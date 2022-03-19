Йонас Милюковас. Коллективная ответственность

За последние дни многое перепуталось. Россия напала на Украину. Но почему-то при этом Россия бомбит и уничтожает те города в Украине, где большинство жителей по национальности русские и говорят на русском языке: Харьков, Херсон, Одессу, Мариуполь. Вроде бы напали русские, но среди теробороны Украины и ВСУ множество воинов, общающихся на русском языке и русских по национальности.

Российские военные, россияне, расстреливают мирных русскоязычных жителей Украины. И в тоже время те же россияне, граждане России, на русском языке призывают Кремль прекратить войну, выходят на митинги, пишут петиции, покидают Россию, протестуя против ее агрессии. Россияне, российские граждане, живущие за границей, помогают беженцам из Украины, поддерживают Украину и украинцев как могут. Русские разделились на тех, кто «за войну» и тех, кто «против войны». На тех, кто помогает Украине и на тех, кто рукоплещет агрессору. И тут впору запутаться. Впрочем, лишь на первый взгляд.

Определимся с терминами.

Есть Кремль, есть рашисты, есть равнодушные россияне – это те, кто активно потакает или молчаливым равнодушием поддерживает агрессию и войну. Но есть и русские, граждане России, русскоязычные за границей, которые противодействуют агрессии и помогают Украине. Так вышло, так разделилась русскоязычная популяция.

Кремль – это не вся Россия. И далеко не все русские – рашисты.

Но, к сожалению, в мире есть еще такое понятие, как коллективная ответственность.

А у этого понятия есть несколько аспектов.

Первый – юридический. Согласно ему, если человек оказывал сопротивление, действовал хоть как-то, то юридической коллективной ответственности на нем нет. А на тех, кто бездействовал или способствовал агрессии – есть.

Второй аспект – моральный. Внутренний. Он как раз не касается тех, кто способствовал войне или бездействовал. Их аргументы «мы не знали», «мы выполняли приказ», «мы то тут при чем», «я вне политики» - тщательно оберегают то место, где должна находиться совесть.

Моральный аспект – это то, что будет давить именно на тех, кто сопротивлялся. Они будут думать, что могли сделать больше и т.д. Просто потому что в том месте, где располагается совесть, у них нет пустоты.

Третий аспект психологический – этот аспект, как и юридический, исходит извне. И этого психологического фактора не избежать ни тем, кто потакал, ни тем, кто сопротивлялся, ни тем, кто бездействовал. И есть все шансы на то, что этот фактор будет действовать еще 1-2 поколения. Вплоть до внуков.

Справедлив он или нет, особенно в отношении тех, кто сопротивлялся, в отношении детей и внуков – это второй вопрос. Просто он будет. Неизбежно.

У тех, кто сопротивлялся, будет моральное право сказать, в этом случае, что он делал, сохранять достоинство и не стыдиться своего языка или происхождения – их не выбирают. Выбирают поступки.

У тех, кто умеет владеть эмоциями, находится вне шаблонов и готов вникать в суть, этот психологический аспект восприятия коллективной ответственности будет ослаблен, контролируем. Эти люди смогут отделить поступки русских от их языка и происхождения. Но тех, кто умеет контролировать свой психологический ответ не так уж и много.

Поэтому надо быть готовыми к негативной реакции. И не стенать о несправедливости «коллективной ответственности». Просто потому что она возможна. Толпы, как правило, не разумны. Люди не любят обременять себя размышлениями.

Надо понимать, что навязывание коллективной ответственности ничем не отличается от навешивания иных ярлыков. По национальности (евреи, цыгане, чеченцы и т.д.). По социальному статусу (буржуи, пролетарии). По месту рождения (Кавказ, Африка). И эти люди, навешивающие те или иные ярлыки, ничем не отличаются от российских телепропагандистов и прочих токсичных личностей. Их надо избегать. Из гигиенических соображений.

При этом всегда будет некоторое количество людей, которые мыслят не штампами, которые оценивают других по их словам и поступкам, а не по языку и месту рождения.

А моральная ответственность все равно останется. И от этого никуда не деться, когда есть совесть.

Впрочем, «делай что должно и будь что будет».

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