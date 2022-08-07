Каспарас Урбонайтис. Лекарство от инфляции – солидарность

Инфляция в Литве бьет все рекорды. Можно ли что-то с этим сделать? Можно. Если проявить солидарность.

Например, по примеру Польши, где еще в прошлом году снизили ставки НДС (PVM) на огромный спектр товаров. В итоге, годовая инфляция в Польше гораздо меньше, чем в Литве.

Поскольку польский эксперимент со снижением ставки НДС длится уже много месяцев, можно констатировать тот факт, что аргумент «это не повлияет на инфляцию», «это не снизит цены», «бизнес положит эту разницу в свой карман» - несостоятельны. Ничего подобного не произошло. При этом несмотря на то, что в Польше действовали те же факторы – увеличение стоимости газа, нефти, электроэнергии, товары хоть и подорожали, но значительно меньше, чем в Литве.

Да, конечно, польский бюджет недополучил каких-то налогов. Но правительство Польши проявило солидарность с жителями, со своими избирателями, и, так же, как и жители, «затянуло пояс».

И это нормально и достойно уважения. Тем более что в реальности польский бюджет в абсолютном, денежном выражении не очень-то и пострадал.

Дело в том, что налоги мы платим в процентах от стоимости товара, а значит при увеличении стоимости, но снижении ставки налога, в бюджет поступает столько же евро, сколько и раньше.

Но это только в том случае, если есть желание проявить солидарность. Если же такого желания нет, то бюджету инфляция очень даже выгодна – чем дороже товар, тем больше налоговых платежей в евро поступит в бюджет. Вопрос лишь в том, этично ли это, честно ли набивать бюджетный карман за счет обеднения жителей?

Снижение ставки НДС, которую в прошлую каденцию консерваторы «временно» повысили, далеко не единственный способ обуздания инфляции. Та же схема могла бы быть применена и относительно отчислений с налогов на фонд заработной платы в СОДРУ и Больничную кассу, а также в отношении подоходного налога. Бизнесу стало бы легче дышать, появились бы новые рабочие места, работодатели смогли бы увеличить зарплаты и снизить стоимость продукции. Ведь в стоимости абсолютно любого товара, начиная от дров и заканчивая компьютерами, есть значительная «зарплатная» составляющая. А раз «зарплатная», то значит и налогов на зарплату (СОДРА, Больничная касса) и налогов с зарплаты (подоходный налог).

Но и это тоже далеко не все возможности взять инфляцию «под узцы».

В стоимости любого товара и услуги есть «энергетическая составляющая». Это и электричество, и отопление, и дизельное топливо или бензин.

Банальное снижение, а то и отмена, НДС на электричество и отопление могло бы затормозить рост стоимости всех товаров и услуг.

Снижение или отмена НДС и акцизов на бензин и дизель могли бы вернуть цену на топливо на докризисный уровень, а то и ниже. И это тоже повлияло бы на стоимость товаров и услуг. В любой себестоимости, так или иначе, присутствует топливная, логистическая составляющая. Любой товар надо доставить. На работу – приехать. До клиента – добраться.

Итак, механизмов влияния на инфляцию предостаточно. Способов снизить цены – множество.

Что же для всего этого нужно? Совсем немного. Немного эмпатии – способности понять, что не у всех жителей Литвы зарплаты как у депутатов и министров, а в несколько раз ниже. А поняв это – проявить солидарность. И если жителям приходится экономить и считать каждый цент, то и властям стоит умерить свои налоговые и акцизные аппетиты.

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