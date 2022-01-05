Йонас Милюковас. Проблемы омикрона

У омикрона, конечно, никаких проблем нет. А вот у нас - есть. Точно так же, как уханьский штамм сменился альфой, а потом фактически все штаммы были вытеснены дельтой, скорее всего нас ждет господство омикрона, если, конечно, не появится новый штамм, который сменит уже омикрон. А он, вероятно, появится.

Но это проблема будущего. Главное, чтобы хватило букв греческого алфавита. У нас же проблема с омикроном назревает прямо сейчас. И суть ее в том, что вирусы гораздо проворнее, чем неповоротливая бюрократическая машина государства.

Как и ожидалось, в конце декабря у ученых появились данные об омикроне и о том, как он влияет на течение заболевания, насколько он заразен, насколько эффективны против него имеющиеся у человечества прививки.

На первый взгляд, согласно имеющимся на данный момент исследованиям, омикрон реже вызывает тяжелое течение КОВИДа. В отчете UK Health Security Agency отмечается, что у зараженных вариантом омикрон вероятность госпитализации на 50-70 процентов ниже, чем у зараженных дельтой. Т.е. тяжелое течение КОВИДа при омикроне встречается реже.

Вроде бы это хорошо - меньше людей окажутся в реанимации, меньше будет смертельных случаев. Но не все так просто.

Дело в том, что ограничительные эпидемиологические меры в Литве устанавливаются, исходя из заполняемости коек в реанимации. При этом не учитывается заразность штамма, возможный прирост инфицированных и заболевших, количество возможных случаев постковидного синдрома. Т.е. правительство выбрало данные из прошлого в качестве ориентира для мер, направленных в будущее. Ведь заполняемость коек в реанимации - это результат того, что вирус совершил неделю, две, месяц назад. Но ведь министр здравоохранения - экономист. Он должен был бы знать хрестоматийный пример ошибки Мальтуса, когда данные из прошлого проецируют в будущее без какой-либо корректировки.

И это в который раз говорит о том, что здравоохранением должны заниматься врачи, а не "эффективные" менеджеры, которые не могут отличить анамнез от катамнеза.

Но вернемся к коронавирусу и его новостям. Плохим новостям.

По данным того же отчета UK Health Security Agency, привитые тремя дозами Pfizer (две + бустерная доза) через 2-4 недели после бустерной дозы оказываются защищенными от заражения коронавирусом на 70 процентов, но уже спустя всего 10 недель эта защита снижается до 45 процентов. Т.е. бустерная доза дает дополнительную защиту лишь на 2,5 месяца. Это крайне мало по времени и крайне низко по эффективности.

В случае комбинации 2 дозы AstraZeneca + бустерная доза мРНК-вакцины ситуация еще хуже - через 10 недель защита падает до 35-45 процентов. А с точки зрения эпидемиолога, 35-45 процентов защиты - это ни о чем. Это фактически отсутствие защиты.

С комбинацией две прививки Pfizer + бустерная Moderna ситуация лучше - защита через 9 недель остается все еще на уровне 70 процентов, что можно считать приемлемым.

Но разве так делают бустерную дозу в Литве? Нет. Если кололи Pfizer, то бустерную тоже автоматом вколят Pfizer. Проверено на личном опыте.

Что уж тут говорить о детях от 5 до 18-ти лет, которым бустерную дозу колоть не собираются. Две дозы, которые сейчас предлагают для вакцинации детей, не дадут им удовлетворительный уровень защиты. И, значит, они продолжат инфицироваться, болеть (в том числе бессимптомно) и заражать окружающих.

Просто сравните. Если маска надета на одном из собеседников, то этот защита примерно на 50%. Если маска надета на обоих собеседниках, то защита от заражения около 90%. Так может лучше вручить детям и родителям упаковки с масками на ту же сумму, что им делают прививки? И попросить почаще менять маски. Пользы и защиты было бы больше.

Может не стоит упираться в вакцинацию и очное обучение, а пересмотреть рекомендации, с учетом новых фактов и ввести, наконец, карантин и дистанционное обучение? Раздать людям маски, вместо паспортов возможностей и уколов.

Но вот что говорит министр здравоохранения, экономист, доктор социальных наук Арунас Дулькис: "Дорогие, надо прививаться. А мы пытаемся выбрать тему, которая уведет нас в сторону. Почему вы не привились? Искали причину? Все показатели говорят, что прививка третьей дозой важна". Не являясь специалистом ни в медицине, ни в эпидемиологии, ни в вирусологии, Арунас Дулькис говорит: "В 2021 году все вдруг стали медиками..." Что, конечно, самокритично, но нам как-то от этого не легче.

И, кстати, у автора этой статьи, в отличие от министра здравоохранения, есть медицинское образование и многолетний опыт работы с инфекционными заболеваниями и вакцинами.

Но вернемся опять к вирусу.

В отчете UK Health Security Agency, по итогам обследования более 68 тысяч человек, говорится о защите, на основании данных о динамике титров антител. Т.е. на основании того, как быстро увеличивается или уменьшается у обследуемых количество антител после вакцинации. И как долго эти титры остаются высокими. Так что это косвенные данные, хотя и весьма надежные, с учетом многотысячной выборки. Тем более что прямые наблюдения за распространением инфекции показывают аналогичный результат.

