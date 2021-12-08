"Давайте помечтаем вместе": обращение к русскому народу по случаю тридцатой годовщины распада Советского Союза

Авторами обращения к русскому народу, текст которого мы приводим ниже без сокращений, выступили члены Европейского парламента: Бернар Гетта, Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, докладчик Европарламента по России, и Влодзимеж Цимошевич, бывший премьер-министр Польши.

Дорогие европейские соседи,

Дорогие граждане Российской Федерации,

Дорогие друзья,

Давайте помечтаем, да, помечтаем вместе.

Спустя 30 лет после распада СССР, спустя тридцать два года после революций в Центральной Европе, в тот момент, когда пространство свободы в вашей стране, увы, постоянно сужается, - давайте помечтаем о том дне, когда ваша Федерация и наш Союз найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, столь необходимых Европе и всему миру.

Давайте помечтаем о том дне, когда между нами не останется недоверия и страха, когда никакие стены не заменят ту, что была воздвигнута холодной войной, когда ни одной из стран, сошедших с советской орбиты, не придется бояться имперской ностальгии по России. Когда ни один россиянин не сочтет, что сила притяжения Евросоюза, сокращающая дистанцию между Североатлантическим альянсом и границами России, представляет угрозу для его страны.

Давайте помечтаем о том дне, когда конец противостояния между Востоком и Западом будет восприниматься уже не как победа или поражение, а как возможность наступления новых времен, как начало новой эры демократии и процветания на континенте, столь же многообещающей для всех нас, как и первые шаги Евросоюза в свое время.

Давайте помечтаем о том дне, когда мы сможем объединить наше интеллектуальное, природное и научное достояние во имя утверждения Европы, ее культуры и цивилизации, внести свой вклад в развитие демократии на всем нашем континенте и тем самым на других берегах Средиземного моря, чтобы создать намеченное еще Древним Римом единство - Европы, Африки и Ближнего Востока, - идею которого не стерли никакие превратности истории.

Да, давайте помечтаем о том моменте, когда через забытые стены перекинутся мосты, давайте помечтаем, потому что в этом нет ничего невозможного.

От Санкт-Петербурга до Лиссабона, от Парижа и Москвы до Вильнюса, Берлина и Варшавы, представители среднего класса и молодежь ведут одинаковый образ жизни, имеют одинаковые вкусы и так же жаждут свободы. Взгляды представителей всех поколений и всех слоев вашего общества устремлены не на Азию, а на ту часть нашего общего континента, которую Евросоюз так обогатил, объединив ее.

Мы все - европейцы, потому что, в горе и в радости, и во все времена, от князя Владимира, принявшего христианство, до создания лагерной системы и массового террора, столь тщательно задокументированных "Мемориалом", от чудовищного пакта Молотова-Риббентропа до героической Сталинградской битвы, нанесшей первый сдерживающий удар по нацизму, Россия всегда была одной из самых значимых европейских держав.

Мы все европейцы от Бреста до Владивостока, потому что ваши писатели -Толстой и Достоевский, Чехов и Булгаков, принадлежат нашему общему наследию и входят в Пантеон мировой литературы, наряду с Шекспиром, Гюго, Данте, Кафкой и Сервантесом.

Мы все европейцы, потому что и вы, и мы черпаем нашу общую культуру из греческой философии, римского права, Ветхого и Нового Заветов, Просвещения, афинской и древнеримской демократии, переосмысленной Английской и Французской революциями.

Ваша история полностью европейская, поскольку самые просвещенные из ваших царей обращались к Франции, Германии и Италии, когда хотели открыть Россию миру, поскольку 1905 год, Февральская революция 1917го и великое пробуждение, которым явилась перестройка, вдохновлялись идеалами 1789 и 1848 годов, поскольку ваша империя распалась в том же двадцатом веке, что и Османская, Австрийская, Французская, Британская, Голландская, Датская и Португальская империи.

Как и граждане других бывших империалистических держав, вы разделились на тех, кто приветствовал независимость, вновь обретенную многими народами, и тех, кто рассматривал это как историческую неудачу, которую слишком больно признать.

Этого разобщения не избежали и мы. Для вас, как и для нас, оно отражается на наших политических шахматных досках и в политической жизни. Оно актуально у вас и сейчас, потому что эти поворотные события в России произошли всего тридцать лет назад, но все же вашей стране все меньше людей до сорока, считающих, что Украину и Грузию нужно снова завоевать.

Вы, как и мы, понимаете, что, пытаясь лишить свободы других, вы, в конечном итоге, лишаете свободы себя, что сообщество культур, общее наследие и долговечность экономических связей, основанных на взаимодополняемости, носят уже не вынужденный, а исторический характер, и это гораздо привлекательнее несправедливости и уязвимости империй.

Индия и Великобритания больше не конфликтуют, равно как Австрия и Венгрия. Нет конфликта и между Францией и Магрибом и Индокитаем, Турцию вдохновляет скорее промышленное Содружество, чем военное вторжение в воды и на берега, над которыми ей уже не суждено господствовать.

Состояние наших нынешних отношений, напряженность и глубокие расхождения, нас, конечно, не радуют. Но когда-нибудь, и очень скоро, ваши новые поколения найдут путь к гармонии с вашими прежними владениями, ставшими независимыми. Мы уверены, что этот день настанет, и именно с вами, с новой, уверенной в себе и демократической Россией - спокойной и свободной, потому что она живет в мире со своими ближайшими соседями - мы построим континент взаимообмена, свободы и стабильности.

Мы говорим вам это, потому что чувствуем, как свобода трепещет в ваших сердцах, потому что вы возобновите свое прерванное шествие к демократии, потому что в этот день родится новая Европа, свободная, сильная и образцовая, и такую Европу мы с гордостью оставим нашим детям, потому что она символизирует наши общие устремления и нашу общую судьбу, которую мы вместе наполним содержанием, на благо всех нас.

C этим посланием дружбы и веры в общность наших устремлений мы обращаемся к вам сегодня, в надежде, что оно будет способствовать нашему столь необходимому сближению и ускорит его.

Да здравствует Европа! Да здравствует мир! Да здравствует свобода!

Данное обращение было впервые опубликовано на сайте «Эхо Москвы».

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