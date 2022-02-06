Инфляция. При чем здесь минималка?

Как и следовало ожидать, увеличение минималки привело лишь к повышению цен. Что именно это и случиться в статье на Delfi давно предупреждали: "повышение минимальной зарплаты в реальности делает беднее значительное количество жителей страны и никого не делает богаче". Почему же это происходит?

Повышение минималки в первую очередь означает повышение зарплат в бюджетном секторе: чиновники, учителя, полиция, армия, врачи и т.д. При этом увеличение зарплаты никак не связано с повышением производительности. Т.е. результат труда остался прежним, а платить за тот же самый труд стали больше. Без каких-либо экономических обоснований и причин.

Получив больше, не затратив больше сил, люди создали дополнительный спрос в магазинах. Товары стали раскупать лучше – продавцы повысили цены.

Но дело далеко не только в этом.

Продавцы-то тоже должны были начать платить больше. Изменение минималки – это же закон. А на каждые 10 евро прибавки нужно заплатить еще и 5 евро налогов. Итого труд сотрудников стал обходиться бизнесу дороже.

Оплата труда – это одна из составляющих частей себестоимости. А цена продукта – это, если грубо, себестоимость плюс прибыль. И если растет себестоимость, то неизбежно вырастет и конечная цена продукта.

Следует также помнить, что в себестоимость «зашита» не только зарплата сотрудников данного предприятия, но и зарплаты всех смежников. Ведь все, от электросетей до водопроводчиков, от складов до логистических кампаний обязаны повысить зарплату сотрудникам. А значит и стоимость своих товаров и услуг.

В итоге возник снежный ком повышения цен. И если раньше это тоже наблюдалось при каждом повышении минималки, но было не столь критично, то теперь реальный спад производства товаров и услуг в эпидемию и рост цен на энергоносители на рынке суммировались с повышением минималки, что и это привело к двузначной инфляции. А ряд продуктов подорожал вообще почти вдвое.

А нам говорят, что во всем виноваты только цены на газ. Цены на энергоносители, конечно, тоже вносят свой вклад, но он не столь велик, как нам рассказывают.

Если все еще непонятно почему, то разберем ситуацию на упрощенном примере гипотетического бизнеса по производству гвоздей.

Допустим раньше, чтобы сделать и продать 100 гвоздей, надо было потратить 100 евро. Потому что надо было заплатить рабочему 20 евро. Плюс 10 евро налогов на его заработную плату. Плюс 50 евро за железо, доставку и продажу готовых гвоздей. И в эти цены входит сам металл, зарплата металлурга, водителя и продавца. По 10 евро каждому, плюс 5 евро налогов. Само железо плюс коммунальные расходы и прочее примем совокупно за 5 евро. Хотя и в этих 5 евро есть «зарплатная составляющая». И еще в стоимость гвоздей входит 20 евро на НДС.

Директора завода «гвоздей» в этом примере «оставляем» без зарплаты, иные платежи и расходы не учитываем, как будто они равны нулю, хотя это не так. Но пока забудем про директора и прочее, несмотря на то, что все это тоже изменились при увеличения минималки. Всю ситуацию намеренно упрощаем, чтобы не путаться в цифрах, расчетах всех параметров и долях десятичных дробей. Оставим это мучение бухгалтеру, которого в этом примере мы тоже, кстати, «лишили» зарплаты.

Посмотрим теперь на то, что произошло с ценой из-за увеличения минимальной зарплаты рабочего, металлурга, водителя и продавца. Для простоты скажем, что минималка была 10 евро, а теперь ее подняли до 12 евро.

В итоге гвозди подорожали для конечного покупателя на 15 евро, т.е. увеличение минималки на 2 евро привело к тому, что гвозди подорожали на 15% и стали стоить 115 евро. Те же самые гвозди. Даже больше чем 115 евро, если учесть то, как рассчитывается НДС.

При этом прибыль предприятия, зарплата директора и бухгалтера не изменилась ни на один цент. При этом не был учтен рост зарплат, а значит и цен на автозаправке, в электросетях и т.д. Все это в данном примере по нулям. Т.е. реальная, а не гипотетическая ситуация много хуже.

Откуда же появился рост в 15 евро? Все просто. Раньше работник (точнее работники, конечно) получал 20 евро за изготовление 100 гвоздей. Но правительство приказало отныне платить по 24 евро, подняв минималку. А производительность труда осталась прежней. 101-й гвоздь не появился. Но зато если раньше налогов на зарплату надо было заплатить 10 евро, то после повышения минималки уже 12 евро. Себестоимость гвоздей выросла в итоге на 6 евро. Но ведь и металл для гвоздей подорожал за счет повышения минималки у металлурга. Было 10 евро зарплаты плюс 5 – налоги. Стало 12 – зарплата и 6 евро – налоги. Итого плюс 3 евро к «старой» стоимости металла для 100 гвоздей. И 100 гвоздей, покидая ворота завода, уже стоили на 9 евро дороже, чем раньше. Потом их вез водитель и продавал продавец. К окончательной цене добавилось еще 3 плюс 3 евро.

Результат можем воочию наблюдать в любом магазине.

Такова цена популизма.

Если вы радовались подарку консерваторов в виде повышения минималки, то теперь пришел час расплаты. Бесплатные шоу популисты не устраивают.

Что же теперь делать?

На самом деле, у правительства, как и у Центробанка есть, по сути, один более-менее надежный и универсальный способ воздействия на цены. Повышение или понижение ставки. У Центробанка – резервной, у правительства – налоговой.

Давайте на примере гвоздей посмотрим, как это может выглядеть.

Например, уменьшим налоги на фонд заработной платы (СОДРУ и Больничную кассу). Вы же не возражаете? Вы же не надеетесь, что ваши ежемесячные отчисления в полной мере вернуться к вам в виде медицинской помощи или пенсии? Вы же понимаете, что эти деньги используются неэффективно и за их счет кормится армия чиновников той же СОДРы и Больничной кассы. Если понимаете и не возражаете, то сократим эти отчисления вдвое. В итоге, при сохранившейся повышенной минималке, стоимость 100 гвоздей уменьшится со 115-ти до 110 евро. Минус почти 5%. На самом деле больше, если вспомнить про зарплаты, которые мы не учитывали в этом примере.

А теперь изменим НДС, который сейчас составляет на гвозди 21%. Снизим НДС до 10%. И вуаля, гвозди подешевели! До повышения минималки они стоили 100 евро. А при сохранении повышенной минималки, но приведенных к разумному значению налогах, они стали стоить 99 евро!

Заметим, что инфляция в 2021 году составила 10,7%. И мы только что доказали на примере, что снижение вдвое отчислений с заработной платы и уменьшение НДС до 10% на товары и услуги вполне может справиться с выросшими ценами, восстановив покупательную способность жителей Литвы.

Разумеется, это упрощенный пример. В реальности, если учесть все изменения, которые произойдут при снижении налогов на заработную плату и НДС вдвое, то получится еще более радостная картина.

И тогда действительно можно будет говорить о государстве всеобщего благосостояния, а не тратить время на обсуждение, кому и на каких условиях выдать компенсацию или очередную социально-материальную помощь.

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