Йонас Милюковас. Омикрон меняет правила

Омикрон, приходящий на смену дельта-штамму коронавируса, имеет ряд особенностей. По всей видимости, в отличие от всех предыдущих штаммов, омикрону больше нравится размножаться в клетках бронхов. И это хорошая новость.

Возможно, благодаря этой особенности штамма меньше людей, заболевших КОВИДом, людей окажутся в реанимации, и у них будет меньше степень поражения легочной ткани.

Однако эта хорошая новость не отменяет таких опасных и тяжелых коронавирусных проблем как цитокиновый шторм и постковидный синдром. И если первое может опять же привести пациента в реанимацию, то второе будет портить человеку жизнь многие месяцы, а может быть и годы.

По некоторым оценкам, продолжительный постковидный синдром отмечается у 10-15 процентов переболевших КОВИДом. При этом продолжительность синдрома колеблется от нескольких месяцев до года. И врачи пока не знают предельных цифр – останется ли постковидный синдром с переболевшим человеком навсегда или сойдет на нет через год или несколько лет.

Важно отметить, что постковидный синдром может возникнуть и после бессимптомно перенесенного заболевания, т.е. не зависит от тяжести КОВИДа. А значит, он возможен даже у некоторой части привитых. Тем более что омикрон гораздо заразнее дельты и умеет «обходить» поствакцинальную защиту.

Все это приводит к тому, что появление омикрона ставит вопрос о готовности системы здравоохранения к длительной реабилитации, по сути, до 5-10% населения Литвы. Готовности СОДРы к выплате пособий этим людям. Готовности Больничной кассы к оплате реабилитации.

Важно понимать, что при постковидном синдроме может пострадать фактически любой орган: мозг, печень, почки, легкие, сердце и т.д. И если поражения почек или сердца заметить относительно легко, то поражение мозга и нервной системы может долго оставаться незамеченным ни самим пациентом, ни его родными. Они могут принимать это не за болезнь, а за рассеянность, усталость, забывчивость – за что угодно, кроме истинной причины – последствий перенесенного КОВИДа.

Какие же симптомы должны насторожить?

Например, ухудшение памяти, забывчивость. Человек как бы моментально «стареет» - его мозг начинает медленнее соображать. Человек может начать ошибаться при решении задач, которые раньше легко «щелкал». Продавец, например, может начать ошибаться в счете.

У перенесших КОВИД в любой форме может появиться эмоциональная неустойчивость, тревожность, плаксивость, быстрая и сильная утомляемость. Возможны даже панические атаки.

Если вы заметили, что ваш знакомый или родственник после заболевания стал «депрессивным», что у него снижено настроение, повышена тревожность, что это длиться неделю, месяц, два, то надо уговорить его обратиться к врачу. Постковидные депрессии, по утверждению психиатров, могут длиться и три, и пять месяцев, а в некоторых случаях – год. Возможно, дольше. Год - не предел для постковидной депрессии – это пока предел имеющихся наблюдений врачей. Полное описание проблем постковидного синдрома появится лишь через несколько лет. А лечить человека, помогать ему нужно уже сегодня. Ведь от депрессии до суицида буквально один шаг.

Риск возникновения в ближайший год-два большого количества людей с выраженным постковидным синдромом, нуждающихся в санаторно-реабилитационном лечении и психолого-психиатрической помощи, требует пересмотра критериев, которые правительство использует сейчас для введения или ослабления карантинных мер и ограничений.

Если омикрон «остановится» на бронхах, то пациентов в реанимации станет меньше. И возникнет соблазн смягчить карантинные меры. Ведь сейчас главный критерий, на который смотрит правительство, – это количество занятых коек в реанимации. Есть довольно большая вероятность, что при омикроне коек будет занято меньше, чем при дельте. И карантин смягчат. И это будет ошибкой.

Омикрон гораздо заразнее дельты, а вероятность развития постковидного синдрома, скорее всего, такая же. Отмена ограничений приведет к большему количеству инфицированных, а значит к большему количеству людей с постковидными проблемами. В итоге финансовая нагрузка увеличится и на больничную кассу, и на СОДРУ. Ведь люди с постковидным синдромом часто физически не могут ходить на работу. Кроме этого кто-то может потерять работу из-за того, что его мозг стал менее «проворным».

И это значит, что ожидая волны омикрона, нужно усиливать карантинные меры: отменять массовые мероприятия, отправлять школьников и студентов на дистанционное обучение, объявлять карантин в детских садах.

То, что при омикроне легких случаев может быть больше, не отменяет последствий – постковидного синдрома. Не отменяет больничных и увольнений. Т.е. критерий заполняемости коек в реанимации должен быть пересмотрен. Сменился штамм. Это не дельта и не исходный уханьский, когда корректно было говорить о койках. Сейчас критерии карантина должны быть больше похожи на критерии карантина при кори или ветрянке.

Что касается самозащиты жителей от постковидного синдрома, то независимо от наличия или отсутствия прививки, людям следует продолжать соблюдать меры предосторожности: использовать маски при посещении людных мест и общении с другими людьми, соблюдать дистанцию и максимальную самоизоляцию от окружающих.

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