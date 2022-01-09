Каспарас Урбонайтис. Сакральность гражданства

Когда-то, при создании империи, одной из тактик Александра Македонского было заключение союзнических соглашений с племенами и народами, находящимися под управлением или гнетом чуждых этим народам правителей. И эта тактика была успешной. Порабощенные народы с радостью вступали в армию Александра. Именно это помогло Александру победить могущественную Персидскую империю, поработившую почти 30 различных племен и народов.

Однако когда Ганнибал попытался воспроизвести эту тактику и завоевать Рим, то потерпел неудачу. И дело было вовсе не в военном превосходстве Римлян или гении римских полководцев. До поры до времени, Ганнибал весьма успешно крушил профессиональные римские легионы и обращал в бегство римских полководцев. Споткнулся Ганнибал вовсе не о мечи или копья римских воинов. Он споткнулся о весьма абстрактное понятие гражданства.

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Дело в том, что Рим, в отличие от Персии, щедро раздавал гражданство любым покоренным им племенам и народам. Более того, все эти новоиспеченные граждане получали все те же права, какие имели и потомственные римские граждане.

При этом Рим не требовал от новоиспеченных граждан клятв, жертвоприношений, целования знамени, знания латинского языка или сдачи экзаменов для получения гражданства. Все, что требовал Рим от желающих стать гражданами – обязательства платить налоги.

В итоге, покоренные народы очень скоро начинали считать Рим своей родиной, которую они готовы были защищать, в том числе и от Ганнибала.

И Ганнибал не нашел союзников там, где рассчитывал. Эти люди и народы разных племен, национальностей, религий и говорящие на разных языках, были уже не покоренными Римом народами, а гражданами этого самого Рима. Со всеми правами, обязанностями и готовностью защищать Рим от вражеских войск. В том числе и от войска Ганнибала. Именно это – простое римское гражданство – привело Ганнибала к поражению в Пунической войне. Институт римского гражданства, а не легионы Сципиона привели Рим к победе над Карфагеном.

К чему такое длинное предисловие? Все дело в том, что на сегодняшний день институт гражданства, с одной стороны, потерял свою сакральность – множество стран, начиная от маленького, находящегося в стадии перманентной войны, Израиля и до мощнейших Соединенных Штатов Америки, допускают наличие второго (и даже множественного) гражданства для жителей своих стран. Быть гражданином "этой" и "какой-то другой" страны допустимо в Норвегии, Италии, Испании, ряде стран Карибского бассейна и других.

С другой стороны, сакральность гражданства для самосознания людей не слишком изменилась со времен античности. И это одна из причин, почему Литва частично легализовала двойное гражданство, но только для литовцев, живущих в других странах или уже имеющих гражданство других стран.

А между тем в самой Литве есть несколько десятков тысяч постоянных жителей, которые являются гражданами других стран, и были бы рады получить и литовское гражданство, но без потери гражданства "по рождению". Хотя бы для того, чтобы иметь возможность навещать друзей, родственников и могилы предков в странах происхождения без каких-либо визовых ограничений и препонов.

Если бы литовское законодательство позволяло своим постоянным жителям, гражданам других стран, получать литовское гражданство без отказа от гражданства предыдущего, то Литва получила бы не только новых граждан, готовых защищать ее, как Рим от Ганнибала, но и стала бы крайне привлекательной страной для иммигрантов-инвесторов, готовых вкладывать деньги и создавать предприятия в стране, которая готова предоставить им свое гражданство, не вынуждая отказываться от предыдущего. И если мы посмотрим на экономические успехи маленького Израиля или больших США, то легко сможем убедиться в том, что институт множественного гражданства – это путь к экономическому процветанию и обеспечению надежной безопасности Литвы.

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