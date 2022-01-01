Виктор Воронцов. После каждого такого проекта люди уезжают из Литвы. Что мы делаем?

Я работаю в немецкой компании, и много лет наша фирма является членом Немецкой торговой палаты в Литве. Палата каждый год проводит конкурс по разным направлениям бизнеса, и в 2019 году конкурс был среди лучших литовских IT-компаний.

Сижу на вечеринке, на сцену выходят молодые литовцы и рассказывают о том, что они делают. И там космос!! Финтех, система распознавания лиц, моментальные переводы в любую точку мира. Я половину того, о чем говорили конкурсанты, даже не понял. Выиграла конкурс компания ONDATO – сейчас в ней работают 174 человека, а средняя зарплата в ней 2174 евро. И потом я говорил с несколькими молодыми ребятами из компаний-номинантов и почти у каждого спрашивал: "А откуда такие идеи, мозги, знания?" И многие сказали – "Из Barclays".

Для тех, кто не знает – Barclays – это технологический центр, который открыла в Вильнюсе мировая банковская группа. В страну ее привлекли Invest Lithuania и налоговые льготы. Через несколько лет компания закрыла свой центр, но за это время она воспитала поколение умных литовцев, которые начали свой бизнес и продолжают его делать и платить налоги в бюджет страны и создавать имидж Литвы как мирового лидера финтеха.

Вялое тельце системы государственных закупок не пинал только ленивый. Проблем - море, решаются они медленно, оправданий почему медленно – тоже море. Но история с конкурсом на строительство железнодорожного моста через Нерис в рамках проекта Rail Baltica стала вишней на рождественском торте и "Литовских железных дорог", как покупающей организации, и СГЗ.

Для тех, кто не в курсе – краткое изложение предыдущих серий: государственное предприятие "Литовские железные дороги" проводило конкурс на выбор подрядчика для строительства самого длинного железнодорожного моста в странах Балтии. Мост через реку Нерис строится в рамках проекта Rail Baltica, его длина составляет 1500 м. Выиграла конкурс испанская компания Puentes y Calzadas Infraestructuras, которая согласилась построить мост за 62,513 млн. евро. Только вот незадача – две трети акций этой компании принадлежат государственной китайской компании China Road and Bridge Corporation. В свою очередь этой компанией управляет другой китайский холдинг China Communications Construction, на который в сентябре прошлого года были наложены санкции США.

Лично у меня создалось впечатление, что чиновники "Литовских железных дорог", принимавшие решение о победителе, последний год работают удаленно с каких-то дальних островов, на которые не просачивается информация об отношениях Литвы и Китая. Ну да ладно, подключились парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне, правительство и окончательное решение об участии испано-китайцев в строительстве на территории Литвы примет правительство. В случае, если правительство решит удалить испано-китайцев из конкурса, контракт может быть подписан с занявшей второе место итальянской компанией Rizzani de Eccher, которая обещает построить мост за 63,957 млн. евро. Ничего не могу сказать про итальянцев, но не могу избавиться от дежавю – "Где-то я это уже видел в Литве – низкая цена, иностранный подрядчик".

Опа!! Так я видел это не один раз, а минимум два. Первый раз в Каунасе, на строительстве стадиона им. Дарюса и Гиренаса!! Все, как сейчас - низкая цена, надежный турецкий подрядчик, начало строительства, проблемы, невыплата зарплаты рабочим, долги литовским субподрядчикам, банкротство подрядчика, литовские профсоюзы собирают деньги на питание и билеты на родину турецких строителей, поиск виноватых, новый конкурс – кто будет достраивать, увеличение сметы, перенос сроков постройки.

А второй раз в Вильнюсе – на строительстве когенерационной станции в Вильнюсе, где точно также предложившая наименьшую цену польская компания RAFAKO на полпути объявила о своей реструктуризации и невозможности закончить работы, оставив превышающие 11 млн. евро долги литовским подрядчикам. В результате пуск станции в полном объёме переносится на конец 2022 года, литовские субподрядчики пытаются выбить долги в суде, а тем временем RAFAKO подала в Стокгольмский арбитраж претензию к государственной компании IGNITIS в размере 26 млн. евро.

