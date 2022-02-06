Йонас Милюковас. Хроники омикрона

Сейчас в Литве фиксируемая заболеваемость коронавирусной инфекцией составляет 4275,3 случаев на 100 000 жителей. Переведем эти цифры на человеческий язык. 4000 диагностированных случаев на 100 тысяч жителей говорят о том, что коронавирус обнаружен у каждого 25-го жителя Литвы.

Если учесть, что не все заболевшие жители тестируются, и что некоторые жители не сообщают о результатах своего теста, то можно говорить о том, что эта цифра гораздо больше. Мэр Вильнюса считает, что реальная цифра в 3-4 раза выше.

Если опять же перевести эти цифры в понятные примеры, то по официальным данным в каждом школьном классе может быть один инфицированный коронавирусом, а по оценке мэра инфицированным может быть каждый из шести или восьми ваших знакомых.

В действительности, конечно, все немножко не так. Инфекция локализуется большими и малыми очагами. Но даже в этом случае, если вы живете в многоквартирном доме, то в вашем подъезде с очень высокой вероятностью одна или несколько семей болеют КОВИДом. А уж сколько инфицированных проходит мимо вас в магазине или на работе…

Но карантин в садах и школах до сих пор не введен. А если где-то и введен, то весьма избирательно, оставляя младших и самых старших школьников в классах. Вероятно это сделано для того, чтобы инфекция и впредь распространялась достаточно энергично.

А между тем мировая статистика заболеваемости говорит о том, что КОВИД, вызванный омикроном, весьма помолодел. И в больнице, и реанимации все чаще оказываются дети детсадовского и школьного возраста. В Литве уже сейчас треть всех заболевших - это школьники от 7 до 18 лет.

И это еще не все плохие новости.

По последним данным ученых из Дании, омикрон «разделился» на два новых штамма ВА1 и ВА2. И самое плохое в этой новости то, что уже отмечены случаи, когда люди, переболевшие омикроном ВА1, заражаются и заболевают снова уже омикроном ВА2.

Кроме повторных инфицирований, разновидность омикрона ВА2 отличает от ВА1 еще большая заразность.

При этом повышенная заразность штамма омикрон связана не только с его способностью уклоняться от иммунитета, полученного после предыдущего заболевания или прививок. Омикрон оказывается более «живуч» во внешней среде. А это значит, что обработка рук и санитайзеры снова становятся весьма актуальны.

Еще одна плохая новость состоит в том, что после заболевания КОВИДом увеличивается количество больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца (ИБС). И эти новые больные вовсе не пожилые люди, а люди вполне молодые и в прошлом трудоспособные. И это та проблема, которая очень скоро потребует дополнительных расходов от Больничной кассы.

Хотя этой проблемы можно было бы легко избежать, вовремя объявив карантин и запретив массовые мероприятия.

Не стоит забывать и о постковидном синдроме, при котором гипертония, одышка и слабость сохраняются у 20% выздоровевших от КОВИДа пациентов как минимум в течение 6 месяцев. А это значит, что их работоспособность на протяжении полугода и более будет резко снижена.

В результате постковидных проблем они не смогут работать в полную силу. В итоге бюджет получит меньше доходов, а Больничная касса – больше расходов.

Но сиюминутный страх потери и так невысокого рейтинга, как и сиюминутное желание не снижать поток налоговых платежей, мешают правящим последовать примеру правительства Сквернялиса и ввести, наконец, карантин, а теперь, похоже и локдаун, с учетом зашкаливающей заболеваемости.

Значит, расплата наступит потом. И как бы она не оказалась выше, чем цена месячного локдауна.

Смена волны омикрон ВА1 на волну омикрон ВА2 в Дании и повторная заболеваемость должны насторожить правительство, рассчитывавшее перетерпеть текущую волну заболеваемости. Есть очень высокий риск того, что волна ВА1 плавно перетечет в волну ВА2. И кто тогда будет работать? Хотя бы мусор убирать?

По данным литовских врачей, почти у 9% переболевших КОВИДом формируется постковидный синдром. А с учетом отсутствия полноценного карантина и фактического следования «шведской модели», можно ожидать, что весьма скоро постковидным синдромом будет страдать каждый десятый житель Литвы.

При этом «чаще всего постковидный синдром развивается у тех пациентов, которые болели легкой формой коронавируса или болезнь была средней степени тяжести», и которые «оценивали свое здоровье до болезни как хорошее или очень хорошее», - отмечает профессор Каунасской клиники Раймондас Кубилюс, - «90% пациентов с постковидным синдромом – женщины … 40-60 лет».

Среди симптомов постковидного синдрома: физическая слабость, одышка, перебои в работе сердца, повышение давления, головная боль, головокружение, мигрирующая боль, выпадение волос, ослабление когнитивных функций – пациенты отмечают ухудшение памяти, им сложнее концентрироваться при выполнении рутинной работы, у некоторых не восстанавливается обоняние, ощущение вкуса. И такие остаточные признаки болезни могут наблюдаться в течение 6 месяцев и дольше.

Но есть и хорошие новости.

Ученые из ЮАР и Италии проанализировали, как действует на омикрон T-клеточный иммунитет, приобретенный после болезни или вакцинации. Дело в том, что после прививки или реального заболевания в организме вырабатывается не только антительная защита, уровень которой можно проверить рутинным лабораторным исследованием, но и другие защитные механизмы.

И хотя речь идет пока о довольно предварительных данных, они внушают надежду и увеличивают уверенность в надежности имеющихся вакцин. Дело в том, что так называемый Т-клеточный иммунитет, сформированный к другим штаммам коронавируса после прививки или болезни, оказался на 70–80% эффективен и в отношении омикрона.

Таким образом можно сделать следующие выводы.

Не смотря на снижение антительного поствакцинального иммунитета, вакцинация от коронавируса снижает вероятность серьезных проблем для здоровья при встрече с омикроном.

Если мы хотим сохранить здоровье наших детей, то нужно вводить во всех школах и детских садах полноценный карантин.

Если мы хотим сохранить работоспособность и здоровье жителей Литвы, то нужно вводить полный запрет на массовые мероприятия и переводить как можно больше работников на удаленку.

Омикрон лучше предыдущих штаммов «выживает» на поверхностях во внешней среде. Таким образом, если не обрабатывать руки санитайзерами, то им можно заразиться не только после контакта с больным человеком, но и прикоснувшись к инфицированной поверхности и перенеся вирус с этой поверхности в свой организм, почесав нос.

Объявление месячного локдауна по образцу весны 2020 года становится очевидной необходимостью.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!