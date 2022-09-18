Каспарас Урбонайтис. Незаметный протест

Сейчас стало модным обвинять россиян в пассивности, в отсутствии протеста. И как-то мимо нашего сознания проходит информация о самой массовой за 20 лет демонстрации несогласия, демонстрации протеста против действий Кремля. Демонстрации мирной, но при этом наносящей моментальный экономический урон России. Демонстрации очень ценной тем, что речь идет не о толпах на улицах, когда плечо соседа поддерживает твой протест, а об индивидуальном, личном протесте, когда выбор и демонстрация являются ответственным и самостоятельным шагом. И когда цена участия в этом протесте для самого протестующего очевидна, высока, неминуема и наступает сразу же.

Вот как об этой демонстрации пишет на своей странице в Фейсбуке писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили): "Хочу обратиться со словами поддержки и благодарности к тем, кого сейчас, кажется, никто не поддерживает и тем более не благодарит. Наоборот, об этих людях часто пишут в тоне пренебрежительном и даже злом. Я имею в виду участников самой массовой и самой радикальной оппозиционной демонстрации в новейшей российской истории: по меньшей мере полмиллиона людей, которые после 24 февраля покинули родину в знак протеста против путинской войны или просто потому, что не захотели оставаться под властью преступного режима, платить ему налоги и помалкивать в тряпочку".

Акунин пишет о людях с российским гражданством, проголосовавших против в войны ногами, уехавшими в неизвестность, бросившими все: "Вы уехали, вы обрекли себя на бездомность и бесправие, почти всегда на безработицу, и это вызывает у меня, человека, эмигрировавшего в гораздо менее драматичных обстоятельствах, огромное уважение. Принципиальное отличие новой волны от предыдущих – именно в добровольности изгнания. Это эмиграция, продиктованная не страхом, а чувством собственного достоинства".

По мнению Евгения Чичваркина, эта демонстрация протеста еще больше. Он говорит, что количество покинувших Россию граждан в несколько раз больше – 4 миллиона.

По данным международных организаций, только за первые месяцы 2022 года Россию покидало по 200-300 тысяч человек ежемесячно.

Впрочем, и до 2022 года из России навсегда уезжало примерно по 200-300 тысяч человек в год. И в большинстве случаев это была не экономическая, а именно политическая иммиграция, в не зависимости от того, в какую юридическую форму она облекалась.

Мой знакомый иммигрант из России, приехавший в Литву задолго до аннексии Крыма, говорил, что причина его отъезда в Литву - безопасность и будущее для его детей.

По сути, этот человек – беженец. Он оставил в России вполне успешную карьеру, предпочтя европейские ценности авторитарному режиму Кремля. Он самоидентифицирует себя так: "Я русскоговорящий европеец. И да, Европа она разная. И я одна из этих разностей". Любопытно и то, что еще 10 лет назад он говорил о необходимости сменить в России флаг, гимн, герб, название, да и размер страны.

Можно было бы обвинить моего знакомого в том, что он сбежал, вместо того, чтобы бороться. Но Акунин весьма точно отвечает в своем посте на упреки иностранцев, что, дескать, надо было бороться, свергать режим и т.д.: "Упреки в том, что надо было оставаться и свергать диктатора, - шапкозакидательская болтовня. На нынешнем этапе это пока невозможно. Тех храбрых людей, кто остался и не молчит, одного за другим отправляют в тюрьму".

Герой - это сигнал бедствия. Герои появляются там, где нарушена гармония. Если обществу требуется герой, то с обществом что-то не в порядке. И то, что больше всего героев бывает на войне – весомое доказательство этого тезиса. Война - крайняя степень нарушения жизни. На войне больше всего героев.

Но требовать от человека быть героем, лезть на баррикады, идти под пули или дубинки - аморально. Мы же не осуждаем украинских беженцев за то, что они убежали из страны, а не взяли оружие и не стали героями. Мы принимаем их, сочувствуем им, помогаем.

"Да, испытания украинцев несравненно трагичнее, - пишет Акунин, - но, во-первых, украинских беженцев поддерживают все (мы с вами в том числе), а вас – никто. И, во-вторых, есть разница, очень существенная. Ваше изгнание - личный выбор. Ведь арест и тюрьма угрожали, наверное, лишь нескольким десяткам, остальные вполне могли остаться у себя дома, сохранить прежний уровень жизни, не срывать с места детей, не бросать всё, что у вас было".

