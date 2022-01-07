Арунас Милашюс. Маленькая трагедия человека – снова придется работать даром

В Литве проблема – под давлением быстрого улучшения жизни трещит по швам сохранившаяся с советского времени крепостная полуфеодальная система, при которой работодатель думает, что за несколько сот месяцев в месяц – примерно за цену хорошего вечера с семьей – покупает всю жизнь человека.

Однако слишком высокая инфляция принесла и беду – она не дает встать на ноги людям с небольшим достатком, благосостояние которых снова тает как мартовский снег.

Плохо то, что этот распад системы (жалко, что это не случилось 20 лет назад, тогда мы ушли бы намного дальше) та же инфляция снова приостановила. На этот раз это обусловлено тем, что он нас не зависит, – быстрое обесценивание денег, человек вынужден думать не как жить, а как выжить.

Повышение зарплат в бюджетном секторе, более высокая минимальная зарплата порадовали, но недолго. Сейчас осталось лишь раздражение в связи с тем, что качество жизни, несмотря на большее количество средств на счету, ухудшается.

Хуже всего, что нет одного решение, которое бы быстро и эффективно изменило бы ситуацию, ведь меняться должны не только рядовые жители, но и работодатели, которые привыкли, что формула успеха бизнеса – как можно более низкая зарплата и как можно более высокая цена на госзакупки. Технологии, управление процессами и другие интересные термины к их компаниям отношения не имеют.

"Повышение минимальной зарплаты необходимо. В следующем году она увеличится, наверное, быстрее всего, но масштабы повышения недостаточны, поскольку инфляция растет очень быстро. Наверное, даже в самом страшном кошмаре мы не видели, что цены могут так расти, что повышение минималки не будет иметь никакого значения", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Конец цитаты.

Что такое люди, за счет которых зарабатывают миллиарды, показывает история, рассказанная на Delfi plius.

В редакцию Delfi написала женщина, которая сказала, что сейчас она ищет работу, поэтому каждый день просматривает объявления и приходит в ужас.

"И тут, знаете, на больничный никто не уходит; хорошо бы, чтобы на время болезни ребенка было кому о нем позаботиться. Работа по 12 ч. в день, два дня работаешь, два – свободен, входят и выходные. Работы столько, что и поесть некогда. Зарплата – 600 евро "на руки". Смех сквозь слезы. Меня бы взяли сразу, потому что есть опыт и рекомендации. Но я отказалась. Это нарушение прав человека: ни поесть, ни заболеть, ни присмотреть за больным ребенком, работаешь без остановки, список требований огромный. Как можно себя настолько унизить и работать за гроши? Поэтому и не хватает работников", – сказала женщина.

И речь не идет о небольшой семейной компании, это огромная торговая сеть. Ничем не лучше и в другой сфере.

"Больше 600 евро, 630, 650. Если медсестра получает 880 евро, это уже неплохо. А в Норвегии медсестра с нормальной нагрузкой за ставку получает 4000 евро", – сказала председатель правления Литовского союза врачей Ауристида Герлякене.

По данным Союза врачей, в Литве очень не хватает уважения к работникам этой сферы – и со стороны общества, и со стороны работодателя.

Медсестра, которая 10 лет работает в Норвегии, сказала, что из-за финансов там чувствует себя гораздо лучше.

"В Литве, так сказать, я не гордилась тем, что работаю медсестрой. Но в Норвегии, тебя уважают, когда узнают, кем ты работаешь, для норвежцев это вау: ты – медсестра", – рассказала Андра Стумбрене.

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас убежден, что из-за повышения минимума до 730 евро "на бумаге" предприниматели повысят цены. Он отметил, что продуктивность компаний за последний год так быстро не росла, как зарплаты.

По словам Арлаускаса, решение поднять цены после повышения зарплат приведет к краху части компаний.

Он замечает, что до сих пор рост зарплат в стране компенсировался не за счет повышения цен, а за счет других финансовых источников.

Арлаускас считает, что повышение минимума приведет к росту цен в тех секторах, которые дают меньше прибыли и у региональных компаний.

"Зарплаты значительно превышают продуктивность. Мы пока живем за счет внешних источников финансирования, которые повышают обязательства страны. Как семья – живет хорошо, но за счет товаров, приобретенных в лизинг, кредит. Кка бы все отлично, только если ситуация ухудшится, семья лишается автомобиля, телевизора, квартиры, всего, что было куплено за чужие деньги. Ситуация сейчас примерно такая", – сказал Арлаускас и прибавил, что рост расходов компании попытаются компенсировать за счет повышения цен.

Но не весь бизнес разделяет такое мнение. Например, владелец сети Norfа Дайнюс Дундулис сказал: "На 100% согласен. Говорят, что не хватает работников... Так поднимите зарплату, и их будет достаточно. Скажу специалистам по человеческим ресурсам: не сено и подушки нужны, а зарплаты".

Это один из немногих предпринимателей, который считает, что людям надо получать такое количество евро, о каком договорились, и самому строить свою жизнь, он не пытается заговорить их различными странными надбавками, которые "компании почти ничего не стоят".

Тут и ответ, что делать, – если мы хотим идти вперед, зарплаты должны расти как минимум в том темпе, в каком растет инфляция. В противном случае лучших наших людей ждет Скандинавия. Назад они, попробовав больших зарплат и испытав иное отношение, где они не рабы, а такие же люди, не вернутся. У власти есть два пути – повышать минимум и зарплаты бюджетного сектора, это заставляет подтянуться и бизнес. Но просто повышать, не меняя качество работы самих учреждений, – бессмысленно. Иными словами, нужна реформа.

Что касается работодателей, повышение зарплат – это их решение, поскольку от них зависит эффективность работы. Надо менять процессы и инвестировать в технологии. Работник, копающий лопатой, не будет брать кредит на экскаватор, чтобы принести своему работодателю, который ему платит минимум, больше прибыли. Экскаватор должен покупать не работник, а работодатель.

То же самое говорит экономит Ромас Лазутка, комментируя жалобы крупных сетей на нехватку работников. Он сказал, что не может понять, как в условиях рыночной экономики не хватает определенных товаров.

"В данном случая работая сила - тоже товар. Разве что за него предлагают цену ниже рыночной. Обычно я так говорю: если я хочу новый автомобиль за 7000 евро, то могу прийти к выводу, что автомобилей нет. Не могу купить, значит, нет.

Но если я заплачу больше, то, скорее всего, куплю. Так и в данном случае элементарная логика и закон спроса и предложения. Если мне нужен работник, я подаю объявление, перечисляю условия, они важны, но за определенную зарплату работник может не согласиться работать, а за более высокую, ему придется работать больше", – сказал экономист.

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