Недавно, на закрытой конференции, проходившей на Фарерских островах (это между Англией и Исландией) встретились 33 работника здравоохранения. Все привитые. Полностью. С бустерной дозой. Причем бустерная доза была сделана менее чем за 10 недель до начала конференции, а не менее чем за 36 часов до конференции все участники сделали ПЦР-тест.

Научный итог конференции нам неизвестен, а вот клинический - вполне. После конференции 21 из 33-х участников оказался инфицирован омикроном. Т.е. омикрон обладает коротким инкубационным периодом и может вызывать суперраспространение КОВИДа даже среди трижды вакцинированных людей.

Утешает, конечно, что все инфицированные перенесли заболевание в легкой форме, но говорить, что это исключительно заслуга прививки было бы опрометчиво - омикрон и так чаще протекает именно в легкой форме, за счет преимущественного поражения бронхов, а не альвеол в легких.

Но в том-то все и дело, что легкость начальной формы заболевания не означает, что у человека не разовьется тяжелый и длительный постковидный синдром.

И речь именно об этом. Речь о том, что планируя эпидемиологические мероприятия, ограничительные меры, карантин, правительство не должно мыслить узкими рамками коек в реанимации, а просчитывать отдаленные последствия. Пациенты с постковидным синдромом потребуют от Больничной кассы и СОДРЫ больших расходов. Министры-экономисты могли бы смотреть не только назад, на койки в реанимации, но и немного вперед, в будущее.

Если бы врачи, подобно политикам, рассуждали в категориях «авось обойдется», то смертность среди населения увеличилась бы на порядок.

Да и паспорт возможностей, похоже, пора отменять. И не только из-за того, что он раздражает людей и увеличивает риск инфицирования в небольших магазинах, но и потому, что при такой заразности омикрона, он просто теряет всякий эпидемиологический смысл. Гораздо разумнее было бы обеспечить жителей достаточным количеством бесплатных масок и требовать их правильного ношения. И, если уж маски выданы, то штрафовать за неправильное ношение или отсутствие. Это было бы грамотно с точки зрения эпидемиологии.

Нужно уметь гибко и быстро менять тактику, с учетом мутаций вируса, с учетом появления новых данных. Иначе за вирусом не угнаться.

Человечество уже упустило возможность прекратить эпидемию с помощью первого поколения прививок. И "благодарить" за это надо как антиваксеров, так и организаторов здравоохранения разных стран мира. Поэтому сейчас гнать людей на прививку, не обеспечивающую долговременной надежной защиты, является признаком растерянности. Министр не знает, что делать, и талдычит одно и тоже: "вероятно, потребуется четвертая доза".

С точки зрения экономики, возможно, смысл в этом есть - нужно как-то израсходовать приобретенную вакцину. Но с точки зрения здравоохранения и эпидемиологии, нужно уходить на карантин, дистанционное обучение, удаленную работу, а также ограничивать дистанцию и контакты по примеру первого карантина. Ну и, конечно, маски, маски и еще раз маски. И без "поблажек" в виде щитков. Щитки от омикрона не защитят.

Пока еще не поздно, необходимо ввести жесткий локдаун на один месяц. Это собьет волну омикрона. А через месяц нужно позволить бизнесу вернуться к нормальной работе. Но сохранить при этом дистанционное обучение в школах и университетах и карантин в детсадах.

И в итоге, если смотреть вперед, а не под ноги или назад, то социальная поддержка людей и экономическая поддержка бизнеса на время месячного локдауна обойдется дешевле, чем расходы на длительное лечение и реабилитацию огромного количества людей с постковидным синдромом.

Сейчас находиться в иллюзии, что у нас есть эффективная вакцина, неразумно и опасно. Да, конечно, ученые сделали огромное дело, сделали хорошие вакцины, которые справлялись даже с дельтой. Но коронавирус взял реванш. И этот реванш называется омикрон. И это значит, что нам надо отступить на прежние оборонительные позиции, укрыться за масками и дверями квартир от новой волны эпидемии.

Что касается вакцин, то относительно защищенными сейчас могут считаться только те люди, которые сделали две прививки Pfizer + бустерную Moderna. Хотя и они могут заболевать и заражать окружающих.

И единственная сейчас эффективная и приемлемая схема вакцинации: две прививки Pfizer + бустерная Moderna. И то на ближайшие 2-3 месяца. А что будет дальше, пока неясно.

Очевидно, что аналогично ежегодно обновляемой противогриппозной вакцине, нужна новая антикоронавирусная вакцина, а не прошлогодняя. Нужны эффективные вакцины и лекарства против нового штамма, а не упрямое следование старой тактике. Иначе получится как с паспортом возможностей - большие магазины опустели, а маленькие заполнились. В итоге эти места стали более опасны, чем были торговые центры до введения паспорта возможностей.

Сейчас нам остается ждать и надеяться, что ученые достаточно быстро модернизируют мРНК-вакцины, чтобы они были эффективны для защиты от омикрона.

А пока ждем, необходимо объявлять всеобщий месячный карантин, дистант и удаленку до лета, строгие и надежные, спонсируемые из бюджета, барьерные методы защиты.

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