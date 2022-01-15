Я вступал в адовые русскоязычные группы литовского сегмента ФБ три раза. Первый раз это была какая-то клайпедская группа, в которой меня забанили после моего третьего комментария (я написал что-то вроде "Можно не соглашаться с президентом Литвы, но называть ее ХХХХХХХХ нельзя по причине того, что она умнее – она президент, а ты – кассир "Максимы").
Второй раз был намного удачнее. В эпической группе "Русскоговорящие Клайпеды. Клайпеда на русском!" я провел, если не ошибаюсь, феерические несколько месяцев и был изгнан по итогам всеобщего голосования, организованного ботами и поддержанного сотрудниками Консульства РФ в Клайпеде. Это произошло буквально в разгар избирательных кампаний 2019 года. Как сказал бы кумир русскоязычных Литвы Дмитрий Киселев "Совпадение? Не думаю!!".
Третьей попыткой была группа "Русская Литва". Оттуда меня выгнали в первый же день, потом приняли обратно, сделали модератором, и снова забанили через два дня все за тот же позитивный взгляд на ситуацию в Литве. После чего я решил не вступать больше ни в какие адовые русскоязычные группы.
Что нужно, чтобы тебя любили в адовой русскоязычной группе Литвы?
- В первую очередь, надо ненавидеть Литву, которая член НАТО и ЕС, а Путина и Лукашенко любить.
- Очень хорошо, если учить президента, премьер-министра и министров, что им надо делать. Когда тебя спрашивают: "Извините, а какое у Вас образование, что Вы так уверенно даете советы", надо ответить, что ты работал всю жизнь и на основании этого можешь называть премьер-министра дебилом.
- Еще надо ненавидеть литовцев, которые всю жизнь жили в сараях вместе с коровами, носили клумпы (обувь из цельного куска дерева), а вот русские приехали, построили здесь заводы, пароходы, и познакомили литовцев с обувью. Именно поэтому русским не надо учить литовский язык, а литовцы обязаны учить русский язык. Во всех историях, случившихся на улицах, русский – герой и спаситель, открытой души человек, всем помогает, всех спасает, а литовец – злой и завистливый, всегда ставит подножку, не помогает, и еще, сука, знает русский язык, но из принципа на нем не говорит.
- В Новогоднюю ночь, сидя за столом в Дублине, надо встретить Новый год по московскому времени, послушать "цельную речь" Путина, потом встретить Новый год по литовскому времени, посмотреть первые несколько секунд "вялой, ни о чем" речи Адамкуса/Грибаускайте/Науседы, ну, а напоследок встретить Новый год по ирландскому времени.
- Очень популярно ненавидеть Литву из Германии или Великобритании, причем сидеть там с литовским паспортом и попасть туда только потому, что у тебя литовский паспорт.
- Обязательно нужно всем говорить, что ты очень хочешь переехать в Россию. Там же "жизнь кипит!! А у нас все уехали в Дублин на заработки!". Но только говорить, потому что переезжать никто не собирается.
- Новости про Литву и страны Балтии надо читать только на сайте Агентства Новостей Южного Федерального Округа или на сайте Омска, а в группу постить самые адовые новости. Вторым по популярности источником информации является Спутник-Балтньюс-Рубалтик. Если тебе указывают на то, что эта новость фейк и просят указать источник, то нужно сказать: "Ищи сам, я тебе не нанимался, ты что, гуглом пользоваться не можешь".
- Нужно жаловаться, что твоя зарплата 300 евро после налогов, а Литва покупает танки и пушки. Зарплата у тебя маленькая, естественно, из-за того, что ты русский, тебя дискриминируют, берут на работу швогеров (в переносном смысле – родственников, в прямом – брат жены, муж сестры). Но бастовать ты не хочешь, потому что тебя сразу же уволят, возможно, даже посадят в застенки ДГБ.
- Нужно спрашивать, когда Литва вступила в ЕС и НАТО, а также задавать вопрос: "А почему меня не спросили, нужно ли вводить евро в Литве?" Считать, что вступление в ЕС поддельное, потому что ты спрашивал у всех мужиков в гаражном кооперативе, и они не голосовали за вступление в ЕС.
Естественно, в каждой группе есть сотрудник консульства РФ в Клайпеде, который рассказывает, как плохо в Литве, и как хорошо в России, особенно в Калининграде. Еще он любит писать про Сороса и его коварные планы по всему миру. При просьбе дать ссылку на источник – смотри ответы выше.
Хохлы!!! Это же самый популярный повод для 1000 комментариев под постом. Скоро в Литве государственный язык будет украинский, работают они плохо, получают 100 евро в месяц, отбирают работу у местных. Местные – золотые руки и джентльмены, украинцы – криворукие и алкашня. Больше всего комментариев собирает вопрос "Добрый день, можно ли найти работу в Литве без знания литовского языка гражданину Украины".
Хуже украинцев только ЛГБТ, беженцы и арабы-темнокожие. Большинство никогда в жизни не видело ни одного беженца, ни одного ЛГБТ, ни одного араба-темнокожего, но они на расстоянии уже разрушили всю спокойную жизнь!
