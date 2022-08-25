Нужно ли запрещать россиянам въезд в ЕС и к чему это приведет? Мнение украинцев

В последние месяцы все чаще говорят о том, чтобы ограничить въезд граждан РФ на территорию ЕС. Поначалу эта инициатива вызвала большой резонанс, в частности, в рядах российских оппозиции. Но не взирая на это все чаще звучат голоса, что в новом пакете санкций все же необходимо выписать новые правила посещения Европы российскими гражданами. Представляем несколько мнений, как такие меры воспринимают в Украине и насколько эффективен будет подобный запрет.

Владимир Фесенко, политолог

В Украине об ограничении въезда россиян в ЕС шла достаточно активная дискуссия. И тут есть крайности, которые проявились и у нас. Президент Владимир Зеленский заявил об ограничении. Этот призыв запретить визы для россиян некоторые восприняли как тотальный запрет. Но на такие меры Запад не пойдет, ведь такие меры противоречат демократическим ценностям, западным ценностям, демократическим стандартам, в том числе и гуманитарному праву. Есть проблема беженцев, политических беженцев из России, есть проблема российской оппозиции. У Зеленского был такой тактический прием: он специально радикализует проблему, понимает, что не будет отклика в полном объеме. Однако намеренно поднимает "планку", усиливает для того, чтобы Запад начал реагировать. В меньших объемах более умеренно, более рационально, но начал реагировать. Так было с оружием, в частности, с тяжелым. Так было с санкциями. В то же время есть определенные иллюзии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что запрет для россиян на визы в Европу – путь к российскому бунту против нынешней власти. На мой взгляд это не совсем адекватная оценка нынешнего российского общества, происходящего там, а ограничения по визам не приведут к бунту. К сожалению, это так.

Foto: Asm. albumo

Значительная часть тех, кто ездил в Европу – люди из правящего истеблишмента, или часть лояльного к власти российского бизнеса. Полный запрет может больше наказать российскую оппозицию. Но как раз разница в отношении западных стран к этой проблеме связана с тем, для кого Россия сегодня представляет угрозу. Рациональное зерно основывается на позиции балтийских стран. К примеру, для французов угроза России далеко и отвлечена. Для них более актуален риск ядерной войны с Кремлем. А для государств Балтии, Польши это прямой риск.

Для стран Балтии российский туризм – потенциальный вызов для национальной безопасности, потому что они знают, как было в Украине в 2014 году: тогда так называемые "российские туристы" массово приезжали к нам и участвовали в сепаратистских мятежах в Харькове, Одессе, на Донбассе. И сейчас россияне уже угрожают странам Балтии акциями сопротивления со стороны русскоговорящих граждан этих стран. Поэтому жесткие ограничения, которые уже предпринимает Латвия и Эстония – меры самозащиты. И сигнал местным, что они должны выбирать: либо они лояльны государству, в котором они живут, либо они тоже могут быть под угрозой, в частности, депортация. Это и вопрос национальной безопасности, потому что тот же болгарский расследователь Христо Грозев откровенно говорит, что русские "грушники" используют туристические визы для различных диверсий в странах Европы. Чехи с этим сталкивались, не говоря о Великобритании. А в Западной Европе заперт на визы воспринимается совсем по-иному, скорее, с позиции гуманитарного права.

Мне кажется, что в Украине крайности по отношению к визовому вопросу в первую очередь обусловлены эмоцией войны, ненавистью к россиянам. Это эхо, боковая ветвь или одна из главных ветвей, дискуссии о «плохих и хороших русских». Те, кто считают, что все россияне плохие, считают, что нужен тотальный запрет на визы для россиян. Другая более рациональная позиция: нужна более гибкая позиция – нужно сотрудничать с российской оппозицией и одновременно вводить жесткие визовые ограничения.

В конце концов, Запад будет искать золотую середину. Может европейские страны для начала откажутся от упрощенного режима выдачи виз для россиян, потому что он еще работает для россиян. Или же будут вводить более жесткий контроль отдельных выезжающих в Европейский союз россиян.

