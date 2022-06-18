Много лет люди платили в больничную кассу. И что в итоге?

Государство всеобщего благосостояния подразумевает наличие хорошей и полноценной медицинской помощи в шаговой доступности, а не на расстоянии часовой поездки на личном автомобиле. Если, конечно, этот автомобиль вообще есть.

При этом и работающие официально, и не имеющие официальной работы люди каждый месяц на протяжении многих лет платят в больничную кассу весьма солидные суммы. Ежемесячный платеж в больничную кассу для большинства жителей Литвы все эти годы превышал совокупные оплаты счетов за газ, электричество, связь и вывоз мусора вместе взятые. Но газ и электричество при этом люди хотя бы расходовали, по телефону общались, а мусор выносили на помойку рядом с домом. И в то же время они весьма незначительно использовали предоплаченные медицинские услуги.

Однако сейчас речь идет не о том, чтобы в результате некой реформы люди ехали куда-то час, чтобы выбросить мусор, приготовить пищу на газу, позвонить из телефона-автомата или почитать книжку при свете электрической лампы в специально отведенном месте, а о том, что в результате реформы до большинства медицинских услуг им придется добираться «за тридевять земель».

В тоже время, десятки лет ежемесячно собирая с жителей деньги, Больничная касса обещала оказать им помощь в нужное время по месту жительства. И государство это гарантировало. А теперь взяло свои слова обратно и собирается сократить доступность медпомощи. Похоже, что тут есть проблемы с честностью.

Опросите своих знакомых, много ли медуслуг они получили за год, пять, десять лет от Больничной кассы. Большинству хватит пальцев одной руки.

Куда же делись платежи? Куда деваются почти 50 евро, которые даже безработный ежемесячно платит в больничную кассу, а работающий платит, как правило, еще больше? Может быть пора это выяснить?

А пока специалисты будут выяснять, куда Больничная касса потратила наши ежемесячные платежи, давайте посмотрим, как должна выглядеть медицинская помощь в демократической европейской стране 21-го века. Это позволит задать правильный вектор медицинской реформе, вместо вектора «централизации», который в ней заложен сейчас и который очень напоминает организацию всего в СССР, когда все ресурсы концентрировались в столице, превращая провинции в пустыни.

Потребность в медицинской помощи является столь же фундаментальной, как потребность в еде, тепле, безопасности или чистоте. Кроме этого, медицинская помощь имеет одно важное отличие – внезапность. Инфекции, инфаркты, травмы и инсульты, внутренние кровотечения - все это случается с человеком внезапно, вдруг. Поэтому и существует «Скорая помощь». И счет здесь идет на минуты, как при пожаре. «Скорая», которая едет на вызов дольше 10-20 минут – это уже не скорая, т.е. не быстрая и экстренная помощь. Час дороги до больного и час обратно до больницы… на это может не хватить сил и здоровья.

Люди, как правило, заболевают внезапно. И потребность во врачебной помощи возникает «вдруг». Вчера все было хорошо, а сегодня срочно нужен доктор. В этом медицинская помощь похожа на работу пожарных или полиции. Только представьте, что было бы в стране с пожарами и преступностью, если бы в результате «пожарной» или «полицейской» реформы все пожарные и полицейские машины и специалисты были бы локализованы только в Вильнюсе и Каунасе.

И поскольку медицинская помощь является базовой потребностью, которая имеет тенденцию возникать внезапно и непредсказуемо, то и реформировать ее надо, ориентируясь на то, как люди уже обустроили иные свои базовые или экстренные потребности.

У нас есть базовая потребность в еде – и поэтому у нас есть магазины в шаговой доступности от дома.

У нас есть базовая потребность в тепле и свете – эту услугу мы просто подключили напрямую к своим жилищам.

Мы испытываем базовую потребность в необходимости утилизации мусора. И поэтому ближайший мусорный бак расположен в нескольких шагах от дома.

Мы испытываем базовую потребность в безопасности, поэтому полицейские структуры расположены в стране таким образом, чтобы добраться до места вызова буквально за минуты. И если полиция едет «слишком долго», минут 15-ть, то мы уже недовольны.

Но медицина – это еще более срочная и внезапная потребность. А для кого-то постоянная, как продуктовый магазин, если говорить о педиатрии, процедурах и заболевания, требующих постоянного врачебного контроля, например, в кардиологии, неврологии, психиатрии, гинекологии, эндокринологии и т.д.

Для начала давайте подумаем, есть ли в стране деньги, чтобы сделать действительно хорошую, качественную и доступную медицину? Доступную, в том числе и географически, по расстоянию и времени.

Такие ресурсы, конечно есть. Ежемесячно Больничная касса аккумулирует огромные деньги, которые все предприятия отчисляют с заработной платы работников еще до выплаты этой самой зарплаты. Деньги есть. Вопрос в том, как они тратятся. В том, сколько чиновников «кормится» с этих денег, не принося никакой пользы пациентам.

