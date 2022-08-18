Иван Лузин. Закрывайте границы! Путину нужно больше солдат

Начну с предупреждения. Я россиянин. Кроме того, я живу в Польше благодаря польскому государству, выдавшему мне визу. Спасибо. Поэтому обсуждаемые выдворение россиян из европейских стран и прекращение выдачи нам виз касается меня лично - я в этом вопросе необъективен. Тем не менее позволю себе высказаться.

Один мой родственник куда более мудрый, чем я человек. И когда я показал ему новость про проблемы россиян с получением вида на жительство в Поморском воеводстве, сразу сказал: ну, пойдут в армию к Путину служить.

Кажется, он в этом вопросе мудрее не только меня, но и президента Зеленского.

Господин Зеленский, когда недавно высказался в интервью по этому поводу, предположил, что возвращенные на родину россияне начнут бороться с режимом Путина и за год смогут добиться в этом результатов. Было бы здорово, но маловероятно.

В случае, если угроза будет выполнена, российские оппозиционеры, уехавшие из-за риска тюрьмы, скорее всего переместятся из европейских стран в другие. Вроде Армении и Грузии. Просто потому, что на родине их ждет 3-5-10 лет в тюрьме. Прекрасные страны, но более рискованные для врагов российского режима из-за связи с Россией.

А вот те люди, которые уехали из России работать - вне зависимости от их убеждений - они будут вынуждены вернуться. В том числе и мужчины, лишенные таким образом ставшего привычным дохода. Где они могут нормально зарабатывать в России с падающей экономикой? Спойлер: на войне.

В марте я пересекал границу и вместе со мной переходил молодой паренек с паспортом моряка. Славный парень. Кажется, он даже предложил подвезти меня на такси, которое заказывал. Верните его в Россию - пойдет ли он митинговать против войны в Украине*? Вряд ли. Будет у него вообще мысль, что первопричина происходящего с ним - Путин? Сомневаюсь. Есть же более простое объяснение и включенный дома телевизор подскажет его.

И вот вам готовый претендент на армейский контракт. Человек, который в нормальных условиях спокойно помогает ближнему, честно работает, содержит семью, он оказывается в ситуации, когда от него до убийц из Бучи** - один приказ.

Еще раз. Закрытие границ России увеличивает мобилизационные возможности Путина. Вы этого точно этого хотите?

*за фразу "война в Украине" в России грозит штраф в размере большем, чем средняя месячная зарплата в моем регионе. Статья административного кодекса 20.3.3.



**за фразу "убийцы из Бучи" посадят в тюрьму, срок до 10 лет. Статья уголовного кодекса 207.3.

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