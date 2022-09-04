Каспарас Урбонайтис. Минимальная зарплата - ловкий инструмент манипуляции для работодателей?

Когда законодатель вводил понятие минимальной зарплаты, он совершенно искренне хотел защитить работников от произвола работодателя. Вот только в итоге получилось все наоборот.

И, в принципе, было совсем не сложно предсказать подобный эффект. Надо было всего лишь изучить историю и обнаружить, что ни в одной стране введение понятия минимальной зарплаты не принесло рабочим никаких благ и никак не защитило их от произвола работодателя.

Впрочем, далеко за границу ходить за примером не надо. Достаточно вспомнить, что в СССР минимальная зарплата существовала де-факто. А лучше от этого жить никто не стал.

В капиталистическом же мире минимальная зарплата вообще является нонсенсом, потому что просто-напросто блокирует рынок труда – рынок предложения труда и рынок спроса на труд. Ведь на любом рынке цены разные и цены вступают в конкуренцию друг с другом. В итоге труд идет туда, где за него готовы заплатить больше.

В случае введения минимальной заработной платы, рынок превращается в фикцию. Работодатели изобретают формулу "все так платят" (даже если это и ложь), и как продавщица в советском магазине сообщает о гнилой картошке, так и работодатель сообщает о полурабских условиях труда – "не хочешь, не бери". И люди берут. Ведь "все так платят".

Т.е. законодательно ограничив зарплаты, законодатель получил именно то, что происходит, когда цены определяет не рынок, а закон. Получил дефицит. В данном случае – дефицит предложения достойных зарплат – качественной оплаты за труд. Получил советскую уравниловку, когда и хороший и плохой работник получают одинаковую минималку. А, значит, какой смысл работать лучше и производительнее, если все равно – минималка.

Из ступеньки для роста, минималка превратилась в потолок для 133 000 литовских жителей.

Вместо защиты работника от произвола работодателя, введение минимальной заработной платы привело к снижению доходов работников, потому что всех, кого можно и кого нельзя, перевели на минималку.

А между тем в Трудовом кодексе Литвы четко сказано…

Статья 141.2 Минимальная заработная плата – минимально допустимый уровень оплаты неквалифицированного труда работника. Неквалифицированной работой считается такая работа, к выполнению которой не предъявляются какие-либо специальные требования к квалификационным или профессиональным навыкам.

А это значит, что работа на кассе, работа с профессиональным инструментом и оборудованием, управление автомобилем, если необходимы разъезды (например, почтальону) и т.д. и т.п. не могут быть оплачены "по минималке". Все эти работы требуют квалификации или профессиональных навыков.

Квалификация требуется и консультантам в магазинах. Ведь, согласитесь странно, если Вы приходите в магазин, где Вам оказывают не квалифицированную консультацию. Значит, продавец-консультант – это квалифицированный труд.

Примером неквалифицированной работой может быть работа дворника с метлой, уборщицы с тряпкой или грузчика, использующего для работы только силу своих мышц, а не автопогрузчик.

Но куда мы не посмотрим, в какое объявление не заглянем, мы увидим: минималка, минималка, минималка… за квалифицированный труд, "требующий профессиональных навыков".

Из инструмента защиты работников, минимальная зарплата превратилось в ловкий инструмент манипуляции для работодателей.

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