Татьяна Соколова. Скоро природа останется только на картинах

За час прогулки я выношу из леса больше трех килограммов мусора. Глядя на окурки, одноразовую посуду, фантики, прокладки невольно задумываешься о том, что творится в квартирах и головах людей. Почему они гадят там, где живут? Это ваш город, ваш лес, ваша улица. Вся планета - наш дом. Фантик не гиря, не тянет карман, его не сложно донести до урны, которых в парковой зоне предостаточно.

Неужели люди не замечают, как меняется окружающий пейзаж, когда они оставляют мусор? Скоро для того, чтобы выложить красивую фотографию на лоне природы, придется использовать специальное приложение, стирающее мусор на заднем плане.

Грустно и обидно смотреть на осенний лес, где бутылок и оберток больше, чем листьев. Гламурный пейзаж, а вместо лодочки на горизонте баржа с мусором. Скоро природа останется только на картинах.

Многообразие товаров, реклама, желание вознаградить себя за тяжелую работу покупкой чего-то новенького приводят к перепроизводству и захламлению. Мы покупаем больше, чем требуется, копим, потом выбрасываем и копим снова. Возможность легко заменить старое на новое приводит к неаккуратному обращению с вещами.

"Не переживай! Папа новую купит!" - и ребенок бежит играть, забыв о сломанной игрушке. Многие дети не представляют, какой долгий путь проделал кусок пластика, прежде чем стать машинкой. Им не рассказывают об этом в школе, не водят экскурсий на заводы. А ведь от момента задумки до реализации проходит не один день. Для того чтобы что-то сломать достаточно секунды, а изобрести... Это же не каждый сможет.

Проходное равнодушное отношение к чужому труду - родители спешат отделаться от ребенка очередной покупкой, а дети спешат сломать старую игрушку, чтобы получить взамен новую. И все вместе мы так торопимся, что не замечаем, как ломаем планету и ломаемся сами. Люди и сами, как поломанные игрушки.

Многие из тех, кто рос среди пустых прилавков и советского дефицита, постарались теперь окружить себя многочисленными вещами — признаками богатства и изобилия, позволяя себе то, что раньше не могли.

В желании дать детям то, чего мы были лишены, нет ничего зазорного. Но не стоит делать это бездумно. Спросите себя, хорошо ли это? Шкафы, которые ломятся от одежды, игрушки, которые некуда девать. Ведь все это по сути те же фантики.

Загрязнение планеты длится много веков, а задумываться над проблемой человечество начало совсем недавно. До этого были сплошные войны, думали о том, как планету поделить и выжать из нее максимум, вместо того чтобы искать способ ее сохранить.

Когда-то отсутствие гигиены приводило к эпидемиям чумы, какой удар нанесет природа теперь?

В школах очень мало времени отводится экологии. Следовало бы больше говорить об этом, а еще лучше приучать детей к заботе об окружающей среде с детского сада.

Мы жалеем детей. Платим уборщице, чтобы мыла плевки за учениками, а в итоге дети считают ниже своего достоинства убирать за собой, для этого у них есть люди "третьего" сорта. Такое отношение плодит мусор в окружающей среде, мусор в головах, а в конечном итоге может привести к катастрофе.

Одноразовая посуда, прокладки, салфетки, окурки… такое чувство, что большинство людей относятся к нашей планете так, будто она одноразовая.

Жизнь одноразовая, так чего стараться. После нас хоть потоп.

Но бросая мусор сейчас, мы оставляем в наследство нашим детям покрытую язвами землю. Возросшее число раковых больных, мутации при рождении - это последствия экологических проблем.

Количество мусора, которое мы производим, отражается на чистоте воды, которую мы пьем, на воздухе, которым дышим. Скоро доживем до того, что будем покупать чистый воздух в бутылках.

В Каунасе в этом году стартовал новый проект — Eko begimas - забег с остановками для уборки территории. Приятно, что движение по защите окружающей среды постепенно набирает обороты. Но для того, чтобы сделать доброе дело, не нужно ждать особого случая.

Можно во время прогулки сделать несколько наклонов, как делают владельцы собак, или просто не мусорить, доносить фантики до ближайшего контейнера. Это не требует больших усилий, но спасает природу. Спасает нас самих.

Нужно сделать так, чтобы заботиться об окружающей среде стало модно. Чтоб этим занимались депутаты, звезды, известные личности, а не люди "третьего сорта", чтобы это стало полезной и приятной привычкой.

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