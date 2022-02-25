Валерий Карбалевич. Лукашенко больше не влияет на эту ситуацию, он здесь не хозяин

Лукашенко потерял контроль над Беларусью, но пытается доказать обратное, - комментарий белорусского политического аналитика Валерия Карбалевича.

24 февраля Россия начала войну против Украины. Лукашенко отрицает участие Беларуси в конфликте.

Когда предполагаемая война не началась 16 февраля, российские и белорусские государственные СМИ много высмеивали ее. Мол, достоверна ли сейчас вся информация из США, можно ли доверять американской разведке, президенту Байдену и прочим. В свою очередь, в МИД России твердо заверили, что Россия не собирается нападать на Украину.

События 24 февраля расставили все по своим местам. Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не будет участвовать в войне, если на нее не нападут.

Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества 22 февраля, он сказал: "Помните: правительство и я, как президент, сделаем все, чтобы Беларусь стала мирным островком на этой сумасшедшей планете".

Словно в издевку (как издевательство) над проектом новой Конституции (в Беларуси уже идет досрочное голосование на референдуме) был добавлен пункт: «"Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории против других государств".

На этом фоне поступает все больше информации о том, что военное нападение на Украину идет и с территории Беларуси. Лукашенко заявил, что не исключает этого, но отрицал причастность белорусских военных.

Очень своеобразно из уст Лукашенко выглядит интерпретация всех последних событий.

Он говорит, что Путин рассказал ему о российской спецоперации на Донбассе - мол, остановить "геноцид" граждан, которые живут в в "ДНР" и "ЛНР".

Между тем российская атака происходит в том числе и вдали от Донбасса, на всей границе России и Украины и в глубине украинской территории. Речь идет о масштабной войне, а не локальной спецоперации.

И из выступления Путина следует, что Москва ставит задачу "демилитаризации и денационализации" Украины, а также "привлечь к ответственности" украинских руководителей. То есть речь идет об изменении государственного устройства Украины. Все это не похоже на локальную спецоперацию на Донбассе.

Всю ответственность за последствия войны Лукашенко перекладывает на Украину. И это выглядит очень странно. Например, он говорит, что белорусские военные накануне предупреждали украинцев о скором начале войны. Но какой же это секрет? Все мировые СМИ уже несколько месяцев говорят об угрозе войны.

Еще один тезис. Фактически Лукашенко обвиняет Киев в отказе капитулировать перед Россией. Мол, министру обороны Украины нужно было позвонить в Москву и согласиться на российские условия.

Все эти пассажи свидетельствуют о том, в какой растерянности пребывает Лукашенко. Его аргументация в пользу России кажется все более далекой от реальности.

Лукашенко заявил, что он сам попросил Путина, чтобы российские войска остались в Беларуси из-за угрозы со стороны Украины. Ведь было много комментариев, что Лукашенко больше не влияет на эту ситуацию, он здесь не хозяин, все решает Путин. Поэтому он стремится доказать, что все не так, ситуация под его контролем.

Получилось не очень убедительно. Ведь если руководитель государства просит ввести на его территорию иностранные войска для того, чтобы защититься от соседней страны, то каков результат 27-летней деятельности по построению белорусских Вооруженных Сил и национальной государственности?

В этом смысле очень интересен сюжет, когда Лукашенко признает, что российские военные используют территорию Беларуси для нападения на Украину. И сам Лукашенко, по его же словам, узнал об этом из СМИ. Вот так хозяин, всемогущий диктатор Беларуси! Получается, что страна превратилась в проходной двор для россиян? Какой-то генерал творит здесь что хочет, даже не предупредив Лукашенко.

Если Лукашенко пытается как-то выкрутиться из неприятной ситуации, он обязательно проговорится.

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