Евразийский каганат против "безбожного Запада": как Россия обманывала европейских консерваторов и убивала своих сторонников

Имя православного философа, ярого украиноненавистника и заметного "русскомирца" Александра Дугина всколыхнуло страницы российских и зарубежных СМИ в конце августа. Упоминалось оно в связи с новостью о смерти его дочери и единомышленницы Дарьи Дугиной - погибла она, напомним, при взрыве автомобиля в Подмосковье.

Российская сторона тут же усмотрела "украинский след", а подкованная оппозиционная аудитория вспомнила, как показательно и тоже вроде как с "украинским следом" умирали Моторолла, Захарченко и прочие чересчур медийные фигуры "русского мира" (ибо режим не любит конкуренции на собственном поле). Однако в ходе обсуждений "кто кого взорвал" общественность так и не поняла главное - кто такой Александр Дугин. А это, между прочим, человек, который косвенно не только предопределил судьбу своей родной дочери (об этом чуть позже), но и продвигал идеи, ставшие частью архитектуры кремлевской пропаганды - наряду с горящими бревнами Владислава Суркова.

Идеи эти называются евразийство, и нам сейчас крайне важно разобрать их суть. Разобрать не только в контексте понимания ядра путинского режима, но и в контексте... обмана европейской право-консервативной общественности. Ведь именно Дугин во многом способствовал созданию образа путинской России как консервативной христианской державы, островка духовности в океане "западного морального разложения". В реальности, мягко говоря, РФ не такая - ибо это государство с крупнейшей мусульманской столицей Европы, государство, жестко ликвидировавшее всех русских националистов еще в нулевые, государство с президентом, поддерживающим BLM и отрицающим русских как нацию. И, конечно же, это государство с "консерваторами", вроде Александра Дугина, который последовательно выступает против "белой цивилизации". Да уж, знали бы европейские правые, что им подсунули в обертке русского традиционализма. Но обо всем по порядку.

Разумеется, евразийство - это не изобретение Дугина. Данное течение зародилось столетие назад в русской эмигрантской среде. Один из идеологов раннего евразийства Николай Сергеевич Трубецкой (представитель дворянского рода, восходящего своими корнями к князю Гедимину) выдвинул следующую концепцию: России следует возводить свою историческую преемственность не от Киевской Руси, а от Монгольской империи Чингиз-хана. Это очень важный тезис, который крайне актуален для понимания современной Российской Федерации.

Посему, с точки зрения Трубецкого, русские и в целом восточные славяне составляют единую историческую общность не с народами Европы, а с кочевыми обитателями евразийских степей, в первую очередь, с тюрками и монголами. Степные народы провозглашались носителями лучших человеческих качеств, героического начала и, конечно же, особой духовности. Противниками же, закономерно, являлись европейцы - с их якобы материалистической, мещанской, торгашеской культурой и менталитетом. Теперь, в 2022 году, становится понятно, отчего кремлевская пропаганда внушает русским, что жизненно важно ненавидеть балтов, немцев, англичан, восточных славян, ставших "вероотступниками". При этом считая торжеством "русскости" союз с Китаем и странами Средней Азии да гибель под дулами чеченских заградотрядов.



Любопытно, как идея евразийства, зародившаяся в 20 веке в среде антибольшевистских эмигрантов, в итоге нашла немало общего с идеями... самих большевиков. Представление о единой исторической общности евразийских народов удачно совпадало с стремлением создать на всё тех же евразийских просторах новый многонациональный советский народ. Противостояние "духовного" и "героического" Востока с "меркантильным" и "мещанским" Западом явно перекликалось с советской пропагандой. Ну а провозглашаемая наследственность от азиатских деспотий делали большевистскую диктатуру и ее методы чем-то вполне приемлемым и нормальным.

Столь очевидное идеологическое сходство не могло не принести своих плодов. Евразийством и евразийцами активно заинтересовались советские спецслужбы, решившие использовать данное течение, как своеобразный "троянский конь" внутри русского эмигрантского сообщества. Ряд евразийских изданий, таких, как журнал "Вёрсты" и газета "Евразия", стали рупором левых идей и выражали откровенную поддержку сталинскому правительству.

Некоторые представители евразийцев, например, Сергей Яковлевич Эфрон, муж знаменитой поэтессы Марины Цветаевой, оказались завербованы ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление СССР) и напрямую работали на Лубянку. Результат деятельности прямых и косвенных агентов советского влияния в среде русской эмиграции не заставил себя ждать - вооружённые рейды на территорию СССР и поддержка антибольшевистского сопротивления внутри страны сошли на нет, а среди эмигрантов воцарился раскол. Но наиболее трагическим стал итог деятельности евразийцев по обелению советской власти в глазах той части русской эмиграции, что ностальгировала по утерянной Родине. Множество людей, наслушавшись подобной пропаганды, в итоге приняло непростое решение вернуться в родные края. Только в родных краях их ждал вовсе не тот обещанный рай из дружбы евразийских народов, а пытки, гибель в чекистских застенках, расстрелы и гниение в концлагерях.

