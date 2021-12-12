Года Мантиене. Детская косметичка

Начальный возраст использования косметики снизился, и эта тенденция вызывает обеспокоенность специалистов в области здравоохранения.

Маленькие лолиты заполняют детские сады перед елками - девочкам наносят макияж как для конкурса красоты. Младенцев пудрят для фотосъемки, трехлеток красят перед отчетным выступлением по гимнастике, любой праздник в детском саду не обходится без косметички размером с небольшой чемодан. Из детей делают живых кукол на продажу. Макияж, утиные губки, селфи. После чего детскую красоту выставляют в витрину Интернета.

Что это за новый тренд на сексуализацию детей? Задача взрослого не потакать прихотям, а объяснять, что хорошо, а что плохо, и почему.

Косметика для детей, как аптечка для младенца. Это товар, который, на мой взгляд, должен продаваться с пометкой 18+.

В настоящее время косметика является одной из наименее регулируемых групп товаров. Например, в США закон не дает FDA (Food Drug Administration) полномочий для полноценной проверки и обеспечения безопасности молодых потребителей косметики. Впрочем, это касается и косметики для взрослых.

Каждый ингредиент, входящий в состав косметических средств, должен быть протестирован на долгосрочное воздействие на здоровье человека перед тем, как поступить на рынок, но сейчас это не является обязательным требованием. FDA приходится полагаться на добровольную отчетность о побочных эффектах самих производителей.

Люди сейчас больше доверяют телевизору, а не научным институтам, боятся лекарств и вакцин, зато смело наносят непроверенный блеск для губ и грим на детскую кожу.

Если вы думаете, что немного блеска и румян безвредны, вы глубоко ошибаетесь. Через слизистую оболочку губ вредные химикаты проникают внутрь детского организма, и их последствия могут проявиться только в будущем. Детская кожа более тонкая, уязвимая к токсичным веществам, она поглощает почти 100 процентов нанесенных продуктов.

По данным дерматологов, макияж может вызывать дерматит кожи и губ, покраснение, зуд и шелушение. Косметика в раннем возрасте часто является причиной акне. Макияж, особенно тональный крем, тушь и блеск для губ, являются благодатной средой для размножения бактерий.

Независимое тестирование детских гримов для лица выявило, что почти половина проверенных товаров содержали следы наличия как минимум одного токсичного тяжелого металла, таких как свинец, кадмий, мышьяк и ртуть.

Косметическая индустрия использует сырье, которое имеет серьезные неблагоприятные долгосрочные последствия для здоровья. У подростков, гормоны которых только развиваются, химические вещества, содержащиеся в косметических средствах, могут нарушить баланс в организме и привести к пагубным последствиям, таким как бесплодие и даже рак кожи.

Вместо того чтобы ежедневно накапливать вредный макияж на лице, дети должны ограничить количество используемого макияжа, и сосредоточиться на повседневном уходе за кожей.

Надо понимать, что макияж старит детскую кожу и портит естественную красоту. Никто не знает, какими последствиями обернется праздничный макияж. Косметическая промышленность не производит продукты, заботящиеся о здоровье, но является потенциально гораздо более опасным продуктом, чем лекарство или прививка. Просто потому, что гораздо хуже проверяется.

Решайте, чему вы отдадите предпочтение - здоровью или мимолетному развлечению и милой фотке для Инстаграма.

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