Расскажу, как в реальности иностранные компании из экзотических и не очень стран, реализуют проекты в Литве. Естественно, предлагают самую маленькую цену, ведь это является основным критерием практически во всех государственных закупках. Выиграв проект, иностранцы открывают в Литве компанию и берут на работу несколько человек. Команда делится на две части – "покупатели" и "контролеры". Покупатели ищут литовских субподрядчиков, которые могут выполнить часть работ на проекте. У субподрядчиков выбиваются самые маленькие цены, одна литовская компания сталкивается с другой: "Смотри, компания ХХХХ предложила выполнить работу за 100 000 евро, дай нам 90 000 евро, и контракт будет твой". Так идет много раз по кругу и в конце концов находится компания, которая предлагает практически нереальную цену. С ней подписывается контракт, и в дело вступают контролеры – они ищут причины для того, чтобы заплатить меньше. Это может быть и нарушение правил безопасности труда, и отставание от графика, но основным методом является качество. Субподрядчика просто вызывают и говорят: "Вот наши сотрудники составили акт, качество не то, два варианта – ты соглашаешься с этим, и мы тебе платим меньше или можешь идти в суд".

Судиться с огромной корпорацией стоит дорого, так что обычно подписывается акт об уменьшении цены выполненных работ. Если литовский субподрядчик выходит после проекта с плюсом – это просто праздник какой-то. Обычно это минус или ноль, в лучшем случае. Ну и, естественно, после окончания проекта литовская компания превращается в компанию одного человека, все остальные увольняются. Про гарантийные обязательства говорить бессмысленно.

Знаете, в чем заключается самая большая угроза национальной безопасности? Не в мигрантах, не в России и Лукашенко, а в том, что после каждого такого проекта из Литвы уезжают люди – те, кто не получил заработанные деньги, те, кто видел, как на строительстве откровенно халтурили, чтобы уложиться в смету и так далее и тому подобное. Вот это самая большая опасность для страны – когда ее граждане не верят, что власть способна обеспечить минимальный порядок. И вот это должно быть приоритетом работы ПКНБО.

И порядочным компаниям трудно выживать на таком рынке, когда качество не нужно никому, всем нужен критерий наименьшей цены. Я долго пытался найти пример положительной государственной закупки и смог вспомнить только виадук на объездной дороге Паневежиса, да и то это нормальный и порядочный подрядчик выиграл бой у заказчика, который требовал: "Да сделайте как-нибудь за вот те деньги, которые мы вам платим". А подрядчик не только не стал так делать, он предал проблему огласке и добился того, чтобы она была решена так, как надо и в интересах страны.

Система госзакупок мертва. Реанимировать ее нужно и первым шагом должна быть полная отмена критерия наименьшей цены. Результаты любого проекта стоимостью более 10 млн. евро должно утверждать правительство. Приоритет должен отдаваться местным компаниям. Весомое слово в отборе победителей должно принадлежать Литовской строительной ассоциации. Да, эта ассоциация объединяет большие компании, но она объединяет именно тех, кто платит налоги.

В конце давайте вернемся к Barclays.

В конкурсе по строительству железнодорожного моста второе место заняли итальянцы с ценой проекта 63,957 млн. евро, а третье место - литовский консорциум компаний Tilsta и Fegda которые предложили выполнить работы за 66,665 млн. евро. Разница 2,708 млн. Эти 2,708 млн. - инвестиции Литвы в своих граждан, в своих инженеров. За эти деньги наши компании получат новые знания, новый опыт, все эти деньги останутся в Литве. Это плата за то, что люди не сбежали из страны в трудное время, создавали и развивали бизнес, платили все это время налоги. Плата за тот самый виадук около Паневежиса, плата за порядочность в бизнесе и интересы государства на первом месте. И я согласен, чтобы мои налоги были потрачены именно таким образом. И если система госзакупок не может обеспечить возврат денег литовских налогоплательщиков литовским же предприятиям – это плохая система.

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