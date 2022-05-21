Андрей Соколов. Разбить градусник

Если пациента не удается или не хочется лечить, то разбить градусник - верное решение. Нет градусника - нет температуры. Нет температуры - нет болезни. Все здоровы. Реформа здравоохранения удалась.

Именно так, разбиванием градусника, и никак иначе, можно объяснить неукротимое желание Минздрава закрыть роддома в малых городах.

Ведь именно работа роддома отражает результаты работы местных и федеральных властей на протяжении многих лет. И именно с роддома, точнее с его наличия, или начнется возрождение провинции, или нет.

Что означает малое количество родов в провинциальном роддоме? Только одно - провал экономической и социальной политики как местной, так и федеральной власти. Люди не уезжают оттуда, где хорошо, где есть работа, инфраструктура, жилье, возможности для образования и развития детей. А если этого ничего нет, то люди уезжают в большие города, за границу. Перестают беременеть и рожать в провинции. Роддом пустеет. И его закрывают.

Но на самом деле - это закрывают не роддом. Закрывают будущее малых литовских городов.

Молодежь поедет туда, где есть инфраструктура. И роддом - важная, если не первоочередная, составляющая этой инфраструктуры.

Хотите развивать провинцию - стройте роддома.

На деле все происходит в точности наоборот – родильные отделения в больницах малых городов закрывают.

Ломать, конечно, не строить. Увольнять хороших докторов и закрывать родильные отделения ради приятных для чиновников Минздрава цифр в отчете не проблема. Проблемы будут у людей. У жителей города. Но за цифрами отчетов людей не видно.

Чиновники отчитаются. Чиновники создадут видимость бурной деятельности. Возможно, они будут считать себя даже реформаторами, ничего при этом не понимая в сути реформируемого. Возможно, бюджет, формируемый налогоплательщиками, сэкономит несколько тысяч евро. Вот только жизнь этих самых налогоплательщиков от такой заботы и экономии лучше не станет. Станет хуже.

Да и на счет того, получится ли экономия – большой вопрос. Ведь одно дело, что насчитали чиновники в своих кабинетах, и совсем другое, что будет в реальности.

Поломать – дело не хитрое. Особенно если не сам строил. Создать хорошее отделение, хорошую больницу, хорошую медицину гораздо труднее. Не потому ли чиновники выбирают что полегче – поломать созданное другими?

Если Литва намерена увеличивать количество жителей, а значит увеличивать рождаемость, если Литва хочет сохранять и развивать не только Вильнюс, Клайпеду и Каунас, но и другие города страны, если Литва действительно хочет помогать семьям, а не поощрять эмиграцию, то родильные отделения в малых городах необходимо не сокращать, а развивать и увеличивать их количество.

В обществе всеобщего благосостояния медицина должна становиться ближе к людям, а не люди должны днем с огнем искать нужного доктора-специалиста, акушера или педиатра.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!