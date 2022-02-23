Виктор Воронцов. Почему я двумя руками за всеобщий призыв в армию, в том числе и девушек

Меня призвали в Советскую Армию в 1984 году, после того, как я окончил первый курс института. Сомнений "идти или не идти в армию" у сына военного не было. Призвали в Ракетные войска стратегического назначения. После пяти месяцев обучения в учебном центре я прибыл в военную часть в закрытом городке Бологое-4.

Привезли нас ночью, легли спать, наутро я проснулся и обнаружил, что деньги из кармана гимнастерки украли, украли комсомольский значок и знак специалиста. Пошли утром на завтрак, но поесть не получилось - как молодой я должен был накладывать еду всем за столом, пока я это делал, закончилось время завтрака.

Вечером после отбоя, когда все офицеры ушли из казармы, молодых подняли, завели в туалет и били. Били аккуратно, потому что два месяца назад одного ударили неаккуратно, разбили губу так, что пришлось везти в больницу. Тот, кто ударил, попал под суд и отправился на два года в дисциплинарный батальон - тюрьму для военных на Крайнем Севере.

Viktor Voroncov sovietinėje armijoje Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Напротив нашей казармы стояла четырехэтажная казарма. Так как штор и жалюзи не было, нам было прекрасно видно все, что там происходит. На первом этаже была хозрота – пекари, работники столовой, свинарника, прачечной. В основном это были представители Кавказа и там били постоянно, неаккуратно и не скрываясь. На оставшихся трех этажах были караульные роты. Они сутки через двое ходили в караул с боевыми патронами и там дедовщины не было, потому что легко можно было получить пулю в лоб. Нам автоматы с патронами давали раз в год, хозроте оружия не давали вообще.

Самым сильным впечатлением за два года службы был момент, когда моего друга перед всем строем роты разжаловали из сержантов в рядовые. Он стоял перед строем, офицер подошел к нему и сорвал сержантские лычки. Здоровый парень плакал перед строем таких же здоровых парней. Его разжаловали за то, что он напился одеколона во время боевого дежурства и был не в состоянии принимать телеграммы (по специальности он был телеграфистом засекреченной связи). Самым сильным разочарованием было то, что некоторые офицеры поддерживали дедовщину, потому что так легче было управлять солдатами.

Viktor Voroncov sovietinėje armijoje Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Самое удивительное, что у меня не осталось от армии какого-то жестокого негатива. Даже не понимаю, почему так произошло, но, несмотря на все испытания за гранью уголовного кодекса, я признаюсь себе, что именно армия сделала из меня того человека, которым я являюсь сейчас. Армия закалила, сделала меня командным игроком, заставила ставить интересы многих выше интересов своих, дала первые уроки психологии, даже умению манипулировать я научился в армии. Армия дала мне навыки жизни в коллективе, и во многом благодаря этим навыкам я достиг то, что имею сейчас. Именно поэтому я двумя руками за всеобщий призыв в армии, в том числе и девушек.

Viktor Voroncov sovietinėje armijoje Foto: Asmeninio albumo nuotr.

"Мы ничего стране не должны, поэтому в армию не пойдем, а поедем на заработки в Англию". Это утверждение является самым распространенным оправданием нежелания идти на службу по призыву. Причем, чаще всего его используют молодые люди, с трудом окончившие школу. Кроме очевидного факта, что государство дало им возможность ходить в детские сады, учиться в школе, лечило их все это время, современное поколение имеет настолько скудную память, что забыло о двух глобальных достижениях, за которые они должны государству до гробовой доски.

1) Это то, что последние выстрелы войны на территории Литвы прозвучали в 1991 году. Не было на территории страны взрывов, бомбежек, беженцев, разрушений и прочих кошмаров, которые произошли и происходят до сих пор на постсоветском пространстве. Не было арестов, ссыльных, депортаций. Ужас всего этого помнят те, кому за 30, поэтому они и ценят сегодняшнюю спокойную жизнь. Может быть поэтому, патриотов значительно больше среди людей среднего и старшего возраста, которые ценят то, что они имеют сейчас.

2) Возможность уехать на заработки в Англию и Швецию тоже дало государство, которое в ранние девяностые выбрало определенный путь развития страны, следовало по нему и в результат привело страну к членству в НАТО и ЕС.

Теперь о том, почему обязательный призыв в армию я считаю положительным как для граждан страны, так и для страны в целом. С приходом капитализма в Литву, к сожалению, переход от учебы в школе к самостоятельной жизни для молодежи стал чересчур коротким и слишком разительным. Здесь есть две причины – во-первых, у родителей мало времени на воспитание и контроль детей из-за того, что они вынуждены много времени уделять работе и заработку денег.



Во-вторых, государство еще не создало систему социальной поддержки молодежи в этот период. Обе эти причины временные - в обозримом будущем с укреплением государства и повышением материального уровня жизни они будут решены. Желающим пробурчать про 30 лет независимости, хочу напомнить, что становление социально ориентированного общества занимает намного более 30 лет, а вот прогресс в улучшении жизни в Литве после вступления в ЕС виден невооруженным взглядом.