Ирина Берлянд, филолог, уроженка Киева, проживала в России. После событий 2014 года переехала в Киев и приняла украинское гражданство

Я убеждена, что нужно изолировать Россию как можно больше. Так что ограничить, если даже не прекратить совсем туризм, представительство россиян на международных культурных, спортивных, научных, международных мероприятий, жизни "на два дома" и т.п.

Foto: Asm. albumas

В то же время облегчить получение гуманитарных виз и статуса политбеженцев и нуждающихся в защите. Подобные меры могут дать эффект прежде всего символический. Это важно, ведь человек является символическим существом. Идет война. Россия фактически объявила войну не только Украине, но и всему условному Западу. Мирный туризм во время войны – неестественная вещь. Это уродует реальную картину событий. Разве можно представить себе, что подданный Рейха в 1942 году посещал бы с гостевой или деловой визой Лондон или Москву? Представлял бы свой фильм или книгу и возвращался в Берлин?

К россиянам по умолчанию должно быть отношение как к гражданам враждебного террористического государства. Страна-террорист должна быть изолирована, "скрипачам" (членам ЧВК "Вагнер") должен быть затруднен доступ к Европе, продвижение русского мира через его носителей должно быть во время войны ограничено.

Есть и второй момент. Россиянам, которые являются противниками "русского мира" и желают покинуть страну и желают и готовы интегрироваться в западное общество – по гуманитарным соображениям надо дать такую возможность. Россиянам, подвергшимся преследованию или подтверждающим угрозу лично к себе - соответствующий статус и помощь.

Петр Олещук, политолог

Вопрос возможности выдачи виз для россиян – это вопрос ответственности представителей российского государства за преступления его власти. Долгое время в информационном пространстве ЕС доминировала позиция, что война против Украины – это "война Путина". Однако со временем становится все понятнее, что без поддержки со стороны значительных общественных слоев эта война не могла бы продолжаться, но она продолжается. В Украине все отчетливее звучат требования лишить россиян права на свободный выезд за пределы России. К этим мнениям присоединился уже и президент Украины Владимир Зеленский, прямо требующий отмены туристических виз для россиян в ЕС. Также подобные настроения распространены в ряде стран Восточной Европы. Игнорировать это труднее и труднее. В то же время большинство представителей российской оппозиции продолжают утверждать, что нельзя наказывать всех россиян за преступления Владимира Путина. В любом случае внедрение разнообразных ограничений – неизбежно. Как и коллективная ответственность россиян.

Foto: Asm. albumas

Нужно понимать, что прямых последствий, "прямо сегодня" после ввода запрета на въезд россиян в ЕС в самой России не будет. Большинство россиян РФ не покидали вовсе. Выезжали преимущественно представители тамошней элиты (силовики, бизнесмены), но последние не будут выступать против режима, потому что сами являются его частью. В то же время режиму будет тяжело делать вид, что "ничего не происходит", и "все как раньше". Взрывы в Крыму, отказ в визах – все это показывает, что все совсем не так "как раньше". Поэтому это можно рассматривать как стратегическое поражение режима, но прямо сейчас оно ни на что не повлияет.

Вряд ли процессы изменения в российском обществе будут происходить как-то быстро. Целое поколение выросло при нынешней системе. Вряд ли такие граждане как-то о себе заявят до момента, пока их привычный мир не начнет разрушаться на их глазах. Я имею в виду "путинскую стабильность". Кое-какие деньги, продукты питания, другие "блага" типа "спокойствия" на фоне "лихих 90-х" – тот минимум, что они имели. Пока не случится сбой в общественной системе – опасность, открытый бандитизм, безденежье, – все то, чем так любят пугать путинские пропагандисты, многие россияне не выйдут из своей "скорлупы". Только тогда они поймут, что с путинским режимом что-то не так.

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