ОООООО! Русская культура, русский язык, школы с преподаванием на русском языке!! О них дискуссия идет на ЛАТИНИЦЕ, потому что ни у кого из культурных русских нет кириллической клавиатуры, а половина даже не знает элементарных правил грамматики.
Ностальгия по СССР!! Вот фото Клайпедского порта 1976 года – на нем видно 6 судов. А вот фото Клайпедского порта 2018 года – на нем только 2 судна. Вы поняли, что это значит? Правильно!! В 2018 году порт умирает!! Прибыль? А что это такое? Прибыль не знаю, фотография – знаю!
Армия!! Тот, кто пошел по призыву в Литовскую армию – фашист и предатель своих дедов, недостоин носить русскую фамилию.
Надо побольше дебильных демотиваторов и откровенно пошлых шуток постить. Коты тоже неплохо катят. Самые популярные – перепосты из Одноклассников – "Ты помнишь школьную форму СССР?", "Ставь КЛАСС, если родился в СССР" и т. д.
Что нужно сделать, чтобы показать свой патриотизм? Правильно – на профильное фото в купальнике наложить патриотическое "Можем повторить". Взять кисточку и покрасить ограду на памятнике павшим – нет, это далеко, у меня машины нет, нет денег на краску, на кисточку, я же аватарку в ФБ поменял, какие ко мне могут быть претензии?
Любить Паксаса и Успасских! Они сукины сыны, но они НАШИ СУКИНЫ СЫНЫ!!
Самое главное – надо видеть в Литве только грязь и проблемы. Ничего положительного о Литве писать нельзя. Надо наслаждаться, описывая проблемы страны, гражданином которой ты являешься. Нужно желать стране еще больше проблем.
Чтобы это было легче делать, в каждой группе есть активные участники, чаще всего из России.
Есть политические обозреватели, которые никогда в жизни не были в Литве, но уверенно предрекают нам крах, голод и непременные просьбы принять Литву обратно в Российскую империю. Под громким названием "политический аналитик" скрываются все те же журналисты из тройки Балтньюс/Рубалтик/Спутник.
Раньше штатные сотрудники Балтньюс/Рубалтик/Спутник не стеснялись в данных своих профилей на ФБ писать место своей работы, но в последнее время они не только не упоминают о месте работы, но даже маскируют свои имена. Не удивлюсь, что Майя Грин делает это, чтобы не иметь проблем с выездом в страны загнивающего Запада.
Есть штатные топик стартеры – их задача немедленно после публикации на пропагандистском портале перепостить этот текст в группе. Перепост чаще всего сопровождается сожалеющим заголовком "Блин, как жалко Вас ребята в Литве, у Вас столько проблем", а публикуют их обычно калининградцы или жители Беларуси, весьма далекие от Литвы.
Парадоксально, но самые большие патриоты России в таких группах живут в Каннах и их оттуда трактором не вытащишь в Россию.
Ожидаемо в качестве "пятой колонны" выступают военные пенсионеры, проживающие на территории Литвы. А вот почему так любит СССР и так легко поддается на фейковые новости молодежь, родившаяся в независимой Литве и выросшая в ЕС до сих пор не могу понять. Скорее всего, это происходит под влиянием не очень образованных и не нашедших свое место в жизни родителей.
В адских группах применяются очень интересные технологии по распространению абсолютно фейковых новостей. Создается специальный сайт с названием, вызывающим доверие у постсоветских людей, типа "Информационное агентство Южного Федерального Округа" или "Гид по Омску", на которые заливаются совершеннейшие фейки. После этого информация с начального сайта копируется сайтом, имеющим большое количество читателей, например Лента.Ру, а уже с нее информация подается на Балтньюс/Рубалтик и там выглядит как абсолютно достоверная. Это позволяет снять с себя ответственность за публикацию материалов, на которые могут пожаловаться пользователи ФБ: "Я ни при чем, просто скопировал ссылку с сайта ХХХ, а кто стоит за этим сайтом – ищите сами в Омске".
С этим же связано желание владельцев адовых групп сделать зеркала на российских платформах Одноклассники и В Контакте, чтобы выйти из-под контроля FB и этим самым защитить себя от удаления после жалоб пользователей. Правда. все эти попытки неудачны, все-таки в странах ЕС ФБ стоит на абсолютном первом месте.
Являются ли такие группы инструментом гибридной войны против Литвы? Однозначно да. Получают ли они финансирование из околороссийских источников? На мой взгляд, да, если не прямое, то косвенное – финансируются зарплаты журналистов-пропагандистов и псевдоаналитиков, которые свое рабочее время тратят на антилитовскую агитацию в социальных сетях.
Нужно ли как-то реагировать на то движение, которое происходит в адовых группах? На мой взгляд – нет. Контингент этих групп неуклонно уменьшается, несмотря на постоянные реляции владельцев групп о неуклонном увеличении членов групп.
Демография делает свое – число ностальгирующих по СССР неуклонно снижается. Сильный удар по популярности Лукашенко, например, нанес миграционный кризис. Фанаты Григорьевича из Шальчининкайского района, молившиеся на него в сентябре 2020 года, стали проклинать его в сентябре 2021 г. Да, как-то надо бороться за молодежь, за неокрепшие умы, но это уж точно надо делать не закрытием групп в ФБ, а пропагандой успехов литовского общества в оффлайне.
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