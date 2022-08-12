Леонид Волков прокомментировал эстонский запрет на выдачу виз россиянам: это какая-то предельная глупость

"На неверных предпосылках сложно базировать верные выводы", - пишет российский оппозиционер Леонид Волков в социальных сетях.

Имеет ли право Евросоюз сам определять свою визовую политику? Разумеется, да. Верно ли, что шенгенская виза — „привилегия, а не право“? С некоторой натяжкой, можно согласиться. Может ли Евросоюз вести дискуссию о пересмотре визовой политики в связи с беспрецедентной военной агрессией России? Конечно.

Чего, как мне кажется, ответственные и серьезные политики не имеют права делать, так это делать далеко идущие выводы и принимать решения, основываясь на некачественных исходных данных. (Помните же: „мусор на входе — мусор на выходе“).

„Россияне сами виноваты, ведь они выбрали Путина“. Нет. Путин — узурпатор, который ни разу не участвовал в дебатах и в конкурентных выборах. Конкретно на последние свои „выборы“ он не пустил лидера оппозиции Алексея Навального и вбросил по крайней мере 15 миллионов голосов, чтобы изобразить „убедительную победу“ над спарринг-партнерами.

„Россияне должны быть наказаны, так как все они поддерживают Путина и его войну“. Нет, у нас нет никаких данных, которые убедительно свидетельствовали бы о массовой поддержке войны россиянами. Мы видим страх, видим растерянность... а больше ничего. Нет никаких очередей в военкоматах, нет никакой Z-символики в российских городах; весь околовоенный энтузиазм изображают все те же набившие оскомину пропагандисты — но не люди.

„Россияне должны быть наказаны, так как они не протестуют“. Даже сейчас каждый день где-то в России происходят протестные акции — несмотря на огромную цену, которую платили и платят их участники. Несмотря на ужасающие уголовные дела на тех людей, кто просто называет войну войной; несмотря на то, что более 16 тысяч человек уже были задержаны за антивоенные протесты. Протестовать в России против Путина и войны сейчас очень страшно и практически невозможно — и тем не менее, протест продолжается.

„Если россияне не смогут выезжать в Европу, тогда они свергнут Путина“. Нет, это какая-то предельная глупость. Тяжелые многолетние санкции не привели к тому, что в Северной Корее, на Кубе или в Иране произошла революция. Тоталитарные диктатуры обычно не свергаются революционным путем — потому что они опираются на ничем не ограниченное насилие. Идея „давайте сделаем их нищими, все у них отберем, тогда они взбунтуются против своего тирана“ в корне неверна и никогда, ни в одной стране не работала: нищие не бунтуют; напротив — нищие всегда являются опорой тоталитарного режима. Санкционная политика никогда не ставила своей целью „вызвать в России революцию“, цель была в том, чтобы повысить издержки Путина, лишить его денег и технологий, необходимых для того, чтобы вести войну. Политика должна быть последовательной, только тогда она имеет смысл и шансы на успех.

Дело даже не в визах; дело в уровне дискуссии, в ожиданиях, в трезвом восприятии реальности. Сейчас ситуация выглядит так, что не имея реальной возможности двигаться дальше по пути экономического давления на режим Путина (газовое эмбарго...), но испытывая давление со стороны своих избирателей, некоторые европейские политики пытаются придумать ходы, которые будут восприняты как эффективные и популярные. Таковыми, при этом, не являясь.

Между тем, эффективные ходы далеко не исчерпаны. В который раз повторим: вот же, есть уже поддержанный Европарламентом список-6000 от ФБК. Его имплементация не поднимет цены на топливо на европейских заправках, и при этом будет действенным и болезненным ударом по путинскому окружению и по нему самому. Просто напомню, что у Людмилы Путиной есть вилла в Биаррице и две элитные квартиры в Малаге. Предложил бы Евросоюзу начать с них.

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