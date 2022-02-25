Артемий Троицкий. Война пришла

Утром 24 февраля 2022 года мы все проснулись в другом мире. Маниакальный психопат Путин и его трусливая команда вернули планету - и Европу в первую очередь - на 80 лет назад, в 1939-1941 годы. Почему это произошло и как мы это допустили - отдельный большой разговор.

Тревожные сигналы были, начиная с Грузии-2008, серьёзные предупреждения поступали, но политики проявляли непростительную беспечность, а простых граждан беспокоили, как всегда, рост цен и вирусная пандемия. Дождались. И что теперь делать?

Во-первых, всемерная поддержка Украины - не только моральная, но и материальная. Лозунг "За вашу и нашу свободу!" актуален, как никогда. Все ответственные люди Европы должны понимать, что если наглого агрессора не остановить в Украине, беда будет грозить всем.

Во-вторых, популярное слово "санкции". Максимальные и тотальные: персональные - начиная, естественно, с Путина - экономические, финансовые, гуманитарные. Да, возможно придётся затянуть пояса и немножко помёрзнуть (хотя, слава богу, весна на пороге) - но это лучше, чем жить под страхом интервенции и оккупации.

В-третьих, полная изоляция стран-агрессоров, России и Беларуси от свободного мира. (Китай пусть сам решает). Вплоть до разрыва дипломатических отношений и исключения из ООН. Кажется, до цивилизованных мировых лидеров, наконец-то, дошло: диалог с Путиным и его шайкой абсолютно бессмысленен: их слова и заверения ничего не стоят. Только диктат, и только с позиции силы.

В-четвёртых, активные действия на фронтах "гибридной войны" - кибернетическом, энергетическом, информационном. Причём не только оборонительные, но и наступательные. В частности, эффективная блокировка российской пропаганды и фейк-информации, нейтрализация агентов влияния.

Мне очень жаль Россию, которую я люблю и которую теряю. Нет сомнений, что современный мир одолеет путинскую средневековую чуму, но хотелось бы меньшей кровью.

Если говорить конкретно об Эстонии, то, помимо общеевропейской и мировой повестки, хотел бы обратить внимание на несколько деталей.

1. Немедленное прекращение вещания российских пропагандистских телеканалов - и государственных, и "частных".

2. Принятие превентивных мер в отношении путинской "пятой колонны" в стране - и я имею в виду не болтливых скандальных депутатов, а реальных шпионов и диверсантов, которых, полагаю, достаточно много.

3. О мерах военного характера и говорить нечего. Особое внимание следует обратить, конечно, на приграничные территории. Там возможны не только провокации, но - со временем - и поток беженцев из обнищавшей "сверхдержавы".

Слава Украине! Elagu Eesti! Фашизм не пройдёт! Миру - мир!

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