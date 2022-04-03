Андрей Соколов. Ограниченные возможности

Лет 50 назад в развитых странах заметили, что люди разные. Что есть люди с ограниченными возможностями, например, с потерей зрения или невозможностью передвигаться без специальной коляски. Все это в итоге привело к появлению пологих пандусов для людей на колясках, возможность передвижения которых по лестницам ограничена, появлению рельефной плитки на тротуарах и звуковых светофоров для людей, которые не могут видеть. И мы должны быть благодарны активистам, лоббирующим заботу о людях с теми или иными физическими ограничениями. И вот почему.

Дело в том, что если и существуют люди, возможности которых не "ограничены", то их явное меньшинство.

Однажды мой пятилетний ребенок сказал: "Папа, зачем делают такие высокие ступеньки?" Это было сказано по поводу ступенек совершенно стандартной лестницы, не вызывающей проблем для взрослого человека. Но ведь кроме взрослых, существуют дети, возможности которых ограничены в силу их роста.

И так повсюду. У детей и пожилых людей "возможности" ограничены, относительно среднестатистических взрослых. Возможности людей с ослабленным зрением, людей в очках, ограничены относительно людей с хорошим зрением. Но людей с хорошим зрением уже сейчас меньше, чем людей в очках. А названия улиц, аннотации к лекарствам и другие инструкции продолжают печатать шрифтом, нечитаемым без лупы или не видимым издали.

Возможности беременных и кормящих женщин явно ограничены, относительно других людей. И мама, толкающая коляску по пандусу для "людей с ограниченными возможностями" должна благодарить тех, кто добился построения этого пандуса.

И если мы суммируем детей, пожилых, близоруких и дальнозорких, людей с соматическими заболеваниями, беременных и кормящих женщин и множество других категорий людей, физические возможности которых временно или постоянно ограничены в силу различных причин, то мы поймем, что люди с "ограниченными возможностями" составляют в этом мире большинство.

А для меньшинства мы построим велосипедные дорожки.

Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть только доля шутки.

Глобальная заслуга тех, кто отстаивает права людей с ограниченными возможностями в том, что это учит власти, архитекторов, строителей, изобретателей, бизнесменов и преподавателей видеть людей разными. Не однородной массой рабочих в синих робах, бредущих по гудку на завод 20-го века, а разноцветным сообществом разных людей. С разными возможностями. В итоге это учит не только толерантности, но и уважению индивидуальных особенностей каждого человека. Учит мир уважению к каждой конкретной личности. Из усредненной "по ГОСТУ" толпы мы превращаемся в общество самоценных уважаемых личностей.

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