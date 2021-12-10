Йонас Милюковас. Вопросы к омикрону

Новый штамм коронавируса не заставил планету долго ждать своего появления. Как и было предсказано, появился он в стране с низким количеством вакцинированных людей.

Чем же грозит нам этот новый штамм и чего от него можно ожидать? Пока что точных ответов на эти вопросы ученые дать не могут. Связано это не только с тем, что штамм появился недавно, но и с тем, что сбор качественной статистики и качественный мониторинг за заболеванием в ЮАР трудно осуществим.

Тем не менее, на какие-то вопросы, которые могут интересовать читателей, уже можно ответить.

Как скоро новый штамм появится в Литве?

Омикрон уже зафиксирован в нескольких европейских странах, в том числе и в Латвии, а значит его появление в Литве, скорее всего, дело ближайшего будущего.

Нужно понимать, что в любой стране далеко не все инфицированные учитываются официальной статистикой. Не все заболевшие обращаются к врачам, попадают в больницы, не у всех анализы отправляются на секвенирование генома. Это значит, что заболевших новым вариантом коронавируса может быть на порядок, а то и два больше, чем выявлено официально. Ведь вирус сначала добирается до какой-то местности и начинает распространяться, и лишь спустя какое-то время его удается выявить в лабораториях. И в только в этот момент ученые говорят – новый штамм "уже здесь".

Новый штамм заразнее дельты?

Есть основания полагать, что новый штамм распространяется быстрее, чем штамм дельта. То есть омикрон, видимо, заразнее, чем дельта.

С учетом этого, такие средства защиты как маски, обработка рук, социальная дистанция и минимизирование контактов, как и в начале эпидемии, опять становятся крайне актуальными.

Защитят ли прививки или перенесенное ранее заболевание от омикрона?

Для экспертного сообщества этот вопрос пока остается без ответа. Вполне возможно, что омикрон успешнее, чем дельта, обходит иммунную защиту и после вакцинации, и после перенесенного заболевания. А это значит, что мы в какой-то мере возвращаемся к состоянию осени-зимы прошлого года, когда массовая вакцинация еще не проводилась.

Впрочем, иммунная защита в любом случае ослабевает с течением времени. Поэтому и привитым, и переболевшим рекомендуется бустерная доза вакцины. Ну а не привитым – полный курс прививок. И чем скорее, тем лучше.

Иммунитет, полученный после вакцинации или после перенесенного заболевания, будет снижать риск тяжелого течения болезни при заражении новым штаммом, но есть вероятность, что эта защита окажется слабее, чем в случае с дельтой. Значит даже привитым и переболевшим потребуются дополнительные меры защиты: маски, дезинфекция, дистанция.

Для каких возрастов опасен омикрон?

Имеющиеся на сегодня данные, говорят о том, что новый штамм опасен не только для пожилых людей, но и для всех остальных возрастов, включая студентов, школьников и воспитанников детских садов. Даже дети до 2-х лет, заразившись омикроном, могут оказаться в больнице и реанимации. А значит нужно серьезно задуматься над карантином в школах, институтах, техникумах и детских садах. И если государство не поспешит объявить всеобщий карантин, то имеет смысл подумать об индивидуальном, особенно если ребенка есть с кем оставить дома, вместо того чтобы вести в детский сад или школу. Можно, конечно, ждать общей команды, а можно превентивно принять личные защитные меры.

Омикрон так же опасен как дельта или уханьский штаммы?

На этот вопрос пока тоже нет точного ответа. Связано это с тем, что серьезные проблемы при КОВИДе, как правило, возникают не в первые дни заболевания, а несколько позже. Дело в том, что ущерб организму наносит не столько сам вирус, сколько реакция иммунитета на попадание микроба в организм. А на развитие этой реакции нужно время. И может получиться так, что вируса в организме уже нет, а серьезные проблемы как раз начинаются.

Кроме этого, если человек не попал в реанимацию или не умер, это не значит, что он легко отделался. Последствия КОВИДа, перенесенного даже в легкой форме, могут нанести организму значительный вред и испортить жизнь на многие месяцы после болезни. Подробно о таких последствиях, постковидном синдроме, написано в статье, опубликованной Delfi на прошлой неделе.

Уточненные ответы на вопросы об омикроне, скорее всего, появятся ближе к концу декабря. А пока нам всем следует использовать все возможные средства индивидуальной защиты, от прививок до масок и ограничения контактов, чтобы не попасть в печальную статистику переболевших КОВИДом людей, страдающих от последствий этого заболевания.

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