Сами евразийцы (например, тот же Эфрон) не избежали печальной участи - исполнив свою функцию, они уже были не нужны лубянским хозяевам. Те же, кто были достаточно умны, чтобы отказаться от сотрудничества с ОГПУ или хотя бы не возвращаться на территорию СССР, оказались навсегда дискредитированы деятельностью своих единомышленников. И евразийское движение закономерно загнулось, на долгие десятилетия фактически прекратив существование.

Новую жизнь евразийство обрело с распадом Советского Союза. На роль духовного лидера неоевразийцев был выбран упомянутый Александр Гельевич Дугин, сын генерал-лейтенанта Главного Разведывательного Управления СССР. В девяностые, совместно с ныне покойным писателем Эдуардом Лимоновым, Дугин основывает Национал-Большевистскую Партию, пропагандировавшую насильственное возвращение бывших советских республик в лоно единого государства. Чуть позже, как мы видим, эти маргинальные идеи станут политическим мейнстримом в РФ. Впрочем, находился в оппозиции Дугин не так уж долго - в 1998 он покинул НБП, а с приходом к власти Путина стал ярым сторонником нового режима. Впоследствии - и его пропагандистом.

На протяжении 2000-х Дугин активно продвигал и дополнял идеологию евразийства. Идеи своих предшественников он еще и насытил религиозно-оккультным мистицизмом - чтобы у евразийства был ореол сакральности. Усилилась роль борьбы евразийской империи и её якобы вечного антагониста, "безбожного" Запада. Современная же Россия, пусть и с оговорками, была провозглашена оплотом извечных традиционных ценностей, противостоящих тлетворному влиянию Модерна. Любопытно, что в России труды Дугина не стали популярными у широких масс ввиду их сложности, но эта концепция хорошо прижилась на внешнем рынке идей. Да, образ "традиционной России" стал чрезвычайно популярным среди правоконсервативных и евроскептических кругов Европы. Это оказало огромное содействие путинскому режиму, укрепив его на внешнеполитической арене - отчего теперь ряд европейских деятелей консервативного толка занимается саботажем антироссийских санкций. Видимо, искренне веря, что так они поддерживают "традиционалиста Путина" - когда как на деле поддерживают мультикультурного чекиста Путина.

Только настоящие идеи Дугина, как и настоящее положение дел в России, бесконечно далеки от идеалистических представлений их сторонников в Европе. Зачастую Дугин открыто декларирует лозунги, совершенно не свойственные правым и консерваторам. Например, широко известна его цитата:

"Я за черных. Белая цивилизация - ее культурные ценности, лживая, антигуманная модель мира, построенная ею - не оправдала себя. Все идет к началу белых погромов в планетарном масштабе. Россию спасает только то, что мы не чисто белые. Грабительские транснациональные корпорации, угнетение и подавление всех остальных, MTV, голубые и розовые — вот плоды белой цивилизации, от которых надо избавиться. Поэтому я за красных, желтых, зеленых, черных — только не за белых".

Подобная риторика, куда более свойственная радикальным сторонникам BLM, чем поборникам традиционных европейских ценностей, как минимум, должна вызывать ряд вопросов. Ибо - вспоминая историю про русскую эмиграцию, увлекшуюся идеей евразийства - за экстравагантными "традиционными" идеями зачастую кроется обычная советская пропаганда. Не лишним будет и вспомнить о первой супруге Дугина, Евгении Дербянской - известной активистке ЛГБТ-движения еще с 90-х.

История евразийства, движения, ставшего частью кремлевского фундамента, очень показательна. Во-первых, это традиция советского и российского тоталитаризма пожирать своих же сторонников. Российская власть относится с недоверием к любым проявлениям идейности - пусть даже в лоялистском ключе. Во-вторых, на фоне "отрицательных фронтовых успехов" ВС РФ, голоса излишне рьяных разжигателей войны, призывающих руководство страны "идти до конца", звучат неуместно, создавая больше проблем, нежели принося пользу. Возможно, именно поэтому Дугину и полагалась кремлевская бомба. Но в машину - так уж получилось - села его дочь.

Но самое главное - и это уже важно в контексте противостояния путинизму, ежели у мира все же есть цель противостоять именно режиму. Невозможно эффективно бороться с противником, не понимая ни его очертаний, ни его целей, ни его базовой силы. Потому что пока одни борются с "русским фашизмом", а другие восхваляют "русского консерватора", на Европу точит зуб все та же угроза, родом из кровавых красных 20-х.

Получается, что, условно говоря, вы ждали мечника с катаной - потому что упорно верили, будто идете на битву с мечником -, а оказалось, что противник в итоге расстрелял вас из пулемета. Вы проиграли, ибо поверили внешним атрибутам, которые вероломно вам транслировал сам противник. Услышали про "катановый мир" - ну, значит, будем бороться с катаной. Или присягать катане - тут кому что больше нравится. Только как и для победы над врагом, так и для понимания, кого вы выбрали себе союзником, важно все же увидеть пулемет.

А также разглядеть оружейника, механика и самого пулеметчика.

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