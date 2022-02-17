Большая война, или "великое стояние". К чему готовится Украина?

16 февраля было "назначено" датой российского вторжения в Украину. Ни один официальный источник не называл точного времени возможной атаки. Дату опубликовал ряд немецких изданий: в первую очередь Spieglel и Bild. Дальше всех в своих прогнозах пошел британский таблоид The Sun: там написали, что война начнется 16 февраля в час ночи по лондонскому (три часа ночи по киевскому) времени. В каждом из этих случаев журналисты ссылались на анонимные источники в американских спецслужбах.

Официальные лица США избегали такой конкретики, их месседж остается неизменным: Россия в любой момент может начать наступление на Украину. Об этом говорит сам Джо Байден и американские дипломаты, вторит им НАТО, согласен с ними и Владимир Зеленский, его риторика такова: мы восемь лет ощущаем эту угрозу и должны быть ежедневно готовыми к отражению атаки. Скопление 147-тысячной армии, концентрация наступательных вооружений, боевой авиации, почти полная блокада украинских морских портов. Разворачивание войск на огромном фронте от Крыма до Западной Беларуси - это более чем серьезный довод в пользу того, что Москва открыто угрожает Украине.

Когда западные СМИ, преимущественно таблоиды, публиковали "точное время вторжения", в украинских соцсетях появился мем "скиньте кто-нибудь график вторжений на весь 2022-й". В нем отражено массовое отношение к "войне по распорядку".

Многим западным журналистам непонятно украинское спокойствие, отсутствие большой паники и массового бегства из страны. Даже в прифронтовых городах жизнь идет своим чередом. Ситуация, с которой мы столкнулись сегодня, далеко не первая за последние восемь лет. За это время во многих украинских семьях выработался своего рода иммунитет, а на случай обострения предусмотрен план действий. Те, кто счел, что жить в Украине опасно, эмигрировали еще в 2014-2015 гг. Те, кто остались, приняли "израильскую модель", когда большая часть страны живет вполне мирно, но осознает постоянную угрозу вражеских атак. С тех пор, как западные дипмиссии стали переносить свои офисы во Львов, за ними последовал ряд граждан, преимущественно сотрудников транснациональных корпораций, которым "релокейт" оплачивает компания. Некоторые люди делают это по собственному почину, как результат цены на недвижимость во Львове взлетели. Но все это не носит массовый характер: дороги свободны, на западной границе нет больших очередей, нет их и в супермаркетах.

Курс доллара и евро ползет вверх, но пока не критическими темпами: перед обострением на российской границе за доллар давали 27 гривен, сейчас около 28,5.

Наметились некоторые трудности в воздушном сообщении, с подачи пророссийских СМИ появилась информация о "закрытии воздушного пространства", на самом деле полеты в Украину прекратила лишь нидерландская KLM, ряд авиакомпаний вывели свои взятые в лизинг самолеты, но в целом ситуация нормальная: большинство перевозчиков осуществляют рейсы в украинские аэропорты. На случай отказа страховых компаний покрывать полеты в Украину, Киев сформировал фонд в полмиллиарда евро (16,6 млрд. грн) для страховых выплат авиакомпаниям.

Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. На телевидении прошел большой телевизионный марафон, в некотором смысле беспрецедентный: в коллаборацию включились как оппозиционные, так и провластные телеканалы. В нем приняли участие многие политики и общественные деятели. В школах провели уроки патриотического воспитания и информационной грамотности. Некоторые критики увидели в этих мероприятиях принудиловку и "совок", но молчание бездействие власти в нынешней ситуации тоже вряд ли можно было назвать адекватной реакцией.

Но за праздниками никто не забывает о боевой готовности. Прежде всего в армии: здесь отменены отпуска, подразделения либо несут службу на фронте, либо принимают участие в учениях, в том числе в "Метели 2022" близ белорусской границы. На предприятиях проводятся тренировки по гражданской обороне, разворачивается, хотя и не без проблем (не хватает готовых для эксплуатации помещений) территориальная оборона. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, каждый день в тероборону записывается по 100 киевских добровольцев.

Согласно последним социологическим опросам, 57% взрослых украинцев готовы оказывать сопротивление в случае полномасштабного российского вторжения.

Канун "рокового" 16 февраля отметился несколькими знаковыми событиями. 13 февраля издание "Украинская правда" опубликовала данные о бизнесменах и политиках, покинувших страну. Список внушительный: практически все лидеры национального списка Forbes (за исключением лидера оппозиции Петра Порошенко и Игоря Коломойского, против которого возбуждены уголовные дела в США) вылетели чартерными рейсами на Европу. Это возмутило многих, в том числе Владимира Зеленского, который не стеснялся в выражениях: "Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно Родина, а для кого – просто площадка для денег".

