Спецоперация по кадыризации России, или три союзника Кремля

Собрались как-то падишах Кадыров, полководец "почти Субедей" Шойгу и зек-рецидивист Пригожин строить "русский мир". Другой русскости и других строителей у нас для вас нет. Да и те единства в общей руссостроительной миссии не находят, соревнуясь за проект, звание главного архитектора, стройматериалы и право под личными флагами (будь это хоть "Ахмат сила", хоть ЧВК "Вагнер") утилизировать как можно больше смиренных батраков.

Тем временем батрачья мотивация умирать претерпела ощутимые изменения за 8 месяцев войны. Колючим февральским утром неосоветская рать под красными флагами отправилась побеждать нацистов вкупе с милитаристами.

Теперь же российская пропаганда прибегнула к базовой формуле всенародного оболванивания: фактические и осязаемые неудачи на фронте должны быть компенсированы запредельным градусом мистицизма. Поэтому теперь российская армия воюет не с Украиной. Даже не с НАТО (статус врага закономерно пришлось повысить, дабы объяснить, почему "Киев за три дня" сменился на "эвакуацию Шебекино"). Теперь Россия воюет с самим Сатаной.

Законодателем нового тона "русского мира", как это сложилось в России, стал Рамзан Кадыров. Именно он ввел дискурс "дешайтанизации", который подобострастно подхватили персонажи из Госдумы и Совета Безопасности. Столь явное противоречие между декларируемой путинской защитой русскости и реальностью, где от имени Москвы провозглашается джихад и "правоверный" исламский поход против соседней славянской страны, не должно удивлять. В нулевые Кремль фактически проиграл Вторую чеченскую войну. Цена "спокойствия" на Кавказе — триллионы рублей, выжимаемые из нищей Тверской, Псковской и других областей России, а также особые привилегии падишаху. Это не только деньги, вседозволенность и возведение чеченских кадыровских силовиков на вершину этнополитической российской иерархии, но и собственная армия, которая уже ощутимо конкурирует с министерством обороны.

Евгений "Рамзан, красавчик, жги" Пригожин вторит Кадырову в унисон: грозно, "по понятиям", обличительно. Стремление дискредитировать Сергея Шойгу в глазах Путина вполне объяснимо. На сегодняшний день и Пригожин, и Кадыров являются хозяевами самых крупных военизированных бандформирований. После Минобороны. Убери конкурента — и можно как следует поделить куш. Кадырову позволено все и даже немного больше. В том числе задавать идеологическую повестку. Собственно, термин "дешайтанизация" Кадыров изобрел еще в начале апреля. Просто спустя 8 месяцев войны, совсем пошедшей не по плану, понадобилась более глубокая апелляция к высшим силам. В том числе и, так сказать, по личным кадыровским причинам.

Недавно в СМИ появилась информация, что десятки тиктокеров, предположительно из спецподразделения чеченской Росгвардии, погибли после удара HIMARS по их базе в селе Каиры Херсонской области. Кадыров такого не планировал. Форму самовара и перспективы табуретки по итогам войны может иметь какой угодно солдат, но не чеченский. Это, уж извините, приоритетный обменный фонд для Москвы (русские, сражающиеся вроде как за русский мир, с удивлением обнаружили истинное положение славян в пирамиде государственных потребностей), заградотряды для донецких (и, вероятно, не только донецких) "мобиков" да будущие каратели для народных масс, что в перспективе могут начать антигосударственное бухтение.

Самопровозглашенный падишах несколько раз настоял на том, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину нужно называть войной, а не "спецоперацией", как того требует Роскомнадзор (плевок в повестку Кремля Кадырову ничего не стоит — это какого-то московского муниципального депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы по уголовному делу о "фейках", когда он назвал войну войной). Завершающий аккорд — призыв "стереть с земли украинские города" да очередное напоминание, за что на самом деле в одной окопе оказались Иван, Баатар, Мухаммед.

"Чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса. И если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина. Все мы мечтаем погибнуть на пути Аллаха. Да примет Всевышний их газават!".

И это не какой-то маргинальный дискурс. Помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов, недавно описавший Украину как "тотальную гиперсекту", управляемую саентологами, пятидесятниками и хасидами (за сравнение движения "Хабад Любавич" с деструктивным культом пришлось извиняться самому секретарю совета безопасности России Николаю Патрушеву, чей подчиненный слишком увлекся и задел уважаемых людей), как раз таки апеллировал к словам Кадырова. Собственно, вот он, дутый "русский мир" в одном абзаце. Фактически, исламизирующаяся Россия, одержимая идеями ордынства и евразийства, с 2013 года не может простить Украине то, что та всего лишь решила стать частью европейской семьи народов. Воистину, преступление против русскости.

