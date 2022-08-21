Ромас Стумбрис. К каким последствиям приведет запрет гражданам России быть акционерами компаний?

В Литве граждане России учредили 2249 компаний. По подсчетам Центра регистра, в настоящее время 3 073 гражданина России владеют хотя бы одной акцией в компаниях, зарегистрированных в Литве. Эти предприятия граждан России создали тысячи рабочих мест в Литве. Инвестиции составляют сотни миллионов евро. Десятки миллионов евро уплачены в виде налогов в госбюджет. Подавляющее большинство этих предприятий создано 5 – 10 – 15 лет назад.

Граждане России приехали в Литву вместе с членами семьи. Это десятки тысяч граждан России, связавших свое будущее с Литвой. Граждане России лояльны к Литовскому государству. Дети посещают школы и кружки. Литва стала их родным домом. Многие из этих россиян приехали в Литву пять, десять и более лет назад.

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Однако в Сейме Литовской Республики 3 августа 2022 года комитет национальной безопасности и обороны обсудил предложение члена Сейма Раймундоса Лопатаса в Основной закон о национальной безопасности Литовской Республики. О том, что если Сейм признает государство террористическим и поддерживает терроризм, то с таким государством и хозяйствующими субъектами, созданными или иным образом действующими в нем, невозможны никакие деловые отношения.

"Также хозяйствующие субъекты этого государства не имеют права осуществлять деятельность на территории Литовской Республики. Граждане этой страны, которым не предоставлен статус беженца ни в одном государстве-члене Европейского Союза, не имеют права быть участниками юридических лиц, созданных в Литовской Республике, т.е. акционеры, участники, партнеры с ограниченной ответственностью, настоящие участники".

Какие последствия почувствуют граждане России, если Сейм Литовской Республики одобрит это предложение члена Сейма о запрете быть акционерами компаний?

Граждане России, получившие разрешение на временное проживание в Литве в соответствии с положениями пункта 1 статьи 45 Закона о правовом положении иностранцев в качестве акционеров лишится временного вида на жительство в Литве. Будут вынуждены ликвидировать свои предприятия, уволить работающих в них граждан Литвы, перестать платить налоги в бюджет Литвы.

Граждане России с постоянным видом на жительство в Литве должны будут передать свои доли другим лицам. Или ликвидировать свои предприятия, что опять же приведет к увольнению граждан Литвы, прекращению налоговых платежей, нагрузке на Биржу труда и необходимость выплаты из бюджета пособий по безработице тысячам литовских граждан.

В итоге, одобрение Сеймом такой инициативы стало бы сильным ударом по экономике Литвы и разрушила бы судьбы тысяч граждан не только России, но и работающих в их компаниях граждан Литвы.

Наша позиция, позиция Ассоциации бизнес-иммигрантов, по этому вопросу ясна. Такого закона не должно быть. Потому что он затронет десятки тысяч людей - семьи бизнес-иммигрантов, которые здесь уже интегрировались, у которых здесь родились и выросли дети и для которых Литва стала уже домом.

Многие граждане России, которые приехали в Литву, уехали из России специально, чтобы не поддерживать политику Путина.

И если будет принят закон, ограничивающий права российских граждан, проживающих на территории Литвы, то им придется вернуться в Россию, а это значит, что с ними расправиться Путинский режим и отправит в тюрьму на 5-10 лет, просто за то, что они проживали на территории страны НАТО.

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