Вот одной из главных причин, по которой стране нужен обязательный призыв на военную службу, я считаю помощь молодежи в этот переходный период. Плюсы призыва:

Молодой человек получает в первую очередь навыки общения в коллективе с людьми разных национальностей, вероисповедования, разного уровня образования, понимает, что во многих случаях слово "надо" превалирует над словом "хочу". Армия вбивает в голову факт, что для достижения своей цели надо трудиться, а награды не падают с неба.

Lithuanian troops exercise in Rukla Foto: J.Butkutės nuotr.

Армия - это и социальный миксер, в котором смешиваются люди разных социальных слоев. Для цементирования общества очень важны связи между слоями фермеров, рабочих, интеллигенции, которые создаются в воинском коллективе, когда рядом с выпускником школы из Дзукии служит солдат, окончивший университет в Англии. Это одна из самых важных функций армии, потому что сейчас невооруженным глазом видна тенденция расслоения общества и обрыв связей между группами разного образовательного уровня.

- Новая специальность, новые знания, новые навыки, которые могут пригодиться в будущей жизни и, возможно, стать началом карьеры. Возможность перехода на профессиональную воинскую службу, если ты понял, что это твоя профессия.

- Стремление к карьерному росту, понимание, что, приложив больше усилий, ты можешь добиться большего, чем другие.

- Армия учит преодолевать трудности, не ломаться, не линять в кусты, а делать то, что нужно стиснув зубы. Учит быть частью команды, коллектива, когда твои интересы ничто, по сравнению с интересами взвода, роты.

- Армия учит тебя патриотизму. Каждый гражданин Литвы должен быть ее патриотом – это аксиома. Не спрашивай, что тебе дала твоя страна, спрашивай, что ты можешь дать своей стране.

- В армии ты получаешь второго отца - командира, который имеет огромный опыт воспитания молодежи, жесткого, требовательного, но в то же время человека, который желает тебе только добра и приоритетом которого является твоя безопасность.

- Молодежь становится здоровее, крепче физически. Именно в самый критический период получения свободы от родителей, человек получает первое чувство кайфа от физических занятий, растущих мышц, лучших результатов в физподготовке, а не от дешевого пива с чипсами на диване. Что и говорить, для многих призывников армия – это и возможность есть досыта, получить медицинскую помощь. Для многих – возможность вырваться из круга своего не самого приятного общения и не стать алкоголиком и наркоманом.

- Изучение иностранного языка во время международных учений. Безусловно, нельзя выучить язык за 2-3 дня, но мотивацию к изучению языка за такое время получить можно. Особенно, если ты видишь, что твой сверстник из Дании говорит на английском языке, а ты – нет.

- Для многих призывников из сельской местности это возможность увидеть, что Литва – это не только твой родной хутор, но и Клайпеда, Вильнюс, море. И обратное – для жителей городов осознать, что Литва это и небольшие деревни со своим укладом, в которых живут такие же, как они сами, люди.

- Определенный финансовый трамплин, создаваемый выплатами за службу по призыву. Человек, никогда до этого не имевший на руках больше 10 евро, получает сумму, которая дает ему возможность начать воплощать свой жизненный план, хотя бы на несколько месяцев дает возможность не думать о текущих расходах.

И самое главное - армия учит тебя жить, заменяет тебе родителей на несколько месяцев, и всегда говорит тебе жесткую правду:

- без тяжелого труда не будет результата, от проблем убежать нельзя, их надо решать;

- живешь/работаешь/служишь в коллективе – будь частью коллектива, уважай интересы других – тогда и тебя будут уважать;

- в жизни всегда есть начальник, командир, чей приказ обязателен;

- хочешь сам быть командиром - будь готов принять на себя и огромную ответственность не только за себя, но и за подчиненных.

А видящим в армейской службе только грязь, у меня вопрос – кто идет туда служить? Инопланетяне? Или ребята, живущие в соседнем доме? Наивно думать, что поменяв костюм Adidas на военную форму, люди сразу становятся розовыми эльфами.

Призывники – это срез нашего общества со всеми его проблемами. И задача армии – сделать молодежь лучше, научить не мусорить, заниматься спортом, а не пить. И армия со своими задачами справляется. Нельзя вырывать отдельный факт или фото и возводить в статус "такое там творится всегда".

Когда вы читаете, что в армии отравились три человека, подумайте о том, что этот факт быстро выявили, людей поместили в стационар, вылечили. И подумайте сколько молодых людей точно за это же время разбились пьяные на дорогах, стали наркоманами, по-другому сломали свою жизнь просто потому, что их не научили жить правильно.

В качестве комментариев к организации призыва, конечно, хотелось бы видеть призыв сразу же после окончания школы, полную открытость данных о службе детей госслужащих и политиков, как сейчас происходит с их декларациями о доходах, и какие-то льготы для прошедших службу про призыву.

Для меня примером организации службы по призыву является Армия Обороны Израиля. Они просто не могут существовать по-другому – Израиль со всех сторон окружён врагами, которые ведут против него войну не только конвенциальную, но и несколько видов гибридных. И не надо Литве прятать голову в песок – мы тоже окружены врагами, которые ведут против нас войну. Сейчас это война торговая, психологическая, пропагандистская, гибридная война с использованием мигрантов как орудия ослабления и раскола общества. Завтра это может стать войной с реальными выстрелами и жертвами. От сплоченности общества зависит наше выживание как народа, как части европейской цивилизации. И именно армия, именно воинская служба по призыву и является тем цементом, который скрепляет общество.





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