Евген Цыбуленко: говорящие на русском языке больше подвержены российской пропаганде

Влияние российской пропаганды особенно велико на тех людей, кто в ежедневном общении использует русский язык, считает профессор права Евген Цыбуленко. "Находясь в русскоязычной среде, человек больше подвергается пропаганде и оболваниванию", пишет Цыбуленко в колонке для RusDelfi.

Полностью согласен с высказыванием Петра Порошенко о том, что один из самых эффективных способов остановить Путина - перестать говорить по-русски. Если сказать максимально просто – пока вы говорите на русском языке, вы и ваша семья будет находиться в парадигме „русского мира“, который в конечном итоге несет войну и смерть.

Причем данное влияние достаточно многогранно. Во-первых, больше всего путинской пропаганды идет именно на русском языке. Как бы вы не пытались ограничивать эту пропаганду и фильтровать информацию, хотя бы часть пропаганды все-равно будет просачиваться в вашу голову и откладываться на уровне подсознания. Даже такие профессионалы, как, скажем, специалисты русской службы ВВС, иногда выдают, уверен, сами того не желая, отдельные пропагандистские кремлевские штампы. Показателен недавний пример с Севой Новгородцевым, легендой ВВС (я еще школьником слушал на радио его передачи, прорывающиеся через глушилки КГБ), который заявил, что не представляет себе книгу по квантовой физике на украинском языке. И таких примеров можно привети массу. Что в таком случае можно ожидать от обычных людей? Кроме того, надо понимать, что пропаганда не всегда работает прямолинейно, она активно распространяется и через спортсменов, деятелей науки и искуства, лидеров общественного мнения. В результате мы видим сколько русскоязычных людей оправдывает и поддерживает войну, развязанную Россией в Украине. И даже не только войну, но и военные преступления, совершаемые российскими войсками на территории Укрианы.

Второй момент - это общий оболванивающий уровень массовой русской культуры. Я даже не говорю об эталонном в этом смысле Доме-2, хотя, его пример весьма показателен. Достаточно включить, скажем, любой российский сериал, не говоря уже о ток-шоу (даже выводя за скобки пропаганду, о которой я говорил выше), и мы увидим совершенно беспрецедентный уровень примитивизма, бескультурья и открытого хамства. Если смотреть это регулярно, то у людей, особенно молодежи, складывается впечатление, что это нормальный формат общения и они ведут себя точно также. А примитивным хамом манипулировать и управлять всегда гораздо проще, и пропаганда уже ложится на благодатную почву.

Трерий нюанс, весьма специфический - это воздействие на русскоговорящих за пределам РФ. Чем больше человек находится в русскоязычной среде, тем, соответственно, он находится меньше в языковой среде соответствующей страны. Наличие в Эстонии русских детских садов и школ приводит к искуственной сегрегации, так как выпускники этих заведений часто не владеют эстонским языком на достаточном уровне, не имеют социальных связей с эстонскими ровесниками и, соответственно, являются неконкурентоспособными в обществе. Я рад, что новое правительство наконец начало решать этот вопрос. Но проблема гораздо шире образовательных институтов. Находясь в русскоязычной среде, человек больше подвергается пропаганде и оболваниванию, о чем мы говорили выше и получается замкнутый круг из которого вырваться становится практически невозможно. Понимание истинного значения „русского мира“ часто приходит только когда на головы начинают падать русские бомбы, но это очень запоздалое понимание.

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