Ради справедливости стоит отметить, что многие влиятельные украинские бизнесмены - люди непубличные и сложно сказать, где они больше проводят времени: в Украине или на своих испанских, швейцарских и английских виллах. А вот что касается более публичных, то расследование "Украинской правды" стало неприятным сюрпризом. Так олигарх №1 Ринат Ахметов и его бизнес-партнер и спонсор Украинской православной церкви (Московского патриархата) Вадим Новинский показательно прервали свои зарубежные турне и в День единения приехали в прифронтовой Мариуполь (здешние меткомбинаты - основа бизнес-империи Ахметова).

По состоянию на 14 февраля в стране не оказалось 23 депутатов Верховной Рады. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Алексей Данилов. Почти половина из отсутствующих - представители пророссийской силы "Оппозиционная платформа "За жизнь"(ОПЗЖ). По иронии судьбы лишь один из них выехал автомобилем в Беларусь, все остальные - в страны Западной Европы и Израиль. Выехали и депутаты из правящей партии "Слуга народа", география их поездок скорее указывает на желание отпраздновать День влюбленных в теплых арабских странах. Всем "парламентским эмигрантам" было приказано вернуться в Украину в течение 24 часов. Публично отказался лишь одиозный Илья Кива (ОПЗЖ), заявивший, что покинул страну из-за "политического преследования".

С российской стороны был предпринят ряд заметных жестов. Заявления об отводе войск, прозвучавшие 15 февраля, пока не подтверждены независимыми источниками. Обращение Думы к Путину о признании "ЛНР" и "ДНР", - наиболее заметный шаг. Президент РФ пока не спешит ставить точку в этой истории, ссылаясь на Минские соглашения, настаивая на прямом диалоге Киева с сепаратистами.

Донбасс остается наиболее горячей точкой, где война может вспыхнуть с новой силой. Сейчас на линии столкновения случается по нескольку непродолжительных обстрелов в день. Но признание "ЛНР"-"ДНР" станет серьезным поводом для эскалации конфликта. Это, во-первых, даст России возможность легализовать свое военное присутствие на Донбассе и открыто поставлять туда оружие. Во-вторых, подержанные Кремлем самопровозглашенные республики могут предъявить Киеву территориальные претензии: по мнению лидеров сепаратистов, их республики - это Донецкая и Луганская области в границах 2014-го. "Освобождение" подконтрольного Киеву Донбасса - это серьезный casus belli, который может использовать Кремль.

Российская пропаганда тем временем продолжает запугивать вероятностью наступления со стороны Украины. Это является еще одним аргументом в пользу того, что если в ближайшее время и случится вооруженный конфликт высокой интенсивности, то на донецком фронте - РФ может имитировать тут "украинскую агрессию" и использовать ее как повод к войне.

Если где-то и наблюдается определенная разрядка, то в украинско-белорусских отношениях. Заметно смягчилась риторика Александра Лукашенко по отношению к Украине. Страны договорились о присутствии военных атташе на учениях, которые сейчас проводятся. Но все же о полноценной деэскалации можно будет говорить, когда страну покинут российские войска - в Минске обещают, что по окончании учений, то есть 20 февраля.

Если Россия не совершила вторжения, это не означает, что она отказалась от других методов ведения гибридной войны. Вечером 15 февраля на сайты украинских силовых ведомств и сервисы государственных банков была совершена массовая кибератака. Как сообщил министр культуры и информации Украины Александр Ткаченко, с начала февраля было зафиксировано 60 дезинформационных атак. Направлены они были прежде всего на дискредитацию отношений с Западом. Особый вид ведения информационной войны обнаружили журналисты украинского издания Texty: в качестве хакерского полигона Россия начала использовать Армению - именно оттуда администрируется сеть украинских псевдопатриотических пабликов, которые распространяют с одной стороны паникерские посты об уже начавшемся вторжении, с другой - шапкозакидательские месседжи о том, что "Путин уже проиграл", "военные взбунтовались против Путина". Цель таких информационных спецопераций: убедить людей в том, что угрозы не существует, никаких усилий предпринимать не надо, все уже решилось в пользу Украины…

Большинство украинских оборонных экспертов сходятся во мнении, что на одновременное вторжение с трех сторон (такие карты публикуют британские таблоиды) Россия сейчас не готова. Обострение на Донбассе рассматривается как наибольший риск.

Если же применить историческую аналогию, то нынешние события на российско-украинской границе в какой-то степени напоминают Великое стояние на реке Угре 1480 г, когда ордынский хан и московский князь стянули значительные силы для решающей битвы, но после ряда локальных столкновений обе армии отступили. Украине отступать некуда, а вот Путин может повести себя, как хан Ахмат, избежавший генерального сражения. В официальной российской историографии стояние на Угре трактуют как конец монголо-татарского ига, однако опустошительные походы татар на Москву длились еще 100 лет после "стояния". Если данные об отводе российских войск подтвердятся, это будет лишь временная деэскалация: Москва может спустя некоторое время начать очередные учения возле украинской границы и возобновить свой шантаж в сфере европейской безопасности.

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