основатель ЧВК.

Его манера общения с журналистами не должна вас смущать: для зэка, причем столь высокого ранга, явно привыкшего плевать на законы права и даже законы зоны, действовать "по беспределу" вполне в порядке вещей. Особенно когда вся страна постепенно превращается в его личную зону. В аналогичной манере Пригожин предложил ввести «не менее 10 часов в день военной подготовки, начиная с детского сада». После того, как коллективная Россия, под дулом заградотрядов, терзаемая сталинскими репрессиями и массовым убийством белгородцев вкупе с курянами, выйдет на победную финишную прямую, Вашингтон, по замыслу Пригожина, переименовывается в Вагнерград, а Чикаго в Братский Кадыровград. Не рекомендую считать это грубой, неудачной, но все-таки шуткой. Тут бывшее первое лицо государство, то бишь Дмитрий Медведев, вступил в единоличную схватку с Иблисом. Какие тут шутки.

И самое главное. В начале ноября в Санкт-Петербурге открылся некий "ЧВК Вагнер Центр". Прямо большими буквами, громогласно и неприкрыто — в стране, где вроде как наемничество запрещено, хотя подобные вещи уже даже нелепо конкретизировать. "ЧВК Вагнер Центр" состоит из двух стеклянных башен (16 и 23 этажа), соединенных четырехэтажным переходом. Значительное такое строение, в котором, согласно презентации создателей, "находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств", готовых работать на "генерацию новых идей с целью повышения обороноспособности России". На открытии сновали люди в военной форме, которые просили называть себя «инструкторами с определенным боевым опытом» и "волонтерами". Если вам кажется, что тут творится некое безумие, не подконтрольное ни логике, ни хотя бы мало-мальски правовым и формальным актам, то вам не кажется. Это буквально подтверждает сам Пригожин, отвечая на вопрос о согласовании открытия центра с петербургской администрацией:

"Мы не информировали Смольный об открытии комплекса и не считаем, что в этом есть необходимость, так как в настоящее время Смольный — недостаточно представительная структура, чтобы помешать работе "ЧВК Вагнер Центра". Если у представителей Смольного будут претензии, они вправе решать их в судебном порядке".

Еще раз — лицо с невнятным политическим статусом открыто пренебрегает государственными структурами, формальными актами, фактически посылая на все 4 стороны губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Путинские гособразования всё равно не чета его персональному своду законов. Так о каком государстве и каких вертикалях тут можно рассуждать? Стоит отметить, что уже давно подконтрольные Пригожину СМИ в пух и прах разносят петербургского главу, требуя его отставки. Причины конфликта типичны для Бандитской Федерации - нежелания городской администрации отдавать компаниям Пригожина самые жирные госконтракты на крупные проекты с добротным бюджетным финансированием. За несколько дней до открытия ЧВК-центра, Пригожин написал на Беглова заявление в прокуратуру, с требованием проверить последнего по факту "организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников".

Иными словами, прямое устранение конкурента за доступ к кормушке. Собственно, мотивация травли Сергея Шойгу тут аналогичная. Да и как красноречиво обрисованы сферы влияния в обеих столицах: Пригожин застолбил столицу северную, а его соратник Рамзан Кадыров подмял Москву, где в апартаментах "Президент-отеля" влиятельные чеченцы давно решают, как, обтекаемо выражаясь, лучше доносить свою позицию до "законников". Русский мир, друзья, русский мир.

Согласно учению Карла Маркса, общественное устройство является не более чем надстройкой на экономическом базисе. Есть, впрочем, и иная теория. Устройство общества, в том числе и устройство экономическое, является производным от устройства его вооружённых сил и способа ведения войны. Люди, сообща защищающие свои земли в составе ополчений свободных граждан, где каждому было доступно оружие, смогли создать демократию. Как, например, античные афиняне. Культуры, в коих ведение войны — удел немногих избранных, оснащённых самым лучшим и дорогостоящим снаряжением, формируют сословный феодальный уклад. Колоссальные массовые армии индустриальной эпохи с их централизованным снабжением, стандартизированной униформой и всепроникающей военной пропагандой закономерно породили тоталитаризм.

Регулярная же армия современной России не только доказала свою полную небоеспособность. Она в принципе перестает играть ту роль, которую вроде как должна была играть. Как на полях сражения, так и в информационном поле ее заменяют полузаконные или вовсе находящиеся вне правового поля вооруженные формирования. В полулегальный бой за частный гонорар и во имя Ипотечества идут голодные, оборванные, прошедшие через сибирские зоны или нищие тверские деревни безвольные рабы. Это и есть фронт. Это и есть тыл. Ширма государственности истончается и рвётся, обнажая за собой банальный бандитский паханат.

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