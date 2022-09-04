Андрей Соколов. Чем полезен русский язык?

Мой знакомый, 100% литовец, постоянно слушает аудиокниги на русском языке. А на каком еще? На английском - дорого. На литовском - не переведено и не озвучено. А на русском - бесплатно и огромный выбор.

При этом он слушает вовсе не российских авторов. А переводные книги. Но использует для этого русский язык. Потому что язык – это всего лишь инструмент. А как использовать этот инструмент - каждый решает для себя сам.

И если уж так исторически сложилось, что в Литве есть большой процент людей, понимающих по-русски, читающих по-русски, то имеет смысл использовать накопленный потенциал для развития страны, а не превращать язык в "повод для драки".

Плохо это или хорошо, но русскоязычный сегмент Ютуба переполнен лекциями, в том числе переводными. На литовском этих лекций нет.

Русскоязычные торренты содержат огромные массивы переводной литературы. А значит, для не владеющих английским языком литовцев, русский язык становится доступом к знаниям.

Впрочем, русскоязычные торренты подчас содержат литературу и на английском, недоступную бесплатно даже на языке оригинала.

Русский или английский, в зависимости от возрастной категории, на данный момент являются языками межнационального общения для латышей, белорусов, украинцев и литовцев.

И это не имеет никакого отношения к "притеснению" или "пропаганде". Это вопрос удобства общения и интеллектуальной выгоды - получения знаний.

Почему так получилось? Просто потому, что русскоязычных жителей в мире больше, чем литовскоязычных или, допустим, украиноязычных. А, значит, и переводчиков больше, и спикеров, и лекторов, и волонтеров, готовых обрабатывать и выкладывать в бесплатный доступ переводы книг, лекций, учебников, фильмов.

Конечно, русскоязычный сегмент Интернета на несколько порядков меньше, чем англоязычный. Но если сравнивать объем материалов, доступных бесплатно, то разница будет значительно менее заметной.

Язык - это не более чем инструмент. Это не что-то сакральное. Это не признак принадлежности к партии или племени. Не символ пропаганды. Это всего лишь инструмент. Как его использовать, каждый решает сам для себя. Сахаров, Бродский, Жванецкий, Высоцкий, Довлатов, Гоголь, Буковский, Галич, Окуджава использовали этот инструмент иначе, чем "официальные лица" и пропагандисты.

Американцы, воевавшие за свою независимость с англичанами, нисколько не комплексуют, что используют язык бывшего противника в качестве государственного языка.

Вся центральная и южная Америки говорят на языках оккупантов – испанском и португальском.

Индия активно использует язык бывшего колонизатора – английский, что позволяет ей лишь увеличивать мощь своей экономики.

Знание нескольких языков – это богатство. И для жителей, и для страны в целом. И вопрос языка – это не вопрос идеологии, а вопрос выбора и осознанного использования дополнительных ресурсов, расширения собственных возможностей.

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