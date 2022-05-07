Андрей Соколов. Экономим на каждом шагу

В Литве есть много способов найти бесплатно или за очень небольшие деньги и еду, и одежду, и мебель, и игрушки для детей.

Есть несколько эффективных алгоритмов, позволяющих обеспечить приемлемый уровень жизни. Эти способы многие жители Литвы применяют уже давно.

Возьмем, например, одежду.

В Литве огромное количество магазинов одежды. При этом магазинам новой одежды большую конкуренцию составляют секонд-хенды. Среди них выделяется сеть секонд-хендов Humana.

Цены в Humana меняются в течение двух недель. От большего к меньшему. На одни и те же вещи. Например, в день завоза новой партии товара стоимость практически любой вещи будет 5 евро (обуви – 6 евро), а накануне нового завоза, дней через десять, стоимость всех вещей и обуви уменьшится до 0,5 евро (50 центов).

Конечно, в день завоза выбор максимален, а в последний день, перед новым завозом, минимален. Тем не менее, при регулярном посещении магазина при цене в районе 0,5-1 евро, можно собрать и себе и детям очень достойный и качественный гардероб из практически новых вещей за весьма скромные деньги.

Кроме этого, в Humana существуют «счастливые часы», когда на товары предоставляются дополнительные скидки.

«Счастливые часы» бывают и в аптеках, расположенных в ТЦ Norfa. В эти «счастливые часы», например, с 14-00 до 15-00, на большинство лекарств действует скидка около 20%. В другие часы там же обычно выгодно покупать лекарства с желтыми ценниками. Скидки бывают до 30-50%.

Практически любой товар или продукт в Литве можно купить «подешевле», а то и вовсе получить в подарок.

Если посещать продуктовые магазины регулярно, то почти все продукты рано или поздно можно купить с 10%, 30% и даже 50% скидкой. Для удобства покупателя товары со скидкой отмечены цветными ценниками или специальными объявлениями, на которых указан процент скидки. При этом надо быть внимательным. В Norfa, например, скидки действуют лишь в определенные часы и дни.

Чтобы не попасть на удочку «скидочного маркетинга», имеет смысл всегда смотреть стоимость товара за килограмм (штуку, литр), а не за упаковку. И сравнивать эту стоимость с соседними товарами той же группы. Кроме этого имеет смысл проверить цену в специальных аппаратах, где можно сканировать товар до кассы.

Не спешите с покупкой. Если сейчас она для вас слишком дорога, то через месяц наверняка станет дешевле. Будет акция, распродажа или вы найдете тот же товар в секонд-хенде, а то и бесплатно.

На вторичном рынке в Литве продаются компьютеры, мебель, одежда, автомобили, игрушки, товары для детей и т.д. Для этого жители Литвы активно пользуются сайтами alio.lt, skelbiu.lt, rinka.lt, skelbikas.lt, skelbimai.lt.

Иногда товары за приемлемую цену появляются в специальных литовских группах объявлений в Facebook. Такие группы имеют в названии слова skelbimai (perku, parduodu, keičiu) - объявления (покупка, продажа, обмен). Подобные группы есть почти в каждом городе. В этих случаях они называются примерно так: gorod skelbimai (perku, parduodu, keičiu). Есть и общелитовские группы, например, Visa LIETUVA Skelbimai.

Есть также специализированый портал по продаже б/у - vinted.lt - не самое дешевое место, но что-то найти можно. Важно установить в меню - Kaina: pigiausi viršuje - в последнем окошке настроек фильтров. Тогда в первую очередь вам покажут товары с самыми низкими ценами.

Если вопрос экономии стоит для вас на первом плане, то вы можете использовать на сайтах alio.lt или skelbiu.lt запрос, содержащий нужное вам слово (диван, холодильник, стул и т.д. – на литовском, разумеется) и слова dovana или dovanojama (в подарок или бесплатно). На этих досках объявлений можно подписаться на нужный вам товар и, вероятнее всего, в течение месяца-двух вы найдете необходимое по приемлемой цене или даже бесплатно.

Dovanojama, т.е. в дар, бесплатно, можно найти б/у мебель, гарнитуры (кухонные, спальные, детские, гостиные), холодильники, стиральные машины, телевизоры, промышленное и офисное оборудование.

В Facebook локально, по городам, есть группы atiduotuve («отдавательница»). Есть и общелитовская группа Dovanoju - atiduodu viską, ko nenaudoju.

В подобных группах можно написать, что вам нужно. Возможно, кто-то будет рад удовлетворить вашу просьбу.

Недавно в Литве получила широкое распространение сеть Stotelė Dėk'ui. Это система складов, куда люди отвозят ненужные им вещи: посуду, мебель, технику, детские принадлежности и игрушки, одежду и многое другое. Забирать с этих складов вещи можно по четвергам, а чтобы нужный предмет достался именно вам, его имеет смысл забронировать.

Помните, что если вы не нашли во всех этих местах того, что вам нужно «сегодня», то именно это может появиться «завтра». В Humana раз в две недели новые завозы, на вторичном рынке новые товары появляются каждый день.

В группы продажи б/у и дована на Facebook можно вступить, на досках объявлений настроить поиск по городу и нужному слову (на литовском) и подписаться. В итоге нужная вам вещь появится на экране в течении недели-месяца-двух. И это не только самокаты-велосипеды, но и электроника, мебель, постельное белье и все, что нужно, чтобы улучшить быт.

Если Вам нужна новая вещь – обязательно проведите исследование. Узнайте цену в разных магазинах в данный момент времени. Так вы сможете сберечь до половины стоимости покупки. А с помощью сайтов pigu.lt и kaina24.lt вы сможете заказать товары с доставкой по довольно приемлемой цене.

Жители Литвы любят ходить на рынки. Но далеко не всегда на рынках цены ниже, чем в магазинах. На рынках может быть выгодно покупать сезонные фрукты-овощи типа клубники. Остальные товары могут оказаться дороже. Проводите исследование!

Главное правило рациональных покупок - не спешите, не совершайте поспешных трат. Завтра и в другом месте то же самое может оказаться дешевле или бесплатно. Проводите собственное исследование.

Если же что-то поломалось, то полезно помнить, что в Литве весьма распространены услуги частных мастеров. Это могут быть как парикмахеры, так и электрики, автомеханики, переводчики и т.д. Частный мастер не означает нелегальный мастер. Даже если автомеханик работает в гараже, он может быть законопослушным налогоплательщиком. Как правило, услуги частных мастеров на 30-50% ниже, чем услуги, например, в стационарном автосервисе, а качество может быть даже лучше. Найти «своего» мастера – полезное дело.

Покупая или разыскивая нужную вам вещь, надо помнить, что в Литве довольно высока стоимость топлива (бензина или дизеля), поэтому здесь имеет смысл просчитывать транспортные расходы.

Например, если вам нужно поехать в другой город за товаром, который дешевле на 20-30 евро, то посчитайте, сколько вы потратите на эту поездку топлива. Вполне вероятно, что дешевый товар плюс топливо окажутся в ту же цену, что и дорогой товар без затрат на горючее.

Точно так же при заказе доставки на дом, стоит учитывать ее стоимость, которая влияет на окончательную цену товара.

Кстати, об автомобилях… Если вы хотите сберечь свои деньги, а заодно и здоровье - ходите пешком. Везде, где можно. Это значительно сокращает затраты на горючее, особенно в условиях города.

Если можете дойти, если есть время дойти - идите. Оставьте машину и не тратьте деньги на горючее. Это и экологично, и экономно, и полезно для здоровья.

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