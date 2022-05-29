Йонас Милюковас. Оспа обезьян. Новая опасность?

Не успели мы отдохнуть от КОВИД-пандемии, как на горизонте замаячил новый вирус – вирус оспы обезьян, относящийся к группе поксвирусов, хорошо знакомых человечеству по истории эпидемий натуральной оспы.

Давайте разберемся, насколько это опасно, для кого это опасно и постараемся понять, какие нужно принимать меры, и как планировать свою жизнь.

У историй, попадающих в прессу, а оттуда прямо в мозг с экрана смартфонов, есть свойство раздуваться до глобальных размеров. А поэтому давайте, для начала, сохранять спокойствие. Как говорил агент Кей из «Людей в черном»: «Всегда есть космический крейсер, лучи смерти, галактическая чума, угрожающая погубить всю планету... Но чтобы обыватели не сошли с ума, они ничего не должны об этом знать».

И мы обычно не знаем.

Вспышки чумы или холеры, унесшие миллионы жизней за историю человечества, происходят на Земле ежегодно, но эти вспышки купируются, заболевшие и контактировавшие люди строго изолируются, и большинство жителей планеты об этих вспышках заболеваний не знают и считают, что чума и холера остались в далеком прошлом.

Так было и с оспой обезьян до сегодняшнего момента.

Случаи этого заболевания довольно регулярно фиксируются в Африке. И не только в Африке. Например, в 2003 году в США была вспышка оспы обезьян. Заболели несколько десятков человек в шести штатах. Но почти никто об это и тогда не услышал, и сейчас не помнит.

В этот раз ситуация, безусловно, серьезнее – инфекция расползлась почти по всем континентам, что само по себе плохо. Но перерастет ли эта вспышка в пандемию, зависит в большей степени от работы эпидемиологов и инфекционистов, от возможностей ранней диагностики и вакцинации, чем от действий рядового читателя.

Почему же эпидемиологи обеспокоены? Дело в том, что летальность от оспы обезьян в африканских странах весьма высокая и составляет от 4 до 22%. Т.е. из числа заболевших африканцев, по статистике, умирает от 4 до 22%. Это много. Очень много. Но тут надо помнить, что и уровень медицинской помощи в странах Африки гораздо ниже, чем в Европе. Например, при вспышке оспы обезьян в 2003 году в США не умер никто.

Отчасти смертность и заболеваемость от этой болезни связана с возрастом человека, контактирующего с источником инфекции. Люди старше 45-ти лет, в свое время были привиты от натуральной оспы. А эта прививка дает 85%-ю защиту и от оспы обезьян.

Но в 1980-м году вакцинация от натуральной оспы в мире была прекращена. А значит у всех, кто родился позже, нет поствакцинального иммунитета от оспы обезьян. Значит все, кто моложе 45 лет, в зоне риска.

По данным эпидемиологов, особенно высок риск инфицирования у детей.

На этом фоне есть и хорошие новости.

Как правило, болезнь передается людям от зараженных животных. Т.е. эти животные должны сначала приехать из Африки в Европу, где заразить человека или других животных, а уже те, в свою очередь, человека. Так формируется цепочка заражений.

Конечно, турист или бизнесмен может заразиться от животных и в Африке, а потом приехать в Европу или, например, в США. Примерно так это и происходило в большинстве случаев ранее.

От человека к человеку оспа обезьян передается хуже, но передача тоже возможна, причем весьма неприятно, что это заражение происходит по воздуху, воздушно-капельным путем. Как и при коронавирусе.

Но есть обнадеживающий момент. Для заражения нужен длительный и довольно близкий контакт. Т.е. в этом отношении оспа обезьян больше похожа на туберкулез, чем на коронавирус.

Даже в случае близкого и длительного контакта вероятность заражения около 50%. А если такого контакта нет, то шанс заразиться снижается до 3%.

Может ли оспа обезьян добраться до Литвы? Такая вероятность есть. Жители Литвы свободно путешествуют по миру, в том числе и в Африку. Но проблема не столько в путешествиях, а в том, что сейчас встретиться с вирусом можно и не в столь далеких землях, а в очень даже близких – в Финляндии, Испании, Португалии или Великобритании.

Почему же так произошло? Почему в этот раз инфекция покинула границы Африки и добралась до Европы? Вполне возможно, что это простое стечение обстоятельств. Ведь добралась же инфекция в 2003 году аж до шести штатов в США, что вполне сопоставимо с размерами сегодняшнего распространения в Европе.

С другой стороны есть риск, что вирус мутировал и научился лучше, чем делал это раньше, заражать человека.

Нам, пережившим несколько мутаций коронавируса, тут удивляться нечему. Но ответить на вопрос действительно ли вирус изменился подобным образом или нет, смогут только генетики. А они пока не опубликовали данные своих исследований.

Еще одна проблема с распространением оспы обезьян заключается в том, что первые симптомы болезни могут быть приняты и за ветрянку, и за укус комара или клопа. Специалисты говорят, что кожные проявления оспы обезьян можно перепутать и с сифилитическими проявлениями. Иные симптомы и вовсе неспецифичны: лихорадка, головная боль, озноб, увеличение лимфоузлов и т.д.

В итоге единственным надежным средством диагностики становится лабораторный анализ.

Раннее обнаружение инфицированного или заболевшего человека крайне важно. Мы же не хотим дождаться новой эпидемии и опять всюду ходить в масках.

В Латвии, например, компания Лабоверитас уже поставляет в медицинские учреждения ПЦР тест-систему, позволяющую в течение 40 минут подтвердить или опровергнуть диагноз оспы обезьян по мазку из ротоглотки.

Наладить диагностику было бы хорошо и в Литве, хотя бы для того, чтобы успокоить жителей, часть которых может начать любой пузырек на коже расценивать как начало опасного заболевания.

В случае с оспой обезьян, широкое распространение тестирования может быть дешевле и безопасней, чем вакцинация.

Во-первых, потому что вакцины от оспы обезьян, имеющиеся сейчас в мире, менее безопасны, чем, например, мРНК-вакцины от коронавируса.

Во-вторых, просто потому, что в необходимом количестве вакцин от оспы нет. Их еще надо произвести и доставить. А вот вопрос тестирования можно решить уже «завтра».

А это значит, что на сегодняшний день вопрос распространения оспы обезьян – это компетенция «людей в черном», точнее, «людей в белом» - в белых халатах – инфекционистов, эпидемиологов, вирусологов - специалистов по борьбе со всевозможной микроскопической нечистью.

Что же касается шансов для обычного человека заразиться в ближайшие дни и недели, то они весьма малы. При этом если не будет налажена превентивная диагностика, изоляция пациента при подозрении на оспу обезьян, если не будут найдены и купированы очаги инфекции, то есть риск расползания заболевания по миру и по Литве, и переход очаговых вспышек в стадию эпидемии. А этого хотелось бы избежать.

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