Теперь давайте сконструируем идеальную медицину, с учетом технических возможностей 21-го века и пониманием того, что медицина должна быть близкой, быстрой и качественной. Такой же, как продуктовый магазин, полицейский экипаж или помощь пожарных.

Это значит, что в каждой деревне должен быть медицинский пункт. Медицинская помощь должна быть в пятиминутной, шаговой доступности, поскольку большинство заболеваний, начиная от инфекций, заканчивая травмами, инфарктами и инсультами, возникают внезапно и требуют скорейшего оказании помощи. И от того, как быстро и насколько качественно будет оказана эта помощь, напрямую зависят жизнь и здоровье пациента.

В этом небольшом медицинском пункте может работать даже медсестра, хотя, конечно, лучше чтобы это был доктор. Важнее не то, кто будет работать, а как будет оборудован этот медицинский пункт.

Дело в том, что медицина столь обширна, что ни у одного доктора в голове не могут поместиться все современные медицинские знания. А значит для данного медпункта важно наличие возможности быстрой и качественной диагностики и быстрой консультации с узким специалистом.

Для этого в медпункте должно быть установлено оборудование, обеспечивающее дистанционные консультации – телемедицину. Это значит, что пункт должен быть оснащен современным оборудованием, способным быстро передавать удаленному специалисту данные исследований. Иногда в виде потокового видео, в реальном времени. Например, данные ЭКГ должны быть не только распечатаны или выведены на экран в медпункте, но в тот же момент автоматически отправлены кардиологу в специализированную больницу. То же самое должно происходить и с данными осмотра при помощи отоскопа, и даже при выслушивании тонов сердца или дыхания специальным фонендоскопом, подключенным к сети и передающим данные специалисту в отдаленной больнице. И так далее. На сегодняшний день уже изобретено огромное количество компактных удобных диагностических приборов, в том числе и ультразвуковых сканеров. И с каждым годом арсенал для оснащения такого медпункта расширяется.

Разумеется, медпункт должен быть оборудован небольшой экспресс-лабораторией, как для проведения экстренных анализов, так и для мониторинга состояния хронических больных.

И конечно в данном медпункте должна быть оборудована полноценная процедурная для оказания медицинской помощи при травмах, проведения периодических перевязок и всевозможных процедур заболевшим жителям этого небольшого населенного пункта.

Это первый шаг для достижения доступности качественной медицинской помощи.

Следующий шаг – доступность помощи в больнице. Довольно странно, если для того, чтобы навестить роженицу или госпитализированного родственника, нужно добираться до больницы час, а то и больше.

Палата, куда госпитализирован пациент, должна находиться в 30 минутах езды от его дома. Это обеспечит не только возможность оказания своевременной помощи, но и качественный уход и присмотр со стороны родственников, лучшее психологическое состояние пациента, а значит и более успешное выздоровление.

Разумеется, больница должна иметь качественное современное диагностическое и лечебное оборудование, а также врачей, лаборантов и медсестер, обученных обращению с ним.

И конечно, как и медпункт в деревне, небольшая больница в маленьком городе должна быть связана с крупным медицинским центром для получения полноценной, всесторонней и качественной дистанционной консультации узкого специалиста.

Небольшие городские поликлиники, которые часто не имеют в своем штате многих врачей-специалистов, тоже должны быть обеспечены возможностью удаленной консультации этого доктора прямо в кабинете семейного врача или педиатра.

Кроме вышеперечисленного, необходимо обеспечить наличие в аптеках и больницах качественных лекарств, потому что в имеющемся на данный момент ассортименте не хватает многих эффективных европейских лекарств, которые при этом доступны даже в аптеках восточных соседей.

Ведь если доктору нечем лечить, то все реформы теряют смысл.

Таковы реалии и потребности организации качественной медицинской помощи в 21-м веке.

Что получили бы жители Литвы в результате такой реформы?

1. Быструю и качественную медицинскую помощь по месту жительства, включая жителей деревень.

2. Быструю и качественную консультацию узкого специалиста, т.е. доступ к самым современным и актуальным медицинским знаниям фактически по месту жительства.

3. Возможность получать качественную и полноценную медицинскую помощь в большинстве случаев вблизи места своего проживания.

4. Полноценную психологическую поддержку госпитализированным детям, родственникам и друзьям.

Такая организация требует финансирования. Но ведь и предлагаемая Минздравом реформа тоже требует финансирования. Разница только в том, что Минздрав хочет оставить значительную часть населения Литвы без доступа к качественной быстрой медицинской помощи. Изложенная же выше реформа наоборот способствует увеличению доступности медицинских услуг для каждого жителя Литвы.

И мы вправе требовать, чтобы медицинская помощь была как можно ближе к каждому жителю. Ведь мы давно и с избытком оплатили и оплачиваем эту услугу.

Общество всеобщего благосостояния – это когда жизнь становится лучше у каждого жителя Литвы.

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