Есть и другая версия кадыровской концепции, ежели для кого Шайтан как цель спецоперации уж больно экзотическая штука. В конце октября патриарх всея ЧК Кирилл произнес речь, смысл которой фактически сводится к тезису, что Путин есть борец против мирового Антихриста.

Мировой Антихрист, надо догадаться — это когда люди не ходят в церковь, пренебрегают традиционными ценностями и активно пропагандируют гомосексуализм. На первый взгляд может показаться, что Кирилл говорил о России, где, по данным Левада-центра, из 71% православных респондентов в церковь ходит только 9%, разведенный президент великой державы не признает своих детей, а лицом консервативной православной пропаганды был избран ВИЧ-положительный открытый гомосексуалист Антон Красовский. Но нет. Концентрированный сатанизм вновь обнаружился в блоке НАТО.

Это вот тот самый блок, где, например, падение в 2018 году еженедельных (еженедельных!) походов в церковь польской молодежи до 26% респондентов воспринимается, как тревожный сигнал разрушения традиционных ценностей. России до такого уровня религиозности, как в Европе, бежать, ползти, нестись и все равно не догнать. Но кто об этом расскажет по телевизору? В телевизоре дешайтанизация, десатанизация и Большой Джихад. Вкупе с русским миром. С таким ментальным набором, что электорат носит в голове минимум десяток лет, фэнтезийная Прекрасная Россия Будущего, однозначно, должна начаться с тотальной дешизофренизации.

Демонизация врага (тут уже в прямом смысле слова) вполне объяснима. Во-первых, попробуйте доказать обратное и опровергнуть, что Сатана, Шайтан, Даджжаль и иже с ними был побежден в ходе СВО. Дьявол не пойдет в телестудию, дабы поведать миру о своем позорном бегстве после серии "Искандеров". Черти не подадут заявку на Нобелевскую премию мира, как жертвы злодеяний бурятского танкиста. С метафизическим смыслом войны уже не поспоришь. Нет фактуры, только вера. Бонусом, новая версия Священной войны с отдельным пунктом под "десатанизацию" — это, в определенном смысле, референс к сталинскому СССР, который в нужный момент умел прикидываться Россией.

С началом Великой Отечественной войны интернациональному, пролетарскому, атеистическому Советскому Союзу пришлось обращаться к логике почвы, крестного знамени и веры. Умирать с именем Господа на устах как-то было интуитивно понятнее, нежели умирать с мыслями о 526-м рязанском съезде партийных свиноводов. Посему уже в 1942 году в пасхальную ночь были проведены крестные ходы в Москве, Петербурге и ряде крупных городов. Да что там — еще в 1938 году советского зрителя порадовали кинолентой "Александр Невский", где весь народ встает супротив немцев. И сравнение СССР и РФ здесь лежит вовсе не в плоскости отношений религии с властью (РФ как раз таки всегда мимикрировала под традиционную христианскую державу), а в умении заигрывать с чаяниями "простого народа", когда это надо.

Механизм перемалывания костей провинциальных мужей, отцов, сыновей надо сакрализировать так, чтобы религиозное благоговение женской половины хотя бы немного охладило пыл вожделения 7 миллионов. Не будем также забывать, что тень загробного неминуемо касается человека на смертном одре. Ибо второй месяц осени в России завершился тренировкой наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе тренировки отрабатывалось нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Да. Настало время, когда надо усиленно готовить люд близости к Богу. Десатанизированные черти, как обещал Путин, просто сдохнут. А мы, десатанизаторы, прямиком в рай.

P.S. Кстати. Тут командующего группировкой российских войск "Центр" Александра Лапина отстранили от должности. Об это сообщил ряд СМИ, в том числе государственных. Это тот самый Лапин, против которого организовали совместную информационную антишайтан-кампанию Пригожин с Кадыровым. Ежели в Кремле приняли данное решение под натиском самопровозглашенного падишаха и главаря вооруженных банд, то можно поздравить Россию с успешной спецоперацией по кадыризации и лагеризации страны. На этом фоне даже фейковая новость об убийстве Лапина и извлечении его трупа из Москвы-реки сначала вызвала мгновенную мысль: "Что же, в стремительно кадыризирующейся России убийство генералов было просто делом времени", а уже потом проведение необходимого фактчекинга.

Так что есть теперь у Кремля три союзника: джихад, чекисты в рясе и приставка "де". Неизвестно, что в следующий раз усмотрит российская номенклатура в сути "киевского режима", начнет ли, наконец, "дерептилоидизацию" (а что, после поисков Шайтана все возможно). Но одно пока ясно точно: 22 года путинского режима успешно справились с деруссизацией России. И останавливаться на этом режим не собирается.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!