Россия сейчас - страна террорист. И как любой террорист, Кремль взял заложников. По любым подсчетам, тайным или явным опросам, как минимум четверть (каждый четвертый!) житель России против войны, против Путина, против Кремля. Каждый четвертый житель России - заложник.

Тем более странными и аморальными выглядят призывы "вернуть россиян в Россию", запретить выезд из России и т.д. В переводе на антитеррористический язык, это называется - увеличить количество заложников у террориста.

Те, кто уехал из России в этом году или 5-10 лет назад - это сбежавшие от террориста заложники.

Те, кто хочет уехать из России - заложники, которые пока могут сбежать по недосмотру террориста.

Но вместо того, чтобы отключить террористу отопление и свет, как положено при антитеррористической операции, антитеррористические силы, точнее, силы которые мнят себя антитеррористическими, подвозят террористу бутерброды с икрой и 25-ти летний коньяк, чтоб террорист продолжал кутить и издеваться над заложниками, а заодно постреливать по сторонам. И да, речь идет о покупке у России нефти, газа, металлов и прочего.

Очень многие сейчас обвиняют жителей России в пассивности. Вот, дескать, если бы они вышли на протесты, то война немедленно закончилась бы.

Ну, вот вышли белорусы в прошлом году. И что?

И в России будет также, пока Запад исправно платит зарплаты ФСБ, полиции, ОМОНУ и российским судам, покупая у России нефть, газ и металлы.

Пока Запад, таким образом, спонсирует российскую власть, любой протест, даже вооруженный, обречен на провал, на тюрьмы, на смерти.

В России можно получить не только огромный штраф, но и большой тюремный срок даже не за упоминание оккупации Крыма, а просто за то, что вместо "спецоперация" человек напишет в своем аккаунте слово "война". То есть даже такой минимальный протест - назвать войну войной - связан с риском для жизни и здоровья.

А теперь давайте посмотрим в зеркало и вспомним, что вы делаете, когда начальник на работе занимается самоуправством и нарушает ваши права? Молчите. Подстраиваетесь. В крайнем случае - увольняетесь. Единицы обращаются в Трудовую инспекцию или суд. Единицы пытаются бороться. Хотя все, что грозит такому бунтарю - это увольнение. Не тюрьма, не многотысячный штраф, а всего лишь увольнение. И… новое место работы. Но бунтуют единицы. Зато тысячи требуют бунта от безоружных россиян, которые при этом рисковали бы не увольнением, а жизнью.

Требуют бунта от безоружных, но при этом сами опасаются вооружить украинскую армию. Ведь... как бы чего не вышло...

Кстати об увольнении. Покинувшие Россию граждане, недовольные политикой Кремля как раз и выбрали "увольнение" своей формой протеста - уехали из России. Перестали кормить Кремль своим трудом, знаниями, энергией, налогами.

Есть такой прием у фокусников и шулеров - отвлечь внимание человека на взмах одной руки и в это время проделать манипуляцию другой. Шулер, манипулятор и карманник при этом вытягивает кошелек, мошенничает в игре и т.д.

Так вот. Сейчас отвлекающим маневром, имеющим цель посеять раздор между противниками агрессии, противниками Кремля, рашизма и т.д., является дискуссия о русских, российских гражданах, русском языке и пр.

При всех эмоциях, при всем накопленном негативе, при всем кошмаре происходящего, важно не поддаваться на эту манипуляцию. Хотя бы потому что с момента начала правления Путина Россию покинули миллионы граждан, не согласных с проводимой Кремлем политикой. За текущий год уехали сотни тысяч. И уехало бы больше, да некуда - пути перекрыты.

Язык, в том числе и русский, - это всего лишь один из способов коммуникации, инструмент. Им можно как вредить миру пропагандой и ложью, так и помогать правдой, знаниями, анализом, расследованиями. Ну а место рождения вообще трудно выбрать, будучи еще не рожденным.

Гражданское сопротивление власти Кремля, российской пропаганде и т.д. существует как в России, так и за границей уже 22 года.

Да - это слабое и малочисленное движение. Но оно есть. Эти люди говорят по-русски и имеют российский паспорт. Кто-то даже "этнический" русский. Но они в меру своих сил противодействуют пропаганде и агрессии Кремля и помогают миру в Европе и Украине.

Просто надо это помнить. И помнить, что разделение людей по языку, религии, происхождению, гражданству или национальности - это первый шаг в сторону нацизма, первый шаг в сторону Кремля, шаг в поддержку агрессии, а вовсе не наоборот.

Просто это надо помнить. И противостоять манипуляциям и отвлекающим взмахам рук, от каких бы "патриотов" они не исходили.

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