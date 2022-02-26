Красавица дает отпор

Две недели назад военный преступник, а по совместительству Президент России Путин сказал: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". А красавица Украина терпеть не стала и эффективно дала отпор закомплексованному абьюзеру Путину.

Тысячи убитых российских военных, сотни единиц бронетехники, самолеты. Красавицу с джэвелином оказалось не так-то просто изнасиловать.

Европа и США наконец перестали лишь грозить пальчиком российскому гопнику, а начали поставлять вооружение и вводить санкции. И кремлевский насильник теперь объявлен изгоем – персональные санкции Великобритании, США, Канады и ЕС в отношении Путина говорят о том, что из легитимного президента он превратился с банального уголовника.

Но этого, конечно, мало. Европа должна немедленно прервать все торговые и финансовые контакты со страной агрессором Россией и ее пособником - Беларусью. Необходимо лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Нужно немедленно, на безвозмездных условиях или с отсрочкой платежа на 20-ть лет, начать крупномасштабные поставки современного летального вооружения, продовольствия, топлива и всего необходимого Украине.

Европа должна немедленно прекратить финансировать российскую армию, закупая у агрессора нефть, газ, электричество и другие товары. Впрочем, любой бизнесмен может прямо сегодня объявить эмбарго российским товарам, не дожидаясь команды правительства.

Самолеты и средства ПВО цивилизованных стран должны обеспечить Украине чистое небо, свободное от российских ракет, самолетов и вертолетов.

Все это будет стоить дешевле, чем попытки умиротворения агрессора.

У ЕС есть шанс расправиться с Путиным и Кремлем сейчас, не дожидаясь как в 20-м веке 60 млн погибших. Гитлера тоже умиротворяли, позволив скушать Австрию и Судеты. А потом пришла очередь Польши и всех остальных стран.

Хватит прятаться за бумажки. Если бумажка мешает спасти жизнь, то грош цена такой бумаге.

А потому, господа в НАТО, возьмите ручки и вычеркните на своих бумажках те слова, которые вам мешают немедленно принять Украину в НАТО. Агрессор больше всего боится этого, а не санкций и прочих гримас.

И, кстати, господа белорусы, а что делают российские войска на вашей земле? Не пора ли их прогнать? Разве не ваши деды были партизанами?

Что же касается российских солдат и офицеров на территории Украины, то вот им совет. Сдавайтесь в плен украинцам. В украинском плену кормят лучше, чем в российской армии, да и бьют меньше.

Лучше вернуться домой из плена, чем в гробу.

В современном прозрачном мире военным преступникам будет негде спрятаться. И когда украинцы прогонят захватчиков со своей земли, они будут преследовать, вылавливать, судить и уничтожать военных преступников так же как это делает Израиль с террористами и бывшими нацистами.

За 8 лет, Украина создала фантастически дееспособную армию. Украинские власти смело вооружили своих граждан. А это значит, что в российских захватчиков будет стрелять каждый куст, и из каждого окна в российский танк будет лететь бутылка с зажигательной смесью. Украинская «горилка» спалит средневековых фанатиков, напавших на свободу.

Украинцы у себя дома. И с партизанской войной вполне справятся. С российской армией воюет на ВСУ и Зеленский, а весь украинский народ.

Для огромного СССР Афганистан стал той костью, которой Советский Союз подавился и развалился. Для последнего осколка Российской Империи Украина станет куда большей проблемой, чем Афганистан для СССР. Последняя империя в истории человечества исчезнет. Ну, так давно пора.

Мир стал черно-белым. Любой человек, который заявляет, что он "вне политики", "не все так однозначно", "разберутся без нас", встает на сторону зла, поддерживая военные преступления Кремля.

Многим россиянам страшно выходить на антивоенные акции. Им вовсе не хочется провести ночь в автозаке или ОВД. Дома, конечно, легче и уютнее. Но, как говорил Дамблдор, настало время выбирать «выбирать между тем, что правильно, и